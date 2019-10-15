韩国流行音乐明星雪莉过世再引网络霸凌讨论

图片版权 Han Myung-Gu/Getty Image caption 雪莉 （1994-2019）

韩国流行音乐（K-pop) 女明星雪莉（Sulli）10月14号过世，终年25岁。韩国警方对BBC表示，雪莉的经纪人在首尔南郊一处房屋内发现雪莉的尸体。雪莉的死因还在调查中，但粉丝以及其他韩国流行音乐明星都在网上表示悼念。

雪莉生前以直言不讳的言行赢得赞赏，也惹来严酷的网络霸凌。她的过世震惊韩国社会，并再次引起对于网络霸凌以及精神健康的讨论。

殒落的明星

雪莉生于1994年，之前曾加入女子偶像团体f（x）走红，在Instagram有超过500万的追踪者。她在2015年离开f（x），专注于演员事业。许多评论称，雪莉因为网路霸凌暂停了她的演艺工作。

音乐记者格拉斯比（Taylor Glasby）说，雪莉象征了一种“自由精神”。她告诉BBC：“雪莉是一位决定以自己想要的方式生活的偶像之一，但这种生活态度未必能让公众接受。”

在韩国，流行歌手被称为偶像。

格拉斯比说：“对于偶像来说，一切都与外表有关，一切都受到严格管控。而雪莉就是不严格限制自己的言行举止，因为她就是她自己”；“雪莉常直言不讳地反驳意见，她拒绝接受人们的狭隘思想。”

图片版权 Getty Images Image caption 雪莉去年曾经告诉媒体，自己有恐慌症以及社交恐惧症。‎‎

格拉斯比又表示，f（x）乐团某种程度上改变了K-pop。因为“f（x）是不走主流路线的偶像团体，她们只想做自己。音乐具有创新性和复杂性，解构了K-pop中对于女子团体的既定印象。”

“当雪莉离开女子团体时，她言行开始变得特立独行。她开始掌握自己形象。尽管有些保守民众持续否定雪莉，但我仍然很钦佩她。”格拉斯比补充说。

刘逸云（Amber Liu）是雪莉之前在f（x）的团员，她在推特上对雪莉的离世感到震惊，并暂时停止表演行程。

特立独行

2015年离开女子团体后，雪莉因“争议”的言行而在韩国闻名。 她不掩饰地告诉她的粉丝，她们可以自行选择如何表现身体。

之后雪莉因为所谓的“不穿胸罩”的争议，引起韩国社会议论纷纷。随后在许多场合雪莉也因为“露点”惹议。她的第一张露点照片于2016年出现在她的Instagram帐户上，在社交媒体上面临大量的网络霸凌。上个月，在Instagram的直播影片中，雪莉意外露点，在保守的韩国再次引发批评。

跳过 Twitter 帖子 用户名 @llama_ajol Due to recent events i’ll be putting on hold my upcoming activities. Sorry everyone.



Thank you for your thoughts. — Amber J. Liu 刘逸云 (@llama_ajol) 2019年10月14日

许多评论认为，这也是雪莉深受年轻族群欢迎的原因之一。韩国记者金贞敏（Jeongmin Kim，音译）在推特悼念雪莉，表示后者已成为传奇，因为她是传达“我的身体，我的选择”给粉丝以及同行的女艺人之一。同时雪莉也是韩国艺人中，遭受最严重的网络霸凌的明星之一。

雪莉去年曾经告诉媒体，自己罹患恐慌症以及社交恐惧症。该报导称韩国艺人鲜少向媒体坦承自己罹患身心疾病，雪莉的坦率言行在韩国独树一格。

雪莉生前与另一位已故K-pop明星钟铉是好朋友，后者在2017年自缢身亡，享年27岁。雪莉当时曾参加钟铉的葬礼。

图片版权 Han Myung-Gu/Getty Image caption 雪莉生前与另一位已故明星钟铉是好朋友。

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