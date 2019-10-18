英国脱欧：盘点约翰逊与欧盟达成新协议主要内容

图片版权 Reuters Image caption 英国约翰逊政府与欧盟就英国脱欧达成新协议，但英国议会能否批准这一协议尚难逆料。

英国约翰逊政府和欧盟已达成一项修正过的英国脱欧协议。它里面的主要内容是什么？

各方都希望避免在英国脱欧后北爱尔兰和爱尔兰共和国之间重新建立“硬边界”。这种边界的检查和基础设施可能成为北爱准军事组织攻击的目标。

要提出各方都能接受的解决方案需要克服巨大挑战。新协议取代了前首相特蕾莎·梅协议中有争议的边界保障计划。其余的大部分协议内容将保持不变。

以下是一些主要的新内容：

海关

整个英国将退出欧盟关税同盟。这意味着英国未来可以与其他国家达成贸易协议。

北爱尔兰和欧盟内的爱尔兰共和国之间将有一个合法的海关边界。但实际上，法律上的海关边界将出现在英国本土和爱尔兰岛之间，货物将在北爱尔兰的“入境点”接受检查。

从英国本土进入北爱尔兰的货物不必自动缴纳关税。但是，如果某些东西有可能被运送到爱尔兰共和国（这是欧盟关税同盟的一部分），必须缴纳关税。

由英国和欧盟代表组成的一个联合委员会将在晚些时候决定哪些货物被视为“有风险”。

Image caption 按照约翰逊与欧盟达成的协议，今后如果北爱尔兰的一家公司从英国本土其它地区订货，而有关货物如果被认为可能出口到欧盟，即照上图办法收税或退税。

可能发生的情况就是，最终从英国本土送往北爱尔兰的货物，即使不继续运往欧盟内，也要缴纳关税。在这种情况下，英国将负责是否退还有关关税。

普通人过境无需接受行李检查，而且不会对个人发送有限的物品征收关税。

这个英欧联合委员会还将就英国政府能向北爱尔兰农民提供多少援助达成一致。这一数字将基于他们目前从欧盟共同农业政策获得补贴的金额。

货物监管

在货物监管方面，北爱尔兰将遵守欧盟单一市场的规则，而不是遵守英国的规则。

这消除了在爱尔兰和北爱尔兰边境对货物进行产品标准和安全检查的需要，因为两边都是“全岛监管区”的一部分。

但它增加了英国其他地区与北爱尔兰之间的制衡，英国本土不会遵守欧盟单一市场规则。

实施有关规定

英国官员将在“进入”北爱尔兰的“入境点”执行这一规定，但欧盟将有权让欧盟官员也进入到现场。

这些欧盟官员或许能够推翻英国官员的决定。新协议规定，如果欧盟代表要求英国当局在个别案件中采取控制措施的话，英国当局应执行这些控制措施。

北爱尔兰的话语权

因为北爱尔兰在海关和其他欧盟规则方面将与英国其他地区有所区别，因此该协议赋予北爱尔兰议会对有关规定条款的表决权。

但是，有关议会投票要到2020年过渡期结束4年后才能进行，因此不会早于2025年1月。

如果北爱尔兰议会投票反对这些规定，两年后这些规定将失去效力，届时“联合委员会”将向英国和欧盟提出“必要的建议”。

如果北爱议会以简单多数同意继续执行有关规定的话，4年之后将再次投票。如果有关协议得到“各社区的支持”，那么有效期在延长8年，或一直延续到英国与欧盟能够就未来关系达成新的协议。

这份英欧协议将各社区的支持定义为：在北爱议会中所有亲英和亲爱的议会成员总数超过50%都予以支持，或者在各派中至少有 40%的议员赞成的情况下总共有60%的议员赞成。

英国政府表示，如果北爱尔兰议会届时仍未能复会，它将作出其他安排，以确保能够进行一场投票表决。

增值税

新协议规定，欧盟增值税法（VAT—— 购物时的增值税）将适用于北爱尔兰，但仅适用于商品，不适用于服务。

但协议允许北爱尔兰拥有与英国其他地区的不同增值税率，而欧盟法律通常是不允许这样做得。

例如，如果英国决定将家居燃料增值税降至零，北爱尔兰仍必须将其保持在5%，这是欧盟的最低标准。

这也意味着，北爱尔兰对某些商品可能获得与爱尔兰共和国相同的增值税税率，以阻止边界两侧存在不公平的贸易优势。

没有变化的事情

英国前首相特蕾莎·梅最初与欧盟达成的脱欧协议中的大部分将保留在整体协议中。一些关键领域如下：

过渡期

在将持续到2020年12月底的过渡期内，所有的现行规则保持不变。这就能让英国和欧盟就未来关系展开谈判。

过渡期内，英国仍需要遵守欧盟规则，并缴纳欧盟预算费用，但将失去欧盟成员资格。

过渡期可以延长，但只能延长一两年。

如需延期，英国和欧盟双方都必须同意。

公民权利

图片版权 Getty Images Image caption 约翰逊政府与欧盟达成的新协议继承了梅政府的不少内容。

在英国脱欧后，在欧盟居住的英国公民和在英国居住的欧盟公民都将保留其居留权和社会保障权利。

在过渡期间，欧盟人员自由流动规则将继续适用。这意味着在此期间，英国公民将能够在欧盟国家生活和工作（欧盟公民也将能够在英国生活和工作）。

任何在同一欧盟国家居留5年的人士将获准申请永久居留权。

资金

英国将必须履行其对欧盟的财政承诺义务。

这方面还没有确切的数字，但这项英国与欧盟离婚法案中的最大部分将是英国对2019年和2020年欧盟预算的缴款。

由于英国脱欧已经从2019年3月29日推迟到10月31日了，其中一部分已经作为英国是欧盟正常成员交款的一部分支付了。英国预算责任办公室估计，该法案目前大约为330亿英镑（低于最初的390亿英镑数字）。

英国预算责任办公室预计，大约占总数四分之三的大部分资金必须在2022年之前缴纳，而有一小部分资金到了2060年还仍需支付。

英国欧盟未来关系

这在双方的政治宣言中已经解决。英国和欧盟的谈判代表对这一不具法律约束力的条文也进行了修订。

新协议说，双方将努力实现自由贸易协定，2020年6月将召开一次英欧高级别会议，评估实现这一目标的进展情况。

在新协议条文中，还有一段关于所谓“公平竞争环境”的新段落，即英国今后将在多大程度上同意严格遵守欧盟法规。

在具有法律约束力的英国退出欧盟协议中，“公平竞争环境”的提法已经被删除，但是经修订的政治宣言说，英国和欧盟应该在国家补助、竞争、社会和就业标准、环境、气候变化和相关税务事项等领域“继续坚持共同的高标准”。