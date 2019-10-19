达芬奇的争议：“早期”蒙娜丽莎之谜

图片版权 Gilbert family Image caption 1960年代这幅争议性的艺术品挂在经销商亨利·普利策（Henry Pulitzer）的伦敦公寓中。

1960年代，一处伦敦公寓的壁炉上挂着一幅蒙娜丽莎的画。这幅画不仅是达芬奇（Leonardo da Vinci）的作品，也是巴黎卢浮宫博物馆悬挂的世界名画《蒙娜丽莎》的早期版本吗？

有人相信这是事实，而50多年来，围绕此画的所有权和作者爆发了一场激烈的争斗。所谓的《早期蒙娜丽莎》是这个谜团的核心。这个谜团涉及加勒比海避税天堂、瑞士银行金库、一个神秘的国际财团以及艺术界的福尔摩斯。

那幅画是真迹吗？谁是合法的所有者？这个达芬奇密码风格的肖像能否价值数亿美元？

本周在意大利的一起诉讼可能会最终有助弄清楚这些问题。

第二个《蒙娜丽莎》？

2012年，一个名为“蒙娜丽莎基金会”的组织在全世界大肆宣传，声称这是达芬奇创作的第二幅《蒙娜丽莎》。

《蒙娜丽莎》可能是世界最著名的画，并且达芬奇被认为是历史上最伟大的画家之一，因此这一发现将颠覆整个艺术界。

图片版权 AFP Image caption “蒙娜丽莎基金会”在瑞士日内瓦一场活动上展示两幅蒙娜丽莎的对比图。

基金会提出了一系列证据试图证明这幅肖像画是第二个先前未知的版本。但奇怪的是，该组织声称它不拥有这幅画。

它说这张照片由一个不具名的国际财团拥有。当被问到这一点时，该基金会的秘书长乔尔·费尔德曼（Joël Feldman）回答说：“鉴于基金会的合规义务和政策规定，不对涉及所有权的财团发表评论。”

图片版权 AFP Image caption 《早期蒙娜丽莎》由瑞士日内瓦的蒙娜丽莎基金会揭幕。

但住在伦敦南部的安德鲁·吉尔伯特（Andrew Gilbert）和凯伦·吉尔伯特（Karen Gilbert）夫妇有不同版本的故事：他们说自己拥有这幅画25%的所有权。

当蒙娜丽莎基金会在2012年披露这幅画后，他们联系上了该组织并称：“他们对我们一无所知，他们不是画主，他们只因为我们的不便而试图将我们拒之门外。”

凯伦说：“因为我们无法找到所有者是谁，所以没有人告诉我们任何事情，我们不知道如何发起任何诉讼。”

图片版权 Gilbert Family Image caption 来自伦敦的安德鲁（Andrew）和卡伦·吉尔伯特（Karen Gilbert）夫妇说，他们有这幅画25％的所有权。

吉尔伯茨夫妇认为，本周发生的戏剧性变化，这可能会导致他们的主张取得突破。

但这是什么主张呢？一张几乎无价的达芬奇画作有可能被突然曝光吗？

4.5亿美金的画

令人难以置信的是，《救世主》（Salvator Mundi / Saviour of the World） 就是这样被发现的。

1958年，它仅以45英镑（55美元）的价格售出。两年前被一位匿名买家以令人难以置信的4.5亿美元（3.57亿英镑）在拍卖会上买下。

图片版权 Getty Images Image caption 达芬奇的《救世主》在佳士得拍卖，是世界上最贵的画。

当然，区别在于这幅画是由国际专家团队鉴定为真正的达芬奇画作。这幅被基金会称为《早期蒙娜丽莎》的画作走了同样的路吗？

“必属达芬奇作品”

该基金会把伊斯布特斯教授（Prof Jean-Pierre Isbouts）从美国飞到瑞士帮忙坚定这幅画。他说：“我持怀疑态度，但很感兴趣。”

“我走进保险库，那里很冷，花了大约两个小时看那幅画。但五分钟后，我意识到那一定是达芬奇的。”

他说，不仅是美国加州菲尔丁研究生大学的学者（基金会推荐其工作）相信肖像是真实的，而且还是历史证据。

图片版权 Getty Images Image caption 达芬奇在乔治·瓦萨里（Giorgio Vasari）的作品“最杰出意大利画家生平”中。

“达芬奇（16世纪）的传记作家乔治·瓦萨里（Giorgio Vasari）明确指出，达芬奇画《蒙娜丽莎》画了四年，但未完成。”

