泰国贵妃被剥夺王室头衔，被指对国王“不忠”

图片版权 EPA Image caption 诗妮娜·披拉萨甘娅妮（Sineenat Wongvajirapakdi）是一名受过专业训练的飞行员，她在今年7月被册封为泰国贵妃。

泰国国王玛哈·瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）发布声明，剥夺贵妃诗妮娜·披拉萨甘娅妮（Sineenat Wongvajirapakdi）王室封号以及军衔和头衔，因其“对国王行为不当和不忠”。

泰国王室官方公告称，诗妮娜一直“野心勃勃”，并试图“将自己提升至与王后同等的地位”。

“王妃的行为被认为是不敬的，”公告指出。

泰国国王玛哈·瓦吉拉隆功今年5月与其第四任妻子——王后苏提达（Queen Suthida）成婚后，7月册封诗妮娜为贵妃。

诗妮娜曾拥有少将军衔，是一名受过专业训练的飞行员、护士和卫兵。她是泰国近一个世纪以来，第一位被封为贵妃的女性。她的册封也是泰国自1932年结束君主专制制度以来，国王首次公开拥有不止一位伴侣。

现年41岁的王后苏提达曾是空姐，后被任命为国王卫队的副队长。她在被册封为王后之前，是国王多年的女友，一直陪伴尚为王储的玛哈·瓦吉拉隆功国王出现在各种公开场合。

2016年，泰国先国王普密蓬驾崩后，玛哈·瓦吉拉隆功登基。

泰国《王室公报》周一刊登了宣布诗妮娜被剥夺头衔的声明，标志着这位新册封未满三个月的王妃突然失宠。诗妮娜近年来经常陪伴国王瓦吉拉隆功出现在各种公开场合。

即使是在国王与王后苏提达成婚后，诗妮娜仍然是王室活动的常客。

图片版权 Reuters Image caption 玛哈·瓦吉拉隆功国王与诗妮娜在泰国大王宫（又名大皇宫）内。

王室怎么说？

王室周一发表的声明表示，今年5月王后加冕典礼之前，诗妮娜“用各种反抗和施压行为阻挠王后加冕”。

声明指出，“国王授予她王妃头衔，希望她减轻压力，避免可能影响君主制的问题。”

图片版权 Reuters Image caption 诗妮娜曾拥有少将军衔

诗妮娜还被指控“反抗国王和王后”，并且滥用职权假传国王命令。

声明中提到，国王获悉“她既不感激被授予的头衔，也没有根据其身份做出适当的举措。”

国王因此下令剥夺诗妮娜所有王室头衔、勋章、皇家卫队位阶和军阶。

你的器材不支持播放多媒体材料 2019年5月，国王册封王后苏提达。

泰国王妃被剥夺头衔一事在中国社交媒体上也引起关注。10月22日上午，BBC中文记者查实新浪微博热搜，“泰国王妃被剥夺全部头衔”榜上有名。许多中国网民将这则泰国王室新闻比作“泰国版宫斗剧”。

新浪微博用户“江瀚的视野”评论：“姑且不说对国王不忠，那个因个人野心违反王后的命令怎么看上去那么像《甄嬛传》，有种浓厚的宫斗戏既视感。”

新浪微博用户“裙身”评论：“其实可能就是宫廷大局少看了点，要不然………哪里会给怎么快就输了呢。”

图片版权 Sina Weibo Image caption 10月22日新浪微博截图：泰王废除贵妃一事登上热搜

国王的妻子们

泰国国王瓦吉拉隆功有过四任妻子——颂莎瓦丽公主（Princess Soamsawali）1977年至1993年；育瓦媞达（Yuvadhida Polpraserth）1994年至1996年；西拉米（Srirasmi Suwadee）2001年至2014年；和现任妻子苏提达王后。

鉴于泰国王室事务的机密性，诗妮娜被剥夺贵妃头衔的真实原因很可能永远不会被公开。泰国《欺君法》（lese majeste）禁止任何对王室的侮辱。任何涉嫌诽谤、丑化、侮辱泰王的人和事都被处以严厉惩罚，是世界上最严格的法律之一。

诗妮娜被剥夺封号与国王两位前妻的情况相似。1996年，国王废除了他的第二任妻子育瓦媞达，并将四个儿子驱逐境外，育瓦媞达最终逃到了美国。

2014年，国王第三任妻子西拉米同样被剥夺所有头衔并被驱逐出境。她与国王所生的儿子现已14岁，由瓦吉拉隆功在德国和瑞士抚养长大。

比起泰国前任君主，现任泰王能够更为直接地行使王权。本月早些时候，首都曼谷最重要的两支陆军部队转移至直接听命于王室，军事力量集中在王室手中，这在现代泰国是空前的。