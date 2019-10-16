金正恩再骑白马上白头山预示什么重大变化

图片版权 AFP Image caption 朝中社公布了朝鲜领导人金正恩在白头山上骑白马奔驰在雪原上的照片，并报道称，这是朝鲜革命史上具有重大意义的重大事件。

2019年10月，全世界又看到朝鲜领导人金正恩骑马登上了朝鲜最高峰。观察家们说，大事可能即将发生。

朝鲜官方媒体朝中社公布了金正恩在白雪覆盖的白头山上骑着白马的多幅照片，并报道称，这是朝鲜革命史上“具有重大意义的重大事件”。

过去金正恩上白头山后，确实采取了一些影响整个国家甚至东北亚地区重大行动。但这次会发生什么？

首先，让我们了解一下白头山在朝鲜和韩国的重要地位。

朝韩圣地与中国渊源

白头山在中国被称为长白山，有东北亚第一神山的称号，是中国十大名山之一。在满族神话中，长白山被视为满族发祥地。中国清代满人和文件信函中不少也将其称为白头山。

而根据朝鲜民族神话，白头山是其民族和帝王朝代发祥之地。朝鲜自1897年改国号为大韩帝国以来， 开始白头山祭祀活动，朝鲜和韩国人均将白头山视为民族精神象征。

中国媒体称，虽然长白山天池自古便是中国的固有领土，但在1962年，中朝双方重开划界谈判中，中方为了维护良好的邦交做出重大让步，将天池的一半和包括白头峰在内的七座山峰划归朝鲜。

朝鲜从中国接收白头峰次日将其改名将军峰。而朝鲜官方宣传中包括大量有关金正日以白头山为根据地展开革命活动和白头山血统等内容。

至今，朝鲜国徽和韩国国歌中均有白头山图案或内容。

登白头山预示

图片版权 Reuters Image caption 2017年，金正恩在新年致辞前几周访问了白头山，暗示将与韩国解冻外交。随后几个月内，此前濒临战争边缘的朝鲜半岛局势大为缓和。

大事即将发生？

观察家们说，朝鲜领导人登上约海拔2750米的将军峰，常常预示大事即将发生。

2013年2月，金正日处决姑父张成泽之前也曾登上白头山。

2017年，金正恩在新年致辞前几周访问了白头山，暗示将与韩国解冻外交。随后几个月内，此前濒临战争边缘的朝鲜半岛局势大为缓和。

而每当朝鲜遇到难关时，金正恩都会造访此处，这次他是否会就无核化谈判等做出重大决策？

朝美核谈

朝鲜官方朝中社在发布的金正恩白头山骑马图片的文字报道中，有些字句让国际观察家们特别关注。

特别是里面表示，随行官员确信，将会有一场伟大的行动，再次以奇迹震撼世界，并在朝鲜革命中向前迈出一步。

分析人士表示，这可能预示着拥有核武器的朝鲜将走向新的政策方向。

但自2019年2月金正恩和特朗普第2次峰会破裂以来，朝美谈判陷入僵局，朝鲜进行了一系列导弹试验，加剧了紧张局势。

BBC驻韩国记者比克认为，目前特朗普有点被美国其他内政和外交事务分散了注意力，朝鲜领导人可能正在利用这次活动考虑如何吸引特朗普政府的注意。

平壤已经让美国在2019年年底前拿出一个无核化协议。金正恩在采取任何拆除其核计划的行动之前，一再呼吁美国要提前解除制裁，但迄今他未能说服华盛顿。

图片版权 KCNA via REUTERS Image caption 2019年10月2日，朝鲜试射潜射导弹。

经济建设

早些时候，朝鲜官员在瑞典与美国官员举行了工作层磋商，但很快以破裂告终。

朝鲜最高核特使金明吉表示，此次磋商谈崩且未取得任何成果，其责任全部在于美国的态度和立场。朝鲜非常失望。

然而，美国坚持认为，双方进行了良好的讨论。

韩联社的分析认为，此次金正恩骑马上山前还视察了白头山附近的三池渊郡建设工地，意在展示朝方在朝美工作层磋商破裂后不急于谈判磋商，而是立志于自力更生发展经济的决心。