死亡笼罩伊拉克 这些网红美女为什么被谋杀

Image caption 塔拉·法雷斯是伊拉克最走红的社交网络明星之一。

监控录像显示，一辆白色敞篷汽车停在巴格达一个小巷中。一个身着白色服装的男子冲向驾驶座，停顿数秒后，冲向另一个骑摩托的男人疾驰而去。

白色敞篷车缓慢沿着小巷滑坡下去。

车里躺着的是伊拉克最有争议的网红美女塔拉•法雷斯（Tara Fares），她中枪后已经奄奄一息。

Image caption 监控录像显示，一辆白色轿车停在一个小巷中。

塔拉被谋杀

这是2018年的9月27日。回忆起那天的情景，阿尤什（Ayoush）说，她刚从土耳其返回巴格达。那天下午3点左右她接到一个陌生号码的电话。

“我是塔拉。你这趟旅行怎样，咱们今天见个面？”电话里说。

阿尤什是伊拉克第一代知名女DJ之一，她将西方流行乐与伊拉克走红音乐相结合，有相当多的追随者，同时她也经常参与推广音乐活动。

而塔拉则是一个网红明星。她在社交媒体Instagramm 上有270万粉丝，她在自己的帐号上展示自己的生活，包括各种服饰，她的新纹身，或展示化妆技巧，还有旅行照片，读了哪些书，生活中发生了哪些有趣的事等等。

塔拉和阿尤什虽然算不上密友，但都在一个圈子里混，比一般朋友还是更熟络一些。这天她俩约好在巴格达阿尤什办公室附近见面，讨论一个商业推广活动。

在塔拉的电话之后一两个小时，阿尤什给塔拉打电话却没有人接。

大约5点半时，她再打塔拉的号码，一个男人在电话里嚷道：“塔拉被枪打死了！”

阿尤什立刻上facebook查看，马上看到了塔拉的死讯。一条信息包括塔拉在Instagramm上最近发的图——她穿着一件单肩牛仔裙，粉色背景。

“我吓坏了，赶紧回家。”37岁的阿尤什说。她的真名是阿伊莎•奎塞（Aisha Qusai）。她的家人已经听说塔拉的死讯，对阿尤什的命运也开始担心。

塔拉被谋杀的消息立刻在社交媒体上传播开来。有人不相信，还试图给她打电话，却没有回音。

也有人以为这可能是赚流量的把戏。但，这次可不是。

Image caption 塔拉在Instagramm 上有270万粉丝。

有争议的网红

塔拉在伊拉克一直是有争议的网红明星，她的死也同样引起各种争议。甚至有人称她不过是“妓女”。但也有人为她辩护。

实际上在世界很多地区，塔拉的Instagramm 帐号内容并不会产生争议。

她在自己帐号上展示的不过是自己的生活方式，她的服饰品味，她对生活的态度和自己的纹身而已。

但在伊拉克，纹身就是个争议话题。塔拉展示了自己手上和胳膊上的纹身，以及脖子下面的一个纹身，上面显示了阿拉伯字样，意思是“不可摧毁”。

在她的左肩上还纹了“Ali”（阿里）的名字。在她帐号上一些新图片中，有一个女性的脸，一朵玫瑰半遮她的手背，以及她手腕和小臂上一片狮子头的纹身。

塔拉帐号中的大部分图片都显示她穿着宽松的卫衣或体恤衫，宽松的裤子或短裤，以及长衬衣。她的发型和发色不停变换。

塔拉被谋杀前不久发表的一些照片中，她穿的比较暴露——黑色内衣，或肉色紧身衣，一些下坠的首饰覆盖精美的胸罩，或裸穿西服。

在伊拉克，这些衣着都被视为“犯规”。

“她与众不同，”曾与塔拉一起合作的摄影师马基德说，“她的穿着打扮不同寻常，其他一些伊拉克模特都比较保守，或至少她们的家庭是这样。让伊拉克女模特穿裸肩服或单肩服是很难的。”

而塔拉则不在乎，颇有些我行我素。

塔拉的博客内容也很轻松随意：她的日常活动，在家里吃饭，在健身房锻炼，或跟朋友下馆子，旅行和时装。

跟许多伊拉克年轻人一样，塔拉不介意谈论自己的政治观点。2015年夏天，当很多伊拉克人上街抗议生活水平下降，要求政治改革。当一些抗议者在“自由纪念碑”附近的广场聚集时，一名年轻示威者被杀害。

塔拉用阿拉伯语说：“警察和军人向示威者开火。为什么？这是我们第一次看到逊尼派、什叶派和库尔德人一起高唱国歌。一个年轻人就这样死去，应该吗？”

她也敢于批评腐化的官员。在她生前的最后两年里，她更加关注个人自由。

“我要说，尽情享受生活吧。做你想做的事，做自己的选择，不要管他人的看法。”

塔拉并不是唯一在Instagramm 走红的明星，还有很多其他社交媒体明星，有歌手，诗人，美容女王。

但塔拉的出众之处是她更加大胆，她会令人震惊，她会说脏话，她抽烟。

被迫结婚

这一胆大妄为的形象是她自己逐渐缔造的。

2012年的一张照片，显示了一个非常不同的少女形象——一个身穿婚纱、胸前戴着金项链的普通伊拉克新娘。当时塔拉是一个刚满16岁被迫结婚的少女。

多年之后，塔拉用Snapchat讲述了自己这段非常不情愿的婚姻。她用的图片里，身穿迷彩服，夸张的眼睫毛，使用粉色和黄色花朵彩色背景。她讲述了与自己前夫这段短暂而不幸的姻缘。

