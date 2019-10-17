美再出新规：中国外交官见美官员需事先通报

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中美贸易战暂时熄火，但美国政府近日再出新规，要求所有驻美的中国外交官在计划与美国联邦或地方官员举行会面时，必须事先通知美国国务院。

美国国务院还称，若中国外交官要去美国的教育或科研机构访问，必须提前通知，但不需征得许可。

中国称美国破坏了国际例行规定，但美国称，美方此举是为了促使“中方改变对美国驻华外交官的政策限制”。

美国新规与访问权限争议

美国国务院高级官员表示，中国外交官参加会议不需获得批准，只需要提前通知美国国务院。而在美国的中国外交官需要获得中方批准，并且经常被拒绝。

美国官员称，在中国，美国外交官无法不受限制地接触到对工作很重要的人，包括当地省级官员、学术机构、研究机构等等。而在美国的中国外交官却可以充分利用美国开放的社会环境。

美国国务院高级官员还称，希望中国政府能够为在中国的美国外交官更多访问权限。

“多年来，我们一直通过非正式和正式渠道向中方抱怨美国外交官接触中国境内各方的限制，”这位官员说，“中国的回应是，我们会在适当的时候给你访问权限。”

该官员还称，新规与中美两国之间持续已久的贸易战无关。过去15个月，美国和中国对彼此价值数十亿的商品征收关税。

美国官员强调，新规是为了针对美国驻华外交官在中国受到的限制所采取的“对等措施”。

但美国国务院高级官员并未回答，如果中国驻美外交官不遵守该规定，会面临什么后果。

中国有何回应？

中国驻美大使馆周四（10月17日）在推特上回应此事时称，美国国务院对中国外交官的最新规定违反了《维也纳外交关系公约》。

“到目前为止，中方对美国驻中国外交官和领事官员没有类似要求。”中国驻美大使馆称。

根据《维也纳外交关系公约》第25条，“接受国应给予使馆执行职务之充分便利”。

中国驻美大使馆还说，在互惠方面，美国驻中国的外交人员远远多于中国驻美的外交人员。仅在2018年，美外交官就对中国高校进行了160多次访问。

中国驻美大使崔天凯在推特上表示，他的好朋友美国前驻华大使鲍卡斯（Max Baucus）在三年任期内去了中国所有省份，美国现任驻华大使布兰斯塔德（Terry Branstad）也有类似计划。“我已经在美国待了6年半，还没能走遍美国所有州。”

跳过 Twitter 帖子 用户名 @ChineseEmbinUS The latest restrictions imposed by the US State Department on Chinese diplomats are in violation of the Vienna Convention.

So far, the Chinese side does not have similar requirements on American diplomats and consular officers in China. — Chinese Embassy in US (@ChineseEmbinUS) October 16, 2019

图片版权 Getty Images Image caption 中国驻美大使馆

近来新规与禁令

美国本月来多次发布有关中国的禁令和措施。

10月7日，美国商务部称，将新疆公安厅在内的28家机构和公司列入“实体清单”（Entity List），指其涉及在新疆打压当地维吾尔人。

这份实体清单被视为一种贸易黑名单，被列入的机构和公司若未得到美国政府许可，无法向美国公司购买产品。

不久后，美国表示将对被指控打压穆斯林的中国官员实施签证限制。签证限制将影响中国政府和共产党官员以及他们的家人。

图片版权 Getty Images Image caption 近年来不少示威者抗议中国政府损害维吾尔人自由

不过，中国外交部发言人耿爽此前回应，新疆根本不存在美方指称的所谓人权问题，美国“以所谓人权问题为借口”实施出口限制，严重违反国际关系基本准则，干涉中国内政，损害中方利益。

周三（10月16日），美国众议院投票一致通过《香港人权与民主法案》，要求美国政府每年审视香港的自治情况，按需要调整美国对香港的贸易特别待遇。该法案通过势必加剧中美之间的紧张关系。