泰国贵妃诗妮娜被废：我们所知有关她的一切

图片版权 Reuters Image caption 如今诗妮娜只是被剥夺头衔，她还会面临什么惩罚仍然是未知数。

泰国国王玛哈·哇集拉隆功（Maha Vajiralongkorn）宣布剥夺贵妃诗妮娜·披拉萨甘娅妮（Sineenat Wongvajirapakdi）王室封号一事，引发全球关注。

诗妮娜在7月才被授予王室配偶头衔，但王室公告指其“对国王行为不当和不忠”。

在一些泰国观察家看来，这件事并不只是普通“宫斗”，更显示出泰国政治制度的走向。

泰国国王玛哈·哇集拉隆功在2016年其父亲去世后继承王位，该国《欺君法》禁止任何对君主制的批评，批评者将面临重刑。

“王室配偶”指什么？

“consort”一般指在位君主的妻子、丈夫或伴侣。在泰国，“royal consort”（王室配偶）用来指国王妻子外的伴侣。

34岁的诗妮娜是泰国近一个世纪以来第一位被封为王妃的女性。诗妮娜在7月被册封，而哇集拉隆功于今年5月与其第四任妻子——苏提达王后（Queen Suthida）成婚。

历史上，泰国王室用一夫多妻制和王室配偶确保全国各省权势家族忠诚。几世纪来，泰国国王有多个妻子和配偶，但上一次泰国国王公开王妃还是在上世纪20年代。

诗妮娜有何背景？

除了王室公布的信息，我们能得到的诗妮娜的信息都十分粗略。

日本京都大学东南亚研究副教授帕温（Pavin Chachavalpongpun）说：“我们所知有关她的过去，都是王室想让我们知道的东西。”

图片版权 Reuters Image caption 诗妮娜出生于1985年，来自泰国北部地区

诗妮娜出生于1985年，来自泰国北部地区。她以前是一名护士，与当时的王储哇集拉隆功交往后，她进入了泰国王室军事和安全机构。

她成为保镖、飞行员，并加入王室卫队。今年早些时候，她获封少将军衔。

今年7月，诗妮娜成为近一个世纪以来泰国首位王妃。不久后，王室公布了她的一系列照片和官方传记，她还在战斗机上摆姿势拍照。但现在这些照片已经被删除。

诗妮娜现况如何？

根据泰国王室的官方公告，诗妮娜被剥夺王室封号和头衔，因其“对国王行为不当和不忠”。

公告称，诗妮娜一直“野心勃勃”，并试图“将自己提升至与王后同等的地位”。公告还说，诗妮娜行为不敬，不服从国王和王后，以国王名义滥用权力发号施令。国王了解到诗妮娜“既不感激被授予的头衔，举止行为也不得体”。

图片版权 Reuters Image caption 泰国国王玛哈·哇集拉隆功与诗妮娜

美国康奈尔大学历史与泰国研究教授卢斯（Tamara Loos）暗示王室内可能存在派系之争：“在任何这样的制度下，你都会发现幕后的互惠系统。诗妮娜可能只是这个系统的一部分，她行事的效果或许不好。”

卢斯还说，王室公告的语言“让人想起那个女性没有直接政治权力的时代，所以谈到‘有影响力的’女性会说她们有野心”。

卢斯认为，泰国现代君主专制在兴起。

诗妮娜的未来

如今诗妮娜只是被剥夺头衔，她还会面临什么惩罚仍然是未知数。

“我们不知道她还会面临什么，”帕温说，接下来的事情不太可能完全公之于众。

泰国王室就像控制她过去的经历一样，也会控制她的未来去向和信息。

你的器材不支持播放多媒体材料 2019年5月，国王册封王后苏提达。

诗妮娜被突然剥夺封号，让人们会想起泰国国王哇集拉隆功两位前妻的遭遇。

1996年，泰国国王废除了他的第二任妻子育瓦媞达（Yuvadhida Polpraserth），并将四个儿子驱逐境外，育瓦媞达最终逃到了美国。

2014年，国王第三任妻子西拉米同样被剥夺所有头衔并被驱逐出境。她与国王所生的儿子现已14岁，由哇集拉隆功在德国和瑞士抚养长大。

哇集拉隆功的前几任妻子从未就她们的情况发表过任何声明。

这件事反映了什么？

自掌权以来，哇集拉隆功比其父亲更直接地行使自己的权力。

本月早些时候，首都曼谷最重要的两支部队直接听命于王室，军事力量集中在王室手中，这在现代泰国是空前的。

图片版权 EPA Image caption 卢斯则认为，泰国国王玛哈·哇集拉隆功发出的信号远远超出与诗妮娜闹翻。

帕温指出，王室公告对诗妮娜使用残忍直白的语言显示，泰国国王希望将诗妮娜的惩罚合法化。

卢斯则认为，泰国国王玛哈·哇集拉隆功发出的信号远远超出与诗妮娜闹翻。

卢斯指，国王发出的信号是，一旦他不再对你有好感，你就无法掌控自己的命运，”他的每一个举动，不管在经济、军事还是家庭方面，都暴露出他不受约束地滥用权力”。

根据泰国的《欺君法》，公众不能在国内公开讨论这种有争议的事情。但观察人士认为，许多泰国人必将对这一戏剧性的失宠十分感兴趣。