故事中，塔拉形容前夫是一个“低俗而吝啬”的人，经常打她。她生下儿子之后，她的前夫就把儿子强行夺走。

“我自己才17岁，我能怎么办？”她后来在视频网站YouTube的采访中说。

塔拉从此再也没有见过自己的儿子。

那天，当塔拉被送到离案发地点仅4公里的医院时，她已经停止呼吸。子弹穿过她的头部、脖子和胸部。

伊拉克当地媒体引述政府官员的话，证实22岁的塔拉•法雷斯在巴格达的萨拉营(Camp Sarah)一带被枪杀。

次日，当时的总理阿巴迪发推特说，他已经命令安全部门就此案进行调查，在48小时内汇报结果。他并保证对其他凶杀案也进行调查。

Image caption 拉菲·亚斯利在巴格达的墓碑。

多起谋杀案

媒体报道说，塔拉的死亡是两个月内在巴格达发生的第三起出名女性被谋杀案件。而这3起案件的案发时间非常相似，都发生在周四下午。

另外两人是拉菲•亚斯利（ Rafif al-Yasiri ），她在巴格达经营一家整容诊所，另一个是拉莎•哈桑（ Rasha Hassan ），她也是经营一家美容中心，两人都30多岁，突然死亡。

伊拉克内政部长早前曾说，拉菲的死亡是吸毒过量，而拉莎是死于心脏病突发。但由于缺乏对这些死亡事件的官方正式报告，引起很多猜测，特别是在社交媒体上。

塔拉被杀后，虽然没有确实证据，但人们很快把这3起死亡案件联系起来。

人们开始说，这些网红女性遭到暗算。塔拉被杀案甚至引起世界媒体的报道。

其实在伊拉克，不仅是网红女性被谋杀，也有其他活跃分子被害，男女都有。

7月底在伊拉克南方城市巴士拉一名为抗议者辩护的著名律师被枪杀。就在塔拉被杀前两天，另一名46岁的活动家素阿德•阿里（ Suad al-Ali ）也在巴士拉被枪杀。她参与抗议城市里缺乏基本生活和服务设施。

但塔拉的被杀格外引人注意的是，案子发生在巴格达一个比较安全的居民区，街道设有监控摄像。

这些出名女性的被杀害引起很多自由思想和女权活跃人士的恐惧。

当时的政府内政部长阿拉吉（ Qasem al-Araji ）说，“塔拉是被我们所知的极端组织杀害的。我们正在设法逮捕他们，并绳之以法。”

塔拉死后，一些熟悉她的人都认为，她被谋杀的原因是她选择的生活方式。其他一些选择自由生活方式的人说，也收到死亡威胁。

Image caption 伊拉克前选美小姐施玛· 卡辛姆说，她也受到死亡威胁。

“你将是下一个！”

前选美小姐施玛•卡辛姆（ Shimaa Qasim ）对一家阿拉伯电视台说，她在社交媒体上受到威胁。就在塔拉被杀几天后，她在约旦自己家中通过网络视频含泪说，“我并不害怕，但我的灵魂非常疲乏。”

她还说，塔拉死后在社交媒体上出现的大量幸灾乐祸的评论令她感到可耻。她决定要暂时离开社交媒体。

“人的生命怎么变得如此廉价？我们是网红，但我们不是那些人所说的妓女。”她说。

2018年赢得伊拉克电视歌唱比赛《The Voice》冠军的杜莫阿•塔辛（ Dumooa Tahseen ）也表达了她的愤怒。

她在社交媒体上发表的视频说：“我对这个国家失去了希望。这难道是我们曾经梦想的那个伊拉克吗？”

塔拉被杀6个月后，凶手仍没有抓到。曾经占据伊拉克报纸头条的这起谋杀案，现在也逐渐被淡忘了。

而一些争取妇女权益的活动人士仍然受到威胁。她们在社交网络上公开受到威胁：“你将是下一个，下个星期四。”

Image caption 塔拉·法雷斯的墓地仍然有人前来悼念。

妇女权益人士法泰•哈里尔（ Faten Khalil ）就在 Instagramm 上受到这样的威胁。现在她移居土耳其。

她说，尽管她并不认识塔拉，但塔拉在某种程度上改变了她的人生。她在土耳其的生活虽然并不容易，但她不后悔自己的决定。

“在伊拉克只有那些有权有势的人才能得到保护。我们普通百姓只在大选投票时才被他们想起来。我在这里可以自由发表我的看法。在伊拉克时，我写每一个字都要小心。我虽然从来没有批评过任何政治或宗教组织，但却受到死亡威胁。”

她说，“巴格达就像一个定时炸弹，看上去平静无害，但突然之间就会爆发。”

（图片版权：Getty Images，Reuters，Alamy，Instagram，Al-Weed Al-Alaiami for Human Rights，YouTube，Haider Ahmed）