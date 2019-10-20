澳洲航空公司测试最长民航直飞航线

图片版权 AFP/HANDOUT Image caption 澳洲航空公司的飞机用19小时从纽约飞至悉尼，机组人员抵达时面露微笑。

澳洲航空公司（Qantas）完成最长的商用民航直飞航班测试。 作为一项研究的一部分，这次试飞有助于了解超长时间飞行对飞行员、机舱工作人员以及乘客有怎样的影响。

试飞的波音787-9航机搭载了49人，用19小时16分钟从纽约飞到悉尼，全程16200公里（10066英里）。

下个月，该公司将进行另一项飞行测试，从伦敦直飞悉尼。

澳洲航空预计将在2019年末决定，是否开通这两条直飞航线。

如果澳航决定开通航线，服务将会从2022或2023年开始。

路透社报道指，目前尚未有合适的商用飞机能够在满载乘客和货物的情况下进行如此超长距离的飞行。

为了令飞机无需中途加油，澳洲航空此次使用的航机是加满至容量极限的燃油，限制了行李运量，并且不运载货物。

图片版权 AFP/HANDOUT Image caption 进行此次试飞的波音787-9机型。

乘客在登上飞机之后将手表调校至悉尼的时间，并且被要求一直保持清醒，直到澳大利亚东部入夜，以此来减小倒时差的影响。

六小时后，他们进食一顿高糖分的餐饮，然后灯光变暗，鼓励他们入睡。

机上的测试还包括监控飞行员的脑电波、褪黑激素等级以及警觉性，此前还为乘客提供肢体活动课堂，然后分析横跨如此多个时区对人体有怎样的影响。

“这对于航空业来说真的是非常重要的第一次，”澳洲航空公司的首席执行官艾伦·乔伊斯（Alan Joyce）说，“希望这是一次预演，未来能够有常规服务来让人们更快地从地球一边旅行到另一边。”

近年，超长距离航班的市场竞争逐渐激烈起来，很多航空公司都提供了更长的航线。

去年，新加坡航空公司（Singapore Airlines）开启了从新加坡直飞纽约的直飞航线，飞行时长近19小时，是目前世界最长的常规商用航班。

同样在去年，澳洲航空开启了一条17小时的直飞航线，从珀斯到伦敦；卡塔尔航空则正在运营一条17.5小时的航线，从奥克兰直飞多哈。