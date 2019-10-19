英国脱欧：英国议会再次推迟就脱欧进程投票

Image caption 英国议会没有同意约翰逊首相立即就他与欧盟达成的脱欧协议进行表决的计划，而是通过法案，要求首相向欧盟提出脱欧延期。

英国议会10月19日星期六就脱离欧盟问题举行辩论，决定再次延迟英国脱欧表决。约翰逊政府遭遇重大挫折。

英国议会议员们以322票赞成，306否决，通过了前保守党议员、现独立无党派议员莱特温提出的英国脱欧修正案，这意味着所有必要的英国立法获得通过前，英国政府必须推迟英国脱欧。

这意味着约翰逊首相必须在当地周六晚11点前致函欧盟，提出英国脱欧延期的要求。

评论人士称，约翰逊首相原来希望英国议会通过他与欧盟达成的脱欧协议。莱特温修正案在议会通过让他的计划受到重大挫折。

约翰逊仍坚持按期脱欧

莱特温修正案通过后，约翰逊首相表示，他会把这个结果送给欧盟，但他不会要求欧盟延期，他仍将坚持要在2019年10月31日按期脱欧。

但赞同莱特温修正案的一些议员随后强调，希望首相遵守法律。

这是英国议会37年来第一次在周六举行这样的关键投票。

英国议会上一次周六开会，还是1982年英国和阿根廷开战，英军攻击福克兰群岛之际。

图片版权 AFP Image caption 前保守党议员、现独立无党派议员莱特温提出的英国脱欧修正案，这意味着所有必要的英国立法获得通过前，英国政府必须推迟英国脱欧。

伦敦大游行

在英国议会周六开会讨论脱欧问题的同时，伦敦出现大规模的游行，要求让民众投票。

图片版权 Getty Images Image caption 在英国议会周六开会讨论脱欧问题的同时，伦敦出现大规模的游行，高举欧盟旗帜，要求让民众投票。

组织者估计，多达一百万人参加了在伦敦市中心举行的民众投票游行。

该组织的一份声明说，这个数字是基于地面工作人员和志愿者提供的信息，并检查了空中录像。

脱欧问题在英国国内造成了巨大的分歧，不论朝野各派，都就脱欧出现激烈争议和裂痕。

2016年英国举行全民公决，决定退出欧盟。英国特蕾莎·梅前政府原来设定的2019年3月底脱欧计划，因为没能获得英国议会批准，欧盟同意将英国脱欧推迟到10月31日。

而约翰逊首相此前承诺，不论届时是否能与欧盟达成协议，他都将实现脱欧。