中国公司拟租借太平洋一整座岛屿为“经济特区”

图片版权 Getty Images Image caption 一名所罗门群岛的舞者正在表演传统舞蹈。

一家中国公司拟与所罗门群岛（Solomon Islands）的中部省签约，将该省的首府图拉吉岛（Tulagi）长期租赁给该公司运营，以发展成为“经济特区”。

这家名为中国森田企业集团（China Sam Enterprise Group）的企业总部位于北京。如果协议顺利实施，它将可以获得该岛屿75年的开发权，但该协议引发部分当地人的抗议。

拥有天然深水港的图拉吉岛虽然只是一片非常小的岛屿，但战略意义显著。20世纪上半夜，这里是当时英属所罗门群岛保护地的首府。在二战时期，占领这里的日本人以此为基地，向南进攻澳大利亚。

“经济特区”

据泄露的文件显示，该“战略合作协议”落款时间是9月22日。根据该规划，森田集团将为图拉吉岛的发展提供总体规划，潜在项目包括机场、渔业基地和油气码头等。

“甲方（中部省）愿意首先将整个图拉吉岛和周边岛屿出租给乙方（森田集团），以发展经济特区，”协议说。

根据协议，中部省还同意给予森田集团5年的专营权，使其成为开发该省的“唯一代表和合作伙伴”。

图片版权 Getty Images Image caption 所罗门群岛位于太平洋上，是世界上最不发达国家。

协议还称，“如果有任何外国投资方或中国投资者欲在中部省进行任何新的开发或投资，该省必须将他们提交给中国森田进行讨论和协商，并遵循总体规划进行开发和投资。”

该协议获得了该省省长斯坦利·马尼蒂瓦（Stanley Maniteva）的证实，不过他澄清该协议并非最终版本，因为它没有加盖该省的官印。

马尼蒂瓦对当地媒体说，他的团队意识到其中一个包括租约的条款“存在错误”，因此他们必须重新审核该协议。

公开资料显示，森田企业集团成立于1985年，是中国国家级高新技术企业，旗下业务涵盖化工、电影和安防等多个领域，其与中国国有企业中国化工集团紧密合作，但没有证据显示森田与中国政府有直接关系。

森田集团没有回应BBC要求置评的请求，但该集团在一份周二（10月15日）发布在官网的声明称，该集团致力于与所罗门群岛在通信、基建、农渔、旅游等多领域进行合作。

争议

尽管当局称协议还未正式签署，但该消息还是迅速在这个只有一千多人的小岛引发争论。有当地民众认为，这份协议是以“秘密的方式”签署。

“专营权……凭什么？”一名当地网友评论道。另一名网友称，“我猜他是一个非常短视的省长。”

当地社交媒体上著名的恩格拉论坛（Ngella Forum）组织，公开向马尼蒂瓦发布请愿书，要求当局终止该战略合作协议的签署。

请愿书称，当局应确保“所有的投资和发展计划或提案，必须以透明的方式进行，并告知相关人员。”

图片版权 China News Service Image caption 在这份争议性协议签订前一天，所罗门群岛和北京刚刚正式建立外交关系。

挪威特罗姆瑟大学（University of Tromsø）国际关系学者兰马克（Marc Lanteigne）认为，这一协议在民众中引发反响的主要原因是谈判的过程几乎不为公众所知，当局也并未向民众具体说明土地交易将给当地居民带来什么贡献。

研究南太平洋岛国政治的惠灵顿维多利亚大学（Victoria University of Wellingto）教授乔恩·弗兰克尔（Jon Fraenkel）则对BBC说，这种土地纠纷在仍存在部落型态生活的所罗门群岛和太平洋岛国很常见，一些中国公司往往未考虑到复杂情况。

今年4月，一家中国开发商在未获得环境许可的情况下，在斐济马洛洛岛（Malolo）开发一个拥有350个单元的度假村，导致部分珊瑚礁和渔场受到破坏，引发当地人的不满。

此次“租岛”所引发的争议，也因时间敏感，给该国本就广泛的对与中国建交的质疑浪潮火上浇油。在协议签订的前一天，所罗门群岛和北京刚刚正式建立外交关系，而与台湾断交。

在该国西部的马莱塔省（Malaita），当地的20多名部落酋长上周六（10月12日）签署了一份文件，拒绝任何中资项目进入他们的领地。

马莱塔省省长丹尼尔·苏达尼（Daniel Suidani）也公开拒绝支持与中国建交，并表示如果有其他议员的支持，他将推动马莱塔独立。

图片版权 Taiwan Health Center Image caption 所罗门群岛拥有990多个岛屿，人口分布极其分散。

重要枢纽

包括所罗门群岛在内的太平洋岛国经济普遍非常落后，但显赫的战略地位让它们“出租领土”的事并不罕见。

例如，马绍尔群岛（Marshall Islands）从很久前，就一直将夸贾林环礁（Kwajalein Atoll）租给美国，以作长期的导弹军事基地，而瑙鲁（Nauru）则运营着一个由澳大利亚资助的难民拘留中心。

“所罗门群岛的经济和战略存在都很重要，它靠近美国的重要盟友澳大利亚，并可能成为中国加强太平洋海上旅行的一个重要枢纽，”兰马克对BBC说。

去年，有媒体曾报道称中国有意在瓦努阿图建立一个军事基地。尽管该消息被辟谣，但仍引发了众多澳大利亚官员的忧虑。

图片版权 AFP Image caption 所罗门群岛总理苏嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）2017年访问台湾时与蔡英文见面。

除了大国之间的竞争，北京和台北的复杂关系，也让这里沦为中台外交战的战场。太平洋岛国曾是台湾外交的重要支持力量。

但今年9月，在所罗门群岛宣布与北京建交、台湾断交后，基里巴斯也宣布与北京复交。台湾在这一区域的邦交国仅剩马绍尔群岛、瑙鲁、帕劳和图瓦卢。

兰马克对BBC说，在2008年马英九担任台湾总统之前，中国大陆和台湾分别在太平洋地区进行了大量的支票外交，这种政策在随后两岸关系转暖后暂停。但民进党上台后，这种政策获得回归。

“但与10年前不同，台湾已经没有能力与北京的经济实力抗衡了，”兰马克说。