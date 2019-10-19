英国脱欧：英国议会再次推迟就脱欧进程投票
英国议会10月19日星期六就脱离欧盟问题举行辩论，决定再次延迟英国脱欧表决。约翰逊政府遭遇重大挫折。
英国议会议员们以322票赞成，306否决，通过了前保守党议员、现独立无党派议员莱特温提出的英国脱欧修正案，这意味着所有必要的英国立法获得通过前，英国政府必须推迟英国脱欧。
这意味着约翰逊首相必须在当地周六晚11点前致函欧盟，提出英国脱欧延期的要求。
评论人士称，约翰逊首相原来希望英国议会通过他与欧盟达成的脱欧协议。莱特温修正案在议会通过让他的计划受到重大挫折。
约翰逊仍坚持按期脱欧
莱特温修正案通过后，约翰逊首相表示，他会把这个结果送给欧盟，但他不会要求欧盟延期，他仍将坚持要在2019年10月31日按期脱欧。
但赞同莱特温修正案的一些议员随后强调，希望首相遵守法律。
这是英国议会37年来第一次在周六举行这样的关键投票。
英国议会上一次周六开会，还是1982年英国和阿根廷开战，英军攻击福克兰群岛之际。
伦敦大游行
在英国议会周六开会讨论脱欧问题的同时，伦敦出现大规模的游行，要求让民众投票。
组织者估计，多达一百万人参加了在伦敦市中心举行的民众投票游行。
该组织的一份声明说，这个数字是基于地面工作人员和志愿者提供的信息，并检查了空中录像。
脱欧问题在英国国内造成了巨大的分歧，不论朝野各派，都就脱欧出现激烈争议和裂痕。
2016年英国举行全民公决，决定退出欧盟。英国特蕾莎·梅前政府原来设定的2019年3月底脱欧计划，因为没能获得英国议会批准，欧盟同意将英国脱欧推迟到10月31日。
而约翰逊首相此前承诺，不论届时是否能与欧盟达成协议，他都将实现脱欧。