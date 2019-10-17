中东百年变局 各大国谁笑谁傻谁精明

图片版权 Getty Images Image caption 土耳其总统府的官员向BBC透露说，总统埃尔多安将美国总统特朗普有关中东问题的来信仍进了垃圾筒。

当美国总统特朗普被指“抛弃”库尔德人之时，俄国总统普京却在中东开始了纵横捭阖的外交。中国则继续其“一带一路”。

土耳其总统府的官员向BBC透露说，土耳其总统埃尔多安将美国总统特朗普有关中东问题的来信“扔进了垃圾筒”。

特朗普在10月9日致埃尔多安的信中白纸黑字明确警告埃尔多安：“别逞能充硬汉。别犯傻！”

土耳其总统府的官员透露说，埃尔多安彻底拒绝这封信函里的言辞。

就在埃尔多安收到这封信的当天，土耳其军队对库尔德人领导的部队发动了越境进攻。

美国国内争议

特朗普从叙利亚北部撤出原来有震慑意义的小部分美军，等于将曾经协助美军奋战打垮所谓“伊斯兰国”的库尔德人暴露在土耳其大军面前。这个决定让美国军方一些将领与中东问题专家错愕，受到美国国内民主党和共和党高层人士的猛烈批评。

但特朗普此前表示，美国不应干预土耳其在叙利亚的军事行动，因为土耳其不是美国的边界，并称前美国盟友库尔德人也不是什么天使。

图片版权 Reuters Image caption 特朗普在2019年10月9日致埃尔多安的信中白纸黑字明确警告埃尔多安：别逞能充硬汉。别犯傻！

特朗普在白宫对记者表示，美国不是中东的警察特工，是时候让美国人回家了。

特朗普发推还说，美国众议院议长佩洛西就此 “摔门而出”，“精神错乱”。但她随后表示，特朗普当时的表现才是可谓崩溃。而在场的民主党参议员舒默透露称，特朗普骂佩洛西是三流政治家后，民主党政客最后都愤然离场。

土耳其军推进和库尔德联手叙利亚

土耳其军队和叙利亚叛军上周在叙利亚北部发动攻势，宣称要建立一个安全区，重新安置土耳其境内的200万叙利亚难民。

原来驻扎在叙利亚北部的美军特种部队虽然人数不多，依赖库尔德人地面武装，以及少量的法国等西方国家军事人员，在战略上隔开了土耳其和叙利亚两军。

而美军一撤，依赖美军后勤的法军也被迫撤退。在土耳其飞机重炮坦克面前几乎没有还手之力的库尔德民兵组织节节败退，被迫确认与叙利亚政府达成协议，将与政府军在叙利亚与土耳其边境共同御敌。叙利亚政府军也向北部地区派兵。

这一真空的出现，让俄罗斯和伊朗都表示了极大兴趣。这两国的军事顾问早已进驻叙利亚。

普京的从横捭阖

在俄国对叙利亚发动军事行动4年后，俄罗斯正在取代美国，成为该地区的主要参与者和权力中介。

有分析人士称，土耳其与俄国在叙利亚原有芥蒂，土军还毫不客气击落过俄军的战斗机。原来特朗普撤走叙利亚北部，美军的“天机妙算”是让土军与叙军迎头相撞。

图片版权 Reuters Image caption 土耳其叙利亚边境兵戎相见之际，普京却前往美国盟国沙特调停沙特伊朗矛盾。

不料普京却乘机与埃尔多安通了电话，并将受邀访问莫斯科。

在短短几天内，普京还与以色列总理通电话，并访问了沙特阿拉伯和阿联酋，调停沙特和伊朗的尖锐矛盾。

中国的电视剧

中东的百年变局出现的戏剧性变化，让国际上的中东问题问题专家都很震惊。

乱局之下，中国继续努力修建其通过中东的“一带一路”。

中国媒体报道说，伊拉克总理2019年9月底访问北京，中国向战乱后百废待兴的伊拉克伸出援手，与伊拉克达成石油换重建项目：中国公司参与伊拉克基础设施重建工作，伊拉克则承诺每天向中国提供10万桶石油。

中国媒体报道说，成龙的功夫电影早就在伊拉克拥有众多粉丝，而伊拉克民众现在非常喜欢看阿拉伯语配音的中国电视剧。