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摆拍可谓是世界各国领导人的专利之一。中规中矩的合影留念已经显得老套，但上周朝鲜领导人金正恩的一张骑马照却引起社交媒体的兴趣和关注。这也让人们再次思考怎样拍好摆拍照片的话题。

我们回顾档案照片，试图找出政客照片得以广泛传播的原因，并整理出以下指南。有抱负的政治家们，请注意了！

要想好拍照背景

图片版权 Reuters Image caption 朝中社发布了金正恩看起来冷酷又富有诗意的图片。

这是朝鲜最高领导人金正恩骑着白马穿越朝鲜最高山白头山(Mount Paektu)白雪皑皑的林海。

朝中社发布了这组金正恩看起来冷酷又富有诗意的图片。

我们可以从这组照片学习到的关键点是，拍照的地点和背景很重要。

图片版权 EPA Image caption 分析认为这些图片意在提醒外界金正恩的权威和权力。

朝鲜坚称，白头山是金正日父亲和祖先的出生地。分析认为这些图片意在提醒外界金正恩的权威和权力。

长期关注朝鲜问题的观察家史密斯（Hazel Smith）教授说：“这些照片专供朝鲜国内消费。他们模仿了金正恩祖父骑白马的照片，旨在帮助建立金正恩政权的合法性和权威性。”

但专家们说，它们的根本目的是强调金正恩的优势。朝鲜专家林所金（Sojin Lim）博士说： “照片给人的印象是，他与众不同，他不是普通人，更像上帝。”

别忽视肢体语言

你的器材不支持播放多媒体材料 普京和特蕾莎之前有过热情的握手（英文视频）

这是前英国首相特蕾莎·梅今年年初与俄罗斯总统普京冷漠的握手。尴尬。

这张图片告诉我们，肢体语言（尤其是面部表情）是拍照的关键。并且不要以为这里紧张的面部表情是某种错误。它也可以发送明确的信息。

这次特别会议是自前俄罗斯间谍谢尔盖·斯克里帕尔（Sergei Skripal）和女儿尤利亚（Yulia）在英国中毒以来，两国领导人的第一次会晤。英国指责俄罗斯在幕后策划袭击，俄罗斯否认。因此，局势很紧张。这张图显示得非常清楚。

展示兴趣爱好

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俄罗斯总统普京在西伯利亚光着膀子享受休闲时光。

普京已成为照片界的传奇人物：照片显示他常打猎，钓鱼和健身。

这里的启示是，这些照片为塑造个人形象服务的，普京对此有精心设计。

俄罗斯政治专家卡塔琳娜·沃尔丘克（Kataryna Wolczuk）说：“这是他保持自己政治形象的重要组成部分。”

但为什么他经常被拍到做户外活动呢？

沃尔丘克解释说：“这全与男子气概有关。人们期望俄罗斯人坚强，亲近自然，并从事各种大胆的冒险。普京利用这些图片将自己塑造成行动主义者。”

她补充说：“这里有一种文化传统，权力属于强人。”

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但这不完全是秀肌肉。沃尔丘克说：“普京和其他领导人也小心翼翼地表现出柔和的一面。他想显得全面。”

因此，出现了他与狗玩耍的照片。

不要害怕出糗

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那是现任英国首相约翰逊无助地被吊在索道上。

事情发生在2012年，当时他仍是伦敦市长。今天看来依旧很尴尬。

虽然看起来是照片是灾难性的，但传播效果还挺好。

在约翰逊被拍到在索道上晃来晃去后，网上立即传出一系列有关他的图像和笑话。以这个为例：

对大多数政客来说，这是灾难。但正如一位当时在现场的人今年初对《卫报》说的那样：“他似乎扮演着丑角并尽情奔跑”。

七年后他入驻唐宁街。也许更多有抱负的总理应该考虑一次滑稽的索道之行。

要经常拍照

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这位时尚的男士是土库曼斯坦总统别尔德穆哈梅多夫（Gurbanguly Berdymukhamedov）。

他以强壮的形象（忽略小狗）和夸张的公关而闻名。他还写过一首有关马的说唱歌曲和一本讲茶的书。

他告诉我们，如果你是国家领导者，拍照就很重要，至少偶尔拍一下。

为什么？因为不这样做的话外界可能认为你已经死了。

关于别尔德穆哈梅多夫之死的谣言在今年年初大肆传播。

国家电视台播放了总统骑马、开拉力赛车和在假期射击的镜头来消除谣言。但没证据表明这是最近所拍。

直到他在里海度假小镇的一个活动中被拍后，死亡谣言才得以澄清。这给他好好上了一课。

P图别被抓包

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这张粗糙的照片（来自报纸）显示了埃及时任总统穆巴拉克（Hosni Mubarak）在2010年红地毯上引领着美国时任总统奥巴马和其他世界领导人。

中东和谈重启后不久，他们在白宫拍摄了这张照片。简单明了吧？

我们看到的照片并不一定是真实的。这是原图，来找区别：

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实际上，是奥巴马带头，穆巴拉克在后排。

虽然不是穆巴拉克办公室P的图，是埃及的国家新闻机构。但这仍然很尴尬。

要考虑舆情

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这张历史性的照片拍于美国总统特朗普在椭圆形办公室履职的第一天：2017年1月23日。

拍照时他正在签署了与堕胎有关的法案。他周围都是白宫的高层人物，其中包括照片中站在他左侧的副总统彭斯。

这张图片后来告诉我们，后面站的人很重要。

这张看似相当标准的照片引起了强烈反响。专栏作家、推特和电视广播都反应激烈。

为什么反应如此激烈？正如批评者很快指出的那样，图片中没有女性。

一位推特用户当时说：“所有这些人似乎都有资格决定妇女的健康问题。不是的。”

“注意到有人失踪了吗？”另一个问。

但是一个人的失败操作可能是另一个人的机会。因此，瑞典副总理就做出了回应，但许多人认为这是对白宫的嘲笑。