这与《早期蒙娜丽莎》的外观相匹配，后者的背景不完整，与卢浮宫中悬挂的著名肖像不同。

伊斯布特斯教授还指出，历史记录提到达芬奇为两个不同的客户画《蒙娜丽莎》（Mona Lisa），这增加了他完成两幅独立肖像的可能性，每幅肖像画一次。

图片版权 Getty Images Image caption 在瑞士日内瓦的蒙娜丽莎基金会演讲中，直方图显示了两幅画之间的色彩相似性。

他补充说，科学测试似乎证明了这幅画是真实的。

“对于《早期的蒙娜丽莎》，科学告诉我们：其一，它来自16世纪初期；其二，绝对是达芬奇的作品，因为其构图和组成与卢浮宫的《蒙娜丽莎》相同；其三，直方图（所用颜色的数字图表）根据绘画‘笔迹’显示了他是如何绘画的，（两幅画作）完全一样。”

但并非所有人都同意。

“一堆垃圾”

牛津大学艺术史名誉教授马丁·坎普（Martin Kemp）说：“由于一系列原因，这不是真正的文章。”

他认为，乔治·瓦萨里（Giorgio Vasari）认为《蒙娜丽莎》不完整的原因是“瓦萨里的信息全是佛罗伦萨”，而这张照片很可能是在达芬奇离开佛罗伦萨市之后完成的。

而且他不同意所谓的历史记录称有两幅《蒙娜丽莎》的说法。

图片版权 Getty Images Image caption 作家兼画家乔治·瓦萨里（Giorgio Vasari）讲达芬奇和蒙娜丽莎在16世纪的故事。

相反，肯普教授说，达芬奇可能永远不会将肖像交给他的原始客户，而第二个人“很可能说，如果你画完了，我会拿走”。

有科学依据吗？肯普教授说，蒙娜丽莎基金会提供的信息仅是“允许的”信息，尽管没有排除《早期蒙娜丽莎》是达芬奇所画，但并不能证明事实确实如此。

但他补充说：“通过红外线和其他技术手段进行的检查表明，就像达芬奇的所有画一样， （卢浮宫的《蒙娜丽莎》）发生了变化。”

图片版权 Getty Images Image caption 肯普教授是研究达芬奇的一大世界权威。

“艾尔沃思·麦当娜（也叫《早期蒙娜丽莎》）的红外线检查非常繁琐，很明显是在复制某些东西而不是生成它时绘制的那种图纸。”

但是，伊斯布特斯教授对肯普教授的分析持批评态度，部分原因是“马丁从未见过这项工作，那是大卫和乔尔（蒙娜丽莎基金会的费尔德曼）的抱怨，我认为这是合法的抱怨。”

作为回应，肯普教授回答说：“即使是一点垃圾，在现代成像技术下，您仍然必须去看，赝品是不可持续的。还有一些高质量的数字图像，即使用放大镜，实际上您在其中看到的内容也比在绘画中看到的更多。”

转移证据

专家们可能不同意证据，但是所有材料都被清楚地陈述了吗？

BBC看过一本尚未出版的书的副本部分，这本谈论《早期蒙娜丽莎》的书由几位撰稿人撰写，由伊斯布特斯教授编辑，题为《达芬奇的蒙娜丽莎：新解读》。

其中一位撰稿人声称，在该书的最终发行版本中，他的部分内容似乎已被删除。他声称，许多被删除的段落似乎对达芬奇的《早期蒙娜丽莎》理论没有帮助。

伊斯布特斯教授否认了这一点：“我是编辑，我编了一些内容。在某些情况下，有些段落我认为并不具有学术根据。我只是想保持论点的主旨完整，我当然没有消除任何相反的观点。有两章简直太长了。”

图片版权 Getty Images Image caption 《蒙娜丽莎》是世界上最著名的艺术品之一。

他联系投稿人以了解他所关注的段落，随后他通过邮件与BBC联系并说：“我们正在精装此书的最终版本，因此我们仍可以在可用字数范围内进行一些更正。”

蒙娜丽莎作品，但没钱

达芬奇《早期蒙娜丽莎》理论的支持者必须解释的一件事是这幅画的来源。

1913年，休·布莱克（Hugh Blaker）从萨默塞特郡的一处庄园买到这幅画。

阿伯里斯特威斯大学的罗伯特·梅里克教授（Prof Robert Meyrick）对艺术品经销商的生活进行了研究，他说：“布莱克相信自己会有所作为。”

