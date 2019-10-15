如何从亚太国际气候变幻中读懂中日关系走向

图片版权 Xinhua News Agency Image caption 中国新型国产“太原号”驱逐舰2019年10月访问日本。

一场前所未有的大台风中的东北亚政治来往，反映出中日两国关系经历多年波折后的什么趋势？

虽然日本因为台风取消举行有中国军舰参加的国际阅舰式，但中日两国关系经历多年波折后似乎有了新的发展。

在美国加强印太军事战略和中美矛盾上升时期，在这场可能形成的地缘政治斗争风暴中，日本处于“台风眼”之中，它能如何平衡处理自己在亚太的角色？

一场罕见的台风吹袭日本，也吹走了一次日本为主角、前所未有的国际阅舰式。中日关系在未来变幻的亚太风云中将有什么样的经历和变幻？

台风眼

上周，台风“海贝思”冲击日本，造成罕见的天灾。据共同社统计，12个都县共有至少68人死亡，19人下落不明。47条河流的66处决堤，人员财产损失严重。

日本举国救灾，海上自卫队原计划举办的日本东京相模湾海域国际舰队阅舰式被迫取消。除了美国、印度等日本军方常联系的多国海军舰艇外，2019年首次有中国海军参加，令国际关注。

中国派出其新型国产“太原号”驱逐舰携带直升机参加。这艘军舰2018年12月入列刚刚命名，是中国东海舰队某驱逐舰支队的首艘盾舰。

虽然国际阅舰式取消，冒着台风赴日本的“太原号”驱逐舰访问了日本神奈川县横须贺港。这也是中国军舰10年后首次访日，受到欢迎。

“日中关系新时代”

就在中国军舰访问日本之前，日本首相安倍晋三在日本参院全体会议上表示，要开创日中关系“新时代”。

他在北京70周年国庆前夕高调专门制作视频，开头用中文问候，祝贺中国国庆。

台风似乎并没有刮走他开创日中关系新时代的激情。日本官方渠道透露消息称，安倍首相不会像过去那样，在2019年秋祭时去参拜令中国敏感的靖国神社。

在中国经济和军事实力迅速崛起于亚洲之际，中美矛盾不断加大。中日之间本就有领海、历史诸多争议。美国一些战略学者呼吁盟国日本联手对中国施压。

对此，处于东北亚矛盾前沿的日本显然有难言之隐。经济压力不谈，也必须做出现实地缘政治考虑。

图片版权 EPA Image caption 2019年10月中旬，台风冲击日本造成罕见的天灾：至少68人死亡，19人下落不明。47条河流的66处决堤，人员财产损失严重。日本自卫队投入救灾。

另外，2020年，日本即将举办东京奥运会，这自然不能少了第一体育强国的中国的参与。

中日台小三角

地处南方的台湾，是亚太国际关系学者关注的中日台小三角中的一角。它也在关注日本将来如何在美国的“印太战略”还是中国的“一带一路”之间做出选择。

在北京举行国庆庆祝后不久，台湾驻日本大阪办事处福冈分处在双十国庆酒会上宣布，收到日本首相安倍晋三和日本副首相麻生太郎均托人转交了贺电，贺电中以“中华民国”称呼台湾。

日本与中华民国自从断绝外交关系后，日本首相电贺台湾国庆是前所未闻，引起台湾媒体哗然。

但随后，这一消息被日本官方公开否认，让台湾感到十分尴尬。台湾媒体称，台湾外交部已经对内展开调查，是否有人泄密。

而也有台湾学者分析认为，这件事也可能是日本安倍政府内部矛盾的反映，体现了日本亲台派对首相日中关系新时代的不满，并试图在北京和东京之间制造麻烦。