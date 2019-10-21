加泰骚乱继续 香港问题是否引发蝴蝶效应

图片版权 EPA Image caption 西班牙领导人说，那些巴塞罗那的暴徒将受到法律审判。

西班牙巴塞罗那新的骚乱再起之际，中国指责西方在加泰罗尼亚和香港问题上执行双重标准。

2019年遭遇多事之秋，世界多处同时发生了严重不满执政当局的大规模民众抗议活动。在巴塞罗那、智利、黎巴嫩和香港等地，都出现街头骚乱活动。这是否是全球化下出现的一个蝴蝶效应？

关注香港“反送中”问题一段时间的媒体也注意到，加泰罗尼亚的一些独立人士模仿香港部分“反送中”抗议者的做法，蒙面抗议，设置路障，阻塞机场，与警方不断冲突等。

塞满抗议者无法旅行的机场，大街上杂乱的路障，燃烧的火焰，防暴警察和示威者吧爆发激烈冲突：这次不是香港，而是巴塞罗那。

中国网民和官方开始指责西方在民主人权问题上执行双重标准。

加泰罗尼亚问题

西班牙加泰罗尼亚分离主义领导人入狱引发大规模抗议，在首府巴塞罗那，防暴警察和抗议者之间爆发了新的冲突。

10月18日，巴塞罗那出现大罢工，举行了5场大规模的和平示威游行，游行者最后聚集到市中心，使得城市交通瘫痪。

警方估计，超过50万人参加了周五的集会。

图片版权 AFP Image caption 巴塞罗那一些示威人士学习香港经验，在警察总部附近街头设置路障与警方对峙。

抗议者还封锁了西班牙和法国边境的一条高速公路，造成巨大的拥堵。

据西班牙《国家报》报道，周五该地区共有17人被捕，62人受伤，其中41人来自巴塞罗那。

加泰罗尼亚地区领导人托拉感谢那些和平示威的人，并批评了暴徒。

双标指责

巴塞罗那骚乱发生后，英国苏格兰民族党议员纽兰兹发推特批评英国媒体没有像关注香港一样，即时和全面关注加泰罗尼亚问题。

之后，英国还有人称这是符合特朗普式的反华背景的。

这些都引起中国网民关注，受到一些中文媒体的引用。中国有媒体指责西方政治人物和媒体对西班牙的问题保持低调甚至沉默，认为发生在香港是“民主自由”，而发生在西方社会就是“暴力骚乱”。

中国外交部发言人华春莹在例行记者会，也被问及这个“双重标准”的指责。

华春莹首先强调这是有关国家的内部事务，希望在有关国家法律和制度的框架下妥善解决相关问题。

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同时，她也指出，所谓民主、人权只不过是西方干涉香港事务的一个道貌岸然的借口。而对待暴力违法活动， 使用双重标准、姑息纵容，到头来只会害人害己。

图片版权 Getty Images Image caption 在加泰罗尼亚独立运动领导人被西班牙当局判刑入狱后，巴塞罗纳警方估计，有超过50万人参加了10月18日的和平示威抗议，一些人高举要求独立旗帜。

蝴蝶效应

俄国政府支持的国际电视频道《今日俄罗斯》此时也关注到上述发生的事情。

该频道立即将媒体有关香港和加泰罗尼亚的视频画面对照报道说，加泰罗尼亚独立人士一直在关注着2019年的香港抗议活动，并且明言要模仿香港抗议者的做法。在拥堵机场，暴力袭警，街头骚乱，执政者予以谴责和防暴警察镇压方面，两者似乎并没有不同。但为何一方面被称为破坏人权，另一方面被称为维护民主呢？

美国气象学家洛伦兹1963年提出了著名的蝴蝶效应：一只蝴蝶在巴西轻拍翅膀，会使更多蝴蝶跟着一起振翅，最后将有数千只的蝴蝶都跟着那只蝴蝶一同挥动翅膀，结果可以导致一个月后在美国德州发生一场龙卷风。

洛伦兹的蝴蝶效应要表明的是一个动力系统中，初始条件下微小的变化能带动整个系统的长期而巨大的连锁反应。这个理论后来被广泛引用于其它学术研究领域：数学，物理学，经济学，金融学，医学等。

在巴塞罗那、智利、黎巴嫩和香港等地发生的事件似乎说明，在全球化受到阻力、世界各地出现反全球化民族主义情绪的今天，蝴蝶效应的重要的社会学研究意义或许值得再次审视。