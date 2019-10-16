BBC巾帼百名：2019年上榜的华人女性

BBC推出2019年全球最有影响力的巾帼百名女性。今年的巾帼百名提出的一个问题是：如果世界由女性来主管，未来将会是怎样的？

今年的巾帼百名女性包括重建叙利亚的女建筑师、美国国家航空航天局NASA的火星直升机负责人、反抗黑手党的“幽灵”政客以及跟蔑视女性抗争的女足球队员等等。

许多女性都是在自己领域的领军人物。她们预测和描绘了2030年世界未来的远景。

但在这里，我们为你介绍2019年上榜的3位华人女性：

中国拳击手：黄文斯

排在BBC巾帼百名第39位（按姓氏字母顺序排列）的黄文斯是来自中国的一位拳击手。今年29岁的黄文斯战胜产后抑郁症，去年夺得了亚洲女子超蝇量级冠军的金腰带。

黄文思是中国少数，但却不断增长的女拳击手之一。 她挑战了人们对女性传统角色的陈旧观念。她希望继续为在体育运动中，围绕女性的一些偏见作斗争。

人工智能先驱：李飞飞

来自美国的人工智能专家李飞飞排在巾帼百名的第52位。李飞飞16岁时从中国移民到美国，当时连英语都不会说。

她先是在自己父母所开的干洗店中做兼职，现在被广泛认为是人工智能领域的先驱。

这位前谷歌的副总裁，现在担任斯坦福大学以人为本的人工智能研究院的联合负责人（Human-Centered Artificial Intelligence HAI），该研究院致力于如何研发比较符合伦理道德的人工智能。

李飞飞还是AI4ALL的联合创始人，该公司致力于招募更多女性和少数族裔参加人工智能的研制。

清洁水创始人：任晓媛

入围BBC巾帼百名第76位的任晓媛是中国首个民间水质地图平台MyH2O的创始人。该平台旨在改善中国农村地区仍十分常见的水污染问题。

任晓媛毕业于美国麻省理工学院（MIT）。毕业后，她创建了一个非营利平台，并建立起一个全国性的水信息地图网络。该网络帮助培训当地人和学生自己进行水测试，以便水务公司知道应该在哪里采取行动，以及满足哪些社区的需求。

你的器材不支持播放多媒体材料 任晓媛：创建中国水污染地图的“90后”女学者

“巾帼百名”是什么？

BBC“巾帼百名”每年都会提名100名来自全球各地深具影响力及鼓舞人心的女性。今年巾帼百名提出的一个问题是：如果世界由女性来主管，未来将会是怎样的？

我们希望读者们能够积极参与，向她们提出你们的主意。欢迎各位在社交平台Facebook、Instagram及推特上使用#100Women与她们交流。

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