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据《华尔街日报》（Wall Street Journal）报道，抖音海外版视频分享应用程式TikTok正被所谓“伊斯兰国”（IS）武装分子利用来向年轻受众散播宣传信息。

报道称，“伊斯兰国”支持者在平台上分享视频，显示IS武装分子持枪并拖着尸体游街的画面。

其中一些在最近几周发布的视频，被指加入了扩增实境（augmented-reality，简称AR）的效果，在画面上方出现一连串星星和心形符号。

《华尔街日报》披露的这些视频目前已经被删除，相关的24个帐户也已经被封禁。

这些视频是由社交媒体情报共享公司Storyful发现被鉴别的。

“这个发现和我们在这些年里看到的极端主义运动成功融入并侵占新社交媒体空间来接触大量受众的模式是一致的，”对抗网络仇恨中心（Center for Countering Digital Hate）的首席执行官伊姆兰·阿迈德（Imran Ahmed）向BBC表示。

“TikTok已经表明了它有这个能力和意愿，去对中国政府所反对的内容进行争议性的审查。”

“所以，我们也不难预期，它会很快地移除恐怖分子宣传内容。”

本月中旬，美国社交媒体巨头脸书创始人扎克伯格曾批评抖音对香港示威等中国政府不愿意看到的内容进行打压和审查。

“誓死效忠”

图片版权 Youtube Image caption “伊斯兰国”过去曾利用YouTube散播宣传内容。

据《华尔街日报》指，上传的视频中有些还会出现女性，她们称自己为“圣战者（jihadist）”，并为此骄傲。

据称，在其中一条视频中，有人唱：“我们誓死效忠。”

恐怖分子和犯罪集团是被禁止使用TikTok的。

该应用程式由北京字节跳动科技有限公司（Bytedance）所有，通过数以千计的后台主持人和人工智能软件来审查违规内容，但是这些方法并不是常常有效。

首次利用TikTok

该公司表示：“为恐怖组织宣传的内容在TikTok上是绝对没有位置的。”

“一经发现，我们会永久封禁任何此类帐户以及与之相关的装置，并且我们会继续发展更有力的控制手段，预先监测可疑的活动。”

“这是一个全行业都面临的挑战，坏人有意绕过保护措施，令事情更加复杂，但是我们有一个团队专门针对这类在TikTok上的邪恶行为。”

“伊斯兰国”一直以利用脸书（Facebook）、YouTube和推特（Twitter）平台散播信息著称，不过这似乎是他们第一次利用抖音海外版TikTok。

上月，“伊斯兰国”在叙利亚和伊拉克失去一些区域的控制权之后，领袖巴格达迪（Abu Bakr al-Baghdadi）呼吁他的支持者进一步加强行动。