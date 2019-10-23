俄罗斯召开非洲峰会 与中国和西方争夺影响力

图片版权 EPA Image caption 俄罗斯总统普京：我们尊重非洲人自己提出的"非洲人解决非洲问题"的原则，不强加我们的观点。

俄罗斯将10月下旬主办一次有数十位非洲领导人参加的重要峰会，表明俄罗斯作为该地区关键角色的作用日益增强。

俄非峰会被认为是莫斯科非洲政策的转折点，标志俄罗斯将重返非洲大陆，与中国和西方展开竞争。

苏联过去在非洲大陆曾经举足轻重，但在后冷战时期，其经济和政治影响力大幅减弱。

普京总统表示，加强与非洲国家的关系是俄罗斯外交政策的重点之一。

那么，俄罗斯现在在非洲正发挥多么重要的作用呢？

俄罗斯的意图

很明显，莫斯科从非常宏观的角度来看待其在非洲的存在，并在苏联时代建立的关系基础上加强其影响力。

在俄非峰会前夕，普京总统接受俄通塔斯社采访时说，俄非关系正在不断上升，他谈到俄国愿意向非洲提供一系列支持：

政治和外交支持

国防和安全帮助

经济援助

疾病控制建议

人道主义救援援助

教育和职业培训

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俄罗斯一直在加强其在该地区的政治接触，自2015年以来，有12位非洲国家元首访问了莫斯科，其中6位在2018年访俄。

俄国进军非洲引起了西方主要大国的一些担忧，它们担心在非洲的作用正被莫斯科取代。

去年，美国前国家安全顾问博尔顿宣布了美国对非洲的一个新战略，其部分目的就是为了对抗中国和俄罗斯在非影响。

然而，《华盛顿邮报》最近的一篇社论谈到，在俄罗斯在非洲积极寻求交易和安全关系的同时，美国在非洲大陆的影响力却持续下降。

军事关系

俄罗斯是非洲重要的防务伙伴，也是非洲地区的主要武器供应国。

图片版权 Getty Images Image caption 俄国向非洲出口的军火包括武装直升机。

但俄国最大的军火防务市场不是非洲，而是亚洲。

根据斯德哥尔摩国际和平研究所的数据，2014年至2018年间，非洲大陆（不包括埃及）占俄罗斯主要武器出口的17%。

在这17%的份额中，大部分军火流向阿尔及利亚，其余价值不到出口总额的3%。

因此，就数量而言，俄国对撒哈拉以南国家的武器出口规模很小。

然而，俄罗斯与非洲国家的防务关系正在增长，自2014年以来，俄国已与19个非洲国家签署了军事合作协议。

在2017-18年间，俄罗斯与安哥拉、尼日利亚、苏丹、马里、布基纳法索和赤道几内亚都达成了武器交易。

这些交易包括出口战斗机、装甲车和运输直升机、反坦克导弹和战斗机发动机。

使用雇佣军

俄罗斯对非洲的军事和安全关系不仅局限于武器出口，有时还涉及使用私人雇佣军。

例如，俄罗斯一直活跃在中非共和国，因为联合国支持的该国政府陷入四面楚歌境地，俄罗斯派出雇佣军协助当局打击一系列反叛组织。

图片版权 Getty Images Image caption 俄罗斯私人武装在中非共和国提供安全保障。

俄罗斯私人武装也一直在那里工作，为当地政府提供安全保护，并帮助保护关键的经济资产。

据报道，在邻近的苏丹和利比亚等国，也有俄罗斯雇佣兵活动。这些雇用兵涉及一家据说与克里姆林宫有联系的私营军事公司瓦格纳。

俄罗斯官员总是淡化这类报道，因此外界很难确定这些军事组织与俄罗斯政府之间的确切联系。

但总部位于美国的卡内基国际和平基金会高级研究员保罗·斯特龙斯基说，这些在非洲的俄罗斯私人安全人员有助于莫斯科达到其目的。

他说，这些私人武装往往通过保护关键资源的工作自筹资金，这让俄罗斯政府有机会以几乎不花钱和零风险的方式，扩大其在非洲国家里的军事存在和政治影响力。

自然资源

俄罗斯拓展其在非洲影响有着明确的经济动机，因为俄国缺乏一些矿物资源，如锰、铝土矿和铬，所有这些都对其工业很重要。

在能源领域，俄罗斯也有经验，可以为资源丰富的国家提供服务。

图片版权 Petra Diamonds Image caption 俄国对非洲最感兴趣的矿产资源之一是钻石矿。

俄罗斯国有公司一直在几内亚开采铝土矿，参与在安哥拉开采钻石的交易，并在莫桑比克赢得沿海开采天然气的特许经营权。

据报道，俄罗斯私营能源巨头卢克石油公司在喀麦隆、加纳和尼日利亚都有项目，并打算收购刚果共和国的有关部分资产。

俄罗斯还向几个非洲国家提供核电技术，包括明年在埃及建造非洲第一座核电站，并提供250亿美元贷款融资。

贸易关系

但就整体经济关系而言，俄罗斯与欧洲和亚洲国家的贸易额仍多于与非洲的贸易。

2017年，撒哈拉以南非洲最重要的贸易关系是印度、中国和美国，而不是俄罗斯。

此外，美国、中国、日本和欧盟在非洲提供的援助和投资也远远超过俄罗斯。

斯特龙斯基表示，俄罗斯目前尚远未恢复苏联在非洲大陆曾经享有的地位。

他表示，俄罗斯目前在非洲的控制力仅限于与少数战略意义相对有限的国家联系在一起。