尽管成功地找到了鲁本斯、贝拉克斯兹、埃尔·格列柯、马奈特、康斯特布尔和特纳等艺术家的真实画作，但布莱克的生意记录很差，而且他从未想过卖自己的《蒙娜丽莎》。

图片版权 Public Domain Image caption 休·布莱克（Hugh Blaker）是一位艺术品经销商，评论家，收藏家，博物馆策展人和剧作家。

梅里克教授说：“尽管他尽了最大的努力，但实际上，这就像是堆失败的目录。”

布莱克死后，这幅画最终出现在一个怪异的艺术品经纪人亨利·普利策（Henry Pulitzer）的手中。他相信《早期蒙娜丽莎》实际上比卢浮宫的那幅更令人印象深刻。

图片版权 Getty Images Image caption 亨利·普利策（Henry Pulitzer）手拿有一本他出版的关于这幅画的书：《蒙娜丽莎在哪里？》。

但是普利策需要一些帮助，以使世界相信他们都是达芬奇画的。

帮手

安德鲁表示：“他想证明那是真正的达芬奇画作，但很快没钱做推广和宣传。”

他的家人认识了普利策，从他那里买了照片，也卖给了他一些。

他们向BBC展示了一系列文件，他们说这家人在1964年买了这幅画的25％的股份。大约十年后，普利策将画锁在瑞士的一个银行金库中。他去世后，最终在2008年流入国际财团手中。

图片版权 Gilbert family Image caption 吉尔伯特夫妇声称他们拥有这幅画的25％的所有权。

蒙娜丽莎基金会强烈反对吉尔伯茨的说法，该基金会主席在7月告诉新闻界，他们的案子“毫无根据”。

但是这个家庭一直在呼吁艺术界的“福尔摩斯”来帮助。

“我想我不介意，”国际艺术复原（Art Recovery International）的首席执行官兼创始人克里斯托弗·马里内洛（Christopher Marinello）谈到自己的昵称时说。

“多年来我们已经追回了价值约5.1亿美元（4亿英镑）的艺术品。我们仍然积极参与当今艺术界正在发生的一些最大案件，对此我们感到自豪。”

图片版权 AFP Image caption 克里斯托弗·马里内洛（Christopher Marinello）帮助追回价值数亿美元的艺术品。

但他如何看待这幅画可能是达芬奇的作品呢？

他回答说：“老实说，我什么都不在乎。”

“就我而言，这是一件简单的事情。无论它是什么，只要客户有购买这幅画的购买合同。”

多亏了马里内洛，吉尔伯特夫妇（他们自己不确定画像是否是真正的达芬奇作品）在佛罗伦萨展出这幅画时，对意大利的蒙娜丽莎基金会提起了法律诉讼。

来自加勒比的联系

本周开庭前，吉尔伯茨的律师乔瓦尼·普罗蒂（Giovanni Protti）说，这是“我所从事过的最棘手和最有趣的案件”。

普罗蒂，“我们不得不向世界许多国家发传票。”

这项工作取得了成果。吉尔伯特在周二的法庭听证会上说：“蒙娜丽莎基金会在法官面前宣布安圭拉的蒙娜丽莎公司是这幅画的所有者。”

没有任何迹象表明这种安排意味着基金会或国际财团有任何不当行为，但作为英属海外领土的加勒比岛以其谨慎的经商方式而闻名。

卡伦说：“我们正努力解决。”

“因此，我们知道我们在进行的研究中处于正确的轨道上。”

图片版权 Getty Images Image caption 安圭拉是加勒比海的英国海外领土。

但这并不能证明吉尔伯特家族确实拥有这幅肖像画的股份，但这是蒙娜丽莎基金会第一次披露所有者是谁。

在回应周二的听证会时，蒙娜丽莎基金会的律师马可·帕杜奇（Marco Parducci）说：“蒙娜丽莎基金会根据对业主的法律义务，既不能确认也不能否认这一要求，除非司法官明确要求（我们这么做）。”

图片版权 Getty Images Image caption 《蒙娜丽莎》在卢浮宫博物馆展出，该博物馆每年有1000万游客。

他补充说，吉尔伯茨的主张表明，他们受到“经济利益和渴望破坏基金会”的驱动，明年3月份举行的下一次听证会将显示，有关说法没有依据。

名声

这场法律大战将继续下去，但围绕文艺复兴时期学者达芬奇的《早期蒙娜丽莎》谜团，在他逝世500年后的今天又将如何被解读？

“他会非常高兴的，”肯普教授笑道，“他对名望感兴趣”。

他说：“他本来会胡说八道，但事实是他的名字是文化史上最著名的名字？是啊，他会很高兴的。”