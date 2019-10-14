沙特首次开放旅游签证BBC为你梳理旅游攻略

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沙特从9月28日起正式对包括中国在内的49个国家公民开放旅游签证申请。这是沙特首次向外国游客开放旅游签证。

沙特旅游及民族遗产总机构主席艾哈迈德·哈提卜在利雅得举办的开放旅游签证仪式上说，这49个国家的公民可在线申请电子签证或在抵达沙特时办理落地签证。

哈提卜表示，对沙特来说这是一个“历史性时刻”。

沙特向游客敞开大门也令全世界的旅游业兴奋不已。一直以来，沙特是世界上少有的不发放旅游签证的国家。

那么，这次沙特敞开观光大门，对游客来说都有哪些著名景点让人期待，去沙特旅游又有哪些禁忌和注意事项呢？

BBC安全事务记者弗兰克·加德纳（Frank Gardner）为你梳理了沙特的旅游热点，并提醒游客一些在沙特不能做的事情。

地貌多样

沙特的地貌和风景其实非常多样化。没错，沙特大部分地区是沙漠。但是，沙特西南的阿西尔山脉，海拔三千米，全部由杜松覆盖。

再加上红海碧蓝的礁石、胡富夫（Al-Hofuf）绿洲的椰枣林以及吉达市蜿蜒曲折的后街和香料市场，都是值得探索的好去处。

吉达港

图片版权 Frank Gardner Image caption 吉达港

吉达港（Jeddah）是红海的贸易港口，直到1982年一直是沙特的首都，后来沙特把首都搬到了利雅得。

今天的吉达是一个充满魅力，具有丰富文化底蕴的大熔炉。

这里常年气候温暖，是一个各民族汇聚的地方。在这里，既有埃及人，也有也门人、索马里人、厄立特里亚人和吉布提人等等。

图片版权 AFP/getty Image caption 吉达老城区

在吉达老城区的巴拉德（Balad），人们经常可以听到埃塞俄比亚高地语言夹杂着阿拉伯语和印地语的对话。

吉达还是通往圣城麦加和麦地那的门户，每年有200多万穆斯林到那里去朝圣。

吉达还是海滨和潜水的好去处，但最近几年许多珊瑚遭到破坏。

图片版权 AFP Image caption 去沙特旅行，女性着装一定要得体。

阿西尔山脉

图片版权 Frank Gardner Image caption 阿西尔山脉风景迷人

沙特西南部的阿西尔山脉（Asir Mountains）地区与也门接壤。这里即使是在炎热的夏季也是一片郁郁葱葱的景象。而一场突来的冰雹，可以让杜松变成一片雪白，非常壮观。

不仅如此，这里还栖息着50万只阿拉伯狒狒，同时也是犀鸟、鹰和蓝色蜥蜴等的野生动物家园。

图片版权 Frank Gardner Image caption 山谷中小村庄里的城堡建筑

近年来，沙特把这里向国内旅游市场开放，因此游客可以乘坐缆车欣赏风景如画的山中小村庄。

在瓦迪·哈巴拉（Wadi Habala）山谷，人们还可以眺望远处的红海，景色令人叹为观止。

玛甸沙勒

图片版权 AFP Image caption 玛甸沙勒也是联合国教科文组织世界遗产。

沙特西北部的纳巴泰古遗址（Nabataean ruins）令人印象深刻，不仅是因为其保存完好的雕刻让人联想到约旦北部的佩特拉（Petra），而且还因为其美丽、荒凉的沙漠背景赋予了它独特的美。

这里还有阿拉伯半岛西部历史古城汉志（又称希贾兹Hijaz）。它曾是1917年阿拉伯起义，托马斯·爱德华·劳伦斯与土耳其军队作战的地方。因此，这里依然可见当年遗留下来的残旧铁路。

多年来，沙特当局对玛甸沙勒（Mada'in Saleh）一直比较沉默、低调，因为宗教保守派人士不情愿推销伊斯兰文明前的文化遗址，阿拉伯人把那一时代看作是“无知时代”。

胡富夫

图片版权 Frank Gardner Image caption 要想探索山洞，先要攀缘绝壁。

胡富夫（Al-Hofuf）绿洲的椰枣林幅员广阔，据说是世界上最大的椰枣林绿洲。

这里不但有小溪和园林，最引人入胜的还是al-Qarah山中的幽灵洞穴，2018年它还被联合国教科文组织收录为世界文化遗产。

这些洞穴由自然风化和水腐蚀而成，但要想领略这些洞穴的风光是要费一番“攀缘爬行”的功夫，但绝对会让人感觉不虚此行。而且，这里的洞穴冬暖夏凉。

旅游忠告

图片版权 Getty Images Image caption 沙特是一个非常保守的社会，千万不要在公共场所给陌生女性拍照。

虽然沙特对外国人开放旅游是好事，但加德纳说，包括西方人在内的外国游客一定要注意一些禁忌，否则会招致误解甚至冒犯。

首先，千万不要在公共场所给陌生女性拍照。特别是在利雅得、吉达等大城市以外的一些地区，当地人可能从来没有接触过西方人。他们在看到人们拿出相机和手机时，会起疑心。

因此，作为游客一定要小心，拍照时不要对准当地人，而且永远要记得争得对方同意。

女性游客要求“穿着得体”，但不必戴面纱。

此外，在沙特不能喝酒。

是否安全？

图片版权 Frank Gardner Image caption 吉达的摩托车爱好者。

沙特曾在2000年试图促销过其国际旅游业，但第二年发生的9·11事件让沙特的宏伟计划未能成功。9·11空袭事件中，有15人为沙特公民。

自那时起，沙特一直在与基地组织作斗争。同时，沙特也试图摆脱目前与邻国也门的战争。

但除去这些因素，沙特基本上还是安全的。它的犯罪和暴力事件并不多。

最后，不管你是哪国公民，在出行前一定要遵循自己国家外交部门的安全旅行提示。