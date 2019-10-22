图片版权 AFP/Getty/Reuters Image caption 从智利、香港到黎巴嫩，都有上街的示威者。

最近多个星期，从黎巴嫩到西班牙再到智利，都爆发过大规模的示威。它们无论从原因、行动方式以及目的等方面都各有不同，但是当中却有一些主题是共通的。

几个国家，虽然各自在地理上相距万里，但是示威爆发的原因却有相似之处；有一些人更会从其他国家的示威当中得到启发，并从中找到如何组织和实现目标的方法。

我们在这里总结出一些各地人们走上街头的原因，看看全世界街头抗议都在反抗什么。

不平等

很多参加抗议的人都是长久以来觉得他们国家的财富机遇与他们无关。在一些个案中，仅仅是某种重要公共服务的价格提升，就能成为压倒骆驼的最后一根稻草。

本月爆发的厄瓜多尔示威，导火线就是政府宣布结束已维持十年的燃油补贴，而此举是与国际货币基金组织（IMF）协议的裁减公共服务支出计划的一部分。这个变动导致汽油价格急升，很多人表示自己负担不起。当地原住民担心，这项措施会导致公共交通成本和食品价格升高，而他们这些非城市人口将会最受影响。

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于是，示威者要求结束紧缩政策，重新提供燃油补贴，他们封锁了高速公路，闯入议会，并与安保人员发生冲突。厄瓜多尔政府在大规模示威持续数天之后作出让步，示威随后结束。

在智利，同样是因为交通价格上涨而引发抗议。政府将原因归咎于能源成本的提升和疲软的本国货币，决定提高巴士和地铁价格；不过示威者指，这不过是压榨穷人的又一个手段。

上周五（10月18日）晚上，示威者与安保武装人员发生冲突，总统塞瓦斯蒂安·皮涅拉（Sebastián Piñera）则被拍到在一家高档意大利餐厅进餐——一些人说，这就是智利政治精英阶层和街上民众之间的差异。

智利是拉丁美洲最富有的国家之一，但也是贫富最悬殊的国家之一——在经济合作与发展组织（OECD）的36个成员国当中，智利的收入不平等状况最为严重。

与厄瓜多尔一样，智利政府作出了让步，为平息抗议而暂缓提高公共交通价格的计划。不过，抗议行动却仍然持续，进一步扩大诉求。

路透社引述一名参加示威的学生说：“这不仅是抗议地铁涨价这么简单，这是对长年压迫穷人的一次大爆发。”

黎巴嫩也发生了类似的动乱。该国计划对WhatsApp语音通话功能收税，导致广泛针对经济问题、不平等以及腐败的大规模抗议。

图片版权 Reuters Image caption 黎巴嫩的示威者在抗议不平等和政府腐败。

由于债台高筑，黎巴嫩政府一直试图实行经济改革，以获得来自国际捐助者的重大援助。然而，很多普通民众表示，他们成为国家经济政策的受害者，并将他们的问题归咎于政府的管治失当。

“我们来这里不是为了WhatsApp，我们是为了一切事情：燃油、食物、面包，一切一切，”首都贝鲁特一个名为叫阿卜杜拉（Abdullah）的示威者说。

贪污腐败

在好几场抗议中，指控政府贪污腐败都是一个核心议题，而且这常常与贫富不均的问题挂勾。

在黎巴嫩，抗议者声称，在他们被经济危机折磨的同时，国家的领导人却利用权力之便，通过回扣或是有利于他们自己的政策来积累财富。

55岁的示威者拉巴布（Rabab）说：“我在这里见过很多事情，但是我从未在黎巴嫩见过一个这么腐败的政府。”

周一（10月21日），黎巴嫩政府通过一个改革方案，其中包括削减政客的薪酬，试图借此平息动乱。

在伊拉克，也有民众呼吁终结一个令他们失望的政治体制。他们的其中一个争论点，是目前政府职务的任命是以宗派或者种族份额为基础，而非管治能力。

示威者指，这令政府领导层可以滥用公共资金来做对自己和自己的支持者有利的事情，但是大部分市民却得不到好处。

图片版权 EPA Image caption 伊拉克示威者称，该国的政治体制腐败。

指控政府贪污腐败的抗议也同样发生在埃及。9月，自我放逐到西班牙的埃及商人穆哈迈德·阿里（Mohamed Ali）指控总统塞西（Abdel Fattah al-Sisi）及军方腐败，一场罕见的示威也在他的呼吁下爆发。

阿里指控总统塞西和埃及政府资金使用不当，这也正呼应了很多埃及人对紧缩政策越来越大的不满。

政治自由

在一些地方，示威者愤怒的来源是一个他们觉得令他们没有出路的政府。

过去这个夏天爆发的香港持续示威，一开始是反对一项令香港可以在特定情况下向中国内地移交逃犯的法案。作为中国领土的一部分，香港享有中国大陆城市所没有的自由，同时也有深刻的恐惧，担心北京会逐步加强对香港的控制。

和智利、黎巴嫩等地的抗议者一样，香港的大规模示威最终迫使政府撤回争议性的立法，但是抗议却没有因此停下来。示威者如今的诉求是进行全民普选，成立独立调查委员会调查他们所指控的警暴，以及对被捕的示威者不予起诉等。

他们在示威中所使用的策略，也启发了地球另一边的政治活动人士。在巴塞罗那，数以万计的人上街抗议政府监禁加泰罗尼亚独立领袖。2017年一次被西班牙法院裁定无效的公投中，民众支持加泰从西班牙分离出来，之后该地区亦短暂宣布独立。10月14日，当时被指煽动加泰独立的领头人被判处煽动罪。

判决后，巴塞罗那的民众在一个加密的手机即时消息工具上收到一条消息，号召他们前往巴塞罗那的埃尔普拉特机场（El Prat）。这是仿照香港示威者所使用的策略。

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据当地媒体报道，示威者在前往机场途中，有年轻人高喊：“我们要像香港那样做一次。”

加泰罗尼亚示威者在派发一些由香港人制作的指引传单，详细指导示威者如何在警方的水炮车和催泪烟面前保护自己。“现在人们必须上街，所有的反抗都是在街上开始的，看看香港就知道，”法新社引述巴塞罗那的一名示威者说。

气候变化

当然，你也会听说很多抗议是与环境问题和气候变化有关。一个叫“反抗灭绝（Extinction Rebellion）”的抗议运动正在全世界多个城市发生，他们要求各国政府尽快采取行动。

这场运动蔓延的国家包括美国、英国、德国、西班牙、奥地利、法国和新西兰。参加者用胶水和链条将自己固定在路中间或者车上，试图扰乱繁忙的城中心。

图片版权 Reuters Image caption 气候变化问题的抗议者在伦敦街头有意造成扰乱，以此要求政府采取紧急行动应对气候问题。

“我们别无选择，只能反抗，直到我们的政府宣布气候与生态紧急状态，并采取能够拯救我们的行动，”澳大利亚活动人士简·莫顿（Jane Morton）说。

全世界的年轻人也在16岁的瑞典活动人士桑伯格（Greta Thunberg）启发下，开始每周参加罢课。上月，就有数以百万计的人参加一个由学生发起的全球罢课，从太平洋诸岛上的少量示威者发展成墨尔本、孟买、柏林和纽约等大城市的大规模游行。

其中一条标语写道：“我们翘课，是为了给你上一课。”