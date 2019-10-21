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加拿大将在当地时间10月21日（周一）举行大选。选举悬念主要在于是否会出现少数派政府、以及谁将担任总理。

四年前，总理特鲁多（Justin Trudeau）以充满年轻活力的形象与带进步主义色彩的政策取得压倒性胜利。然而，在经历诸多政治丑闻之后，谋求连任的他与所在的自由党面临严峻挑战。

选前民意调查显示，多个反对党支持率上升，自由党在国会多数派的地位、他的总理职位都受到威胁。

加拿大选举关键看点

加拿大国会共有338席，自由党、保守党及其他党派争夺其中的席位。

选举将有两种结果：多数派政府或少数派政府（又称为悬峙议会）。如果某党赢得超过170个席位，加拿大会出现多数派政府。

如果没有党派获得过半数议会席位，在通常情况下，席位最多的党会主导组阁，但需要其他党派的支持来通过法案。

针对加拿大人的调查发现，选民对医保话题最为重视，其次是气候变化。四年前竞选时，特鲁多以达到《巴黎公约》目标作为政纲重点，本届大选中，选民将审视其政府在抗击气候变化上的成效。

特鲁多：政治明星陨落？

BBC中文总编辑 张晧宇

如果用一句话为不熟悉加拿大政治的人们概括特鲁多过去四年的经历，似乎是加拿大第一位70后总理“明星般腾飞又彗星般陨落”的故事。

批评人士说，1971年出生的小特鲁多作为加拿大历史上第二个“未知天命、就成大就”的年轻首相，凭借人们对他的父亲、前总理老特鲁多的热爱与怀念以及对新鲜政治的向往，在2015年如明星般崛起。短短数年，争议性政策及不断丑闻使这位明星的光彩蒙上了阴影。

此次大选，将是对特鲁多政治生涯的一大考验。无疑，也将把加国的未来，再次摆到世人面前。

尽管失业率低、经济增长平稳，许多加拿大选民仍对经济前景感到忧虑，生活成本成为本届选举中各党竞选的主轴。

加拿大房价高速上涨，相比之下收入增长停滞，房价收入比逐年攀升。各党派提出有利于首次购房者的减税政策，尤其针对生活成本高企的大城市多伦多和温哥华。

特鲁多会否因丑闻缠身而陨落？

这届选举被认为是对现任总理特鲁多过去四年执政的“公投”。

无论选举结果如何，特鲁多与其领导的自由党与四年前相比，政治元气大伤。任内多宗政治丑闻让特鲁多原本朝气蓬勃的清新政治形象打上折扣。

特鲁多一家在访问印度时穿着华丽的传统服饰拍照，被批评访问的实质成效欠缺，只是他的个人宣传照之旅。

图片版权 AFP/Getty Images Image caption 加拿大总理特鲁多的印度之行饱受争议

特鲁多首届任期中最大的挑战，莫过于SNC-Lavalin 丑闻。前司法部长王州迪（Jody Wilson-Raybould）指控特鲁多与他的高级幕僚向她施压，要求其放弃刑事起诉一家涉嫌贿赂的跨国工程公司，涉嫌以政治干预司法。

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选举前夕，特鲁多十多年前在化装派对上“扮黑脸”的旧照流出，因触及敏感的族裔问题，为其选情雪上加霜。

图片版权 Globe and Mail, Global News, Time Magazine Image caption 大选前夕，特鲁多多年前扮黑脸的旧照流出

近期中加关系迈入寒冬，华为高管孟晚舟仍处在加拿大的引渡听证流程中，两名加拿大公民被中国当局拘留，加国舆论批评特鲁多对华过于软弱。特鲁多政府主张的大麻合法化政策、面临的财政赤字高企问题，也使他在国内备受争议。