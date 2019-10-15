图片版权 AFP Image caption 抗议者和警方在巴塞罗那机场爆发冲突。

西班牙最高法院判决加泰罗尼亚（又译加泰隆尼亚）独立派领导人9至13年监禁后，巴塞罗那爆发了抗议活动。

西班牙9名独立派领导人因在2017年推动独立公投被判处煽动叛乱罪。还有三人因不服从命令而被判罚款。所有12名被告都否认指控。

数千名支持加泰罗尼亚独立的抗议者在市中心游行，封锁了一些街道和地铁站。西班牙机场航管局称，周一（10月14日）共有108次航班取消。

大批支持独立的抗议者在巴塞罗那国际机场与警方发生冲突。视频显示，警方封锁了大楼的某一处区域，而抗议者尝试突破封锁；另一边，警察用警棍殴打示威者，并试图用催泪弹驱散人群。

判决公布后，西班牙还向加泰罗尼亚前总统普伊格德蒙特（Carles Puigdemont）发出了新的逮捕令。普伊格德蒙特目前居住在国外，他称加泰罗尼亚人是“迫害和报复策略”的受害者。

庭审结果如何？

周一被判刑的12人中，有的是加泰罗尼亚原政府和议会领导人，其他则是有影响力的活动人士。

加泰罗尼亚自治区前副主席奥里奥尔·洪克拉斯（Oriol Junqueras）因煽动叛乱和滥用公款被判13年监禁，刑期最长。

图片版权 Getty Images Image caption 12名受审被告。

西班牙还向普伊格德蒙特发出新的逮捕令，指其涉嫌煽动叛乱和滥用公款。

2017年10月加泰罗尼亚独立失败后，普伊格德蒙特为避免被起诉逃去了比利时。

各界反应如何？

洪克拉斯指责西班牙因政治理念监禁人民，并誓言独立运动会卷土重来，并且势头更加猛烈。但西班牙总理佩德罗·桑切斯（Pedro Sánchez）坚称获刑者是因犯罪行为被判刑。

街上的抗议民众十分愤怒。

47岁的地产商基列斯（Oscar Quiles）对法新社表示：“你可以从气氛中感觉到，今日将被记入历史。可怕的事情正在发生，我们不能在家里呆着。”

图片版权 Getty Images Image caption 示威者在巴塞罗那抗议，反对西班牙最高法院的判决。

“义愤太大了，很多人都很愤怒，”另一名抗议者说，“他们没有意识到的是，我们非常生气，我们不会停止（行动）。”

巴塞罗那足球俱乐部和加泰罗尼亚足球协会都谴责了判决，并呼吁通过对话和协商解决问题。加泰罗尼亚足球协会还称，已经暂停了该地区所有足球比赛，声援独立运动领导人及其家人。

还有谁被判刑？

除了加泰罗尼亚自治区前副主席奥里奥尔·洪克拉斯外，周一因煽动叛乱罪被判刑的还有加泰罗尼亚前劳工部长巴萨（Dolors Bassa）、前外交部长罗梅瓦（Raül Romeva）等。

9名获刑的独立运动领导人已经被监禁了9个月，其他3名被告早些时候被保释出狱。

图片版权 EPA Image caption 抗议者们手持加泰罗尼亚自治区前副主席奥里奥尔·洪克拉斯（Oriol Junqueras）的照片。

检察官认为，单方面宣布独立是在攻击西班牙，并指一些人犯了严重的叛乱罪。检察官还称，独立运动领导人在组织2017年公投时滥用公共资金，他们实施了精心设计的策略，破坏宪法秩序，非法获得加泰罗尼亚独立。

一些领导人在审判前接受BBC采访时表示，审判程序带有政治性质。他们说，任何暴力行为都是警察所为，都是针对选民的镇压行动，这在全世界都成了头条新闻。

2017年的独立公投是怎么回事？

加泰罗尼亚是西班牙东北部一个半自治地区，其历史可以追溯到近1000年前。

加泰罗尼亚十分富裕，人口约750万，有自己的语言、议会、旗帜和颂歌，也有自己的警察部队。

图片版权 Reuters Image caption 加泰罗尼亚是西班牙东北部一个半自治地区。

加泰罗尼亚民族主义者一直抱怨，由于税收被西班牙政府控制，他们向西班牙较贫困的地区输送了太多资金。他们还认为，2010年西班牙改变加泰罗尼亚自治地位，削弱了加泰罗尼亚人的认同。

2017年10月1日，加泰罗尼亚举行了公投，大约90%的投票者支持独立，但投票率只有43%。当时有西班牙国家警察试图阻止民众投票，双方爆发冲突。

同年10月27日，加泰罗尼亚议会宣布独立建国。西班牙中央政府随后决定采取史无前例的措施，启动西班牙宪法第155条，接管加泰罗尼亚。