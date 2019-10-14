美军撤军叙利亚，被捕“伊斯兰国”囚犯何去何从

图片版权 Getty Images Image caption 今年早前被捕的疑似“伊斯兰国”武装分子

美国指责欧洲国家拒绝接收已加入所谓“伊斯兰国”（IS）的外国囚犯，以及目前在叙利亚北部被库尔德人武装控制的外国人。

美国决定撤出其在叙利亚北部的阵地后，土耳其武装力量进驻，数千名被美军拘留在该地区的外国人命运未卜。

事实核查团队结论：西欧国家确实非常不愿意接收疑似所谓“伊斯兰国”成员的拘留者，他们担心公众舆论和处理该组织成员所要面临的法律挑战。然而，今年3月，所谓“伊斯兰国”在叙利亚最后一处据点失守之前，近年来许多加入该组织的外国人已回归家园。

美国白宫在一份声明中表示：“美国政府已向法国、德国和其他欧洲国家施压，要求他们将来自本国的‘伊斯兰国’战俘接回，但这些国家拒绝这么做。美国不会继续关押囚犯，因为这可能会持续多年，对美国的纳税人而言将是巨大的代价。”

Getty 美國政府已向法國、德國和其他歐洲國家施壓，要求他們將來自本國的「伊斯蘭國」戰俘接回，但這些國家拒絕這麼做。

那么，库尔德人领导的叙利亚民主力量（SDF）控制了多少外国国民？有没有任何国家将他们接回去？

被怀疑是所谓“伊斯兰国”激进分子的家庭被关押在叙利亚北部多个难民营。

迄今为止最大的是阿尔霍尔（al-Hol）难民营。那里容纳了将近70,000人，其中94％以上是妇女和儿童，约有11,000是外国人。

除此以外，叙利亚民主力量还表示，叙利亚东北部的七所监狱当中关押了大约12,000名“伊斯兰国”战俘，当中约有4,000人是来自叙利亚和伊拉克以外的外国人。

美国政府8月份公布的一份报告说，关押在叙利亚北部的外国成年战俘人数较低，为2000名来自50个国家的外国战斗人员。

其中，约有800人来自欧洲国家，其余则来自中东、北非或亚洲。

将这组数据放到大背景下分析，伦敦国王学院国际激进主义研究中心去年的一项研究估计，2013年4月至2018年6月期间，超过41,000名外国国民在伊拉克和叙利亚加入了所谓的“伊斯兰国”。

有没有国家接回自己的国民？

联合国表示，各国都应对本国公民负责，除非他们将在叙利亚依据国际准则受到起诉。

许多国家都不愿意接回来自本国的战俘，因为他们担心公众舆论，以及处理参与该组织的公民时，所要面临的法律挑战。

据人权观察组织描述称，政府协助遣返外国国民的行为是“零星的”。

该组织指出，超过1,200名外国国民从叙利亚和伊拉克遣返回哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦、俄罗斯、科索沃和土耳其，他们主要是儿童。

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但其他国家只接回了极少数国民：

法国：18名儿童

美国：16名成人和儿童

德国：少于10人

澳大利亚：8名儿童

瑞典：7名儿童

挪威：5名儿童

在某些案例中，外国国民被转移至伊拉克司法管辖范围，并在该国法院受审。今年早些时候，四名法国人在伊拉克被判处死刑，这一司法程序在当时受到严厉声讨。

一些外国政府已撤销他们的公民身份，以防止疑似的所谓“伊斯兰国”成员归国。例如，来自英国的沙米玛·贝古姆（Shamima Begum）如今被关押在叙利亚民主力量控制的一个难民营。

在今年三月库尔德武装占领“伊斯兰国”圣战分子最后一个据点之前，大批加入“伊斯兰国”的外国国民早已设法返回自己的国家。

歐洲國家已遣返人數 自願及政府協助的遣返

英国国王学院国际激进主义研究中心估计，全球范围内，得以遣返回国的人数在7,712至8,202之间。

当中包括了自愿返回和政府协助的遣返，尽管该研究中心表示后者可能性很低。

该研究的共同作者乔安娜·库克（Joana Cook）和吉娜·维尔（Gina Vale）告诉BBC："许多政府看起来更乐于协助未成年人，尤其是孤儿等弱势群体的遣返，而非成年被逮捕者。"