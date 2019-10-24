彭斯中国演讲：美中“不会脱钩”

你的器材不支持播放多媒体材料 彭斯点名批评NBA与事发后撤去与火箭队相关商品的耐克公司 （英文）

“美国会与中国脱钩？答案是‘绝不’！”美国副总统彭斯周四（10月24日）在华盛顿发表对华政策演讲时表示。

他同时称，中美有望在下月的智利亚太经合组织峰会上达成贸易谈判第一阶段协议，中国届时将购买大量美国农产品。彭斯表示，此后，总统特朗普期待下一步与中国达成结构性改革的协议。

演讲中，彭斯定位中国为美国的“经济与战略对手”，但强调美国乐见中国有更美好的未来，华盛顿并不希望与中国起冲突、或制约中国，只是谋求“公平竞争”。

“美国正向中国伸手，我们希望很快北京就会做出回应，这次是以行动而不是口头承诺，并且带着全新的尊重。”彭斯以此为演讲作结，为两国关系降温的主旨明显。

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彭斯两场中国演讲：异与同

跟去年被认为“开启新冷战”的彭斯首场中国演讲相比，尽管他这次依然抨击了中国多项内政与外交政策，但演讲言辞明显较为温和，将重点放在美中共存的未来。“我们谋求与中国接触，在公平、互相尊重和符合国际商贸原则的基础上，”彭斯说。

去年10月，彭斯在华盛顿保守派智库哈德逊研究所发表对华强硬的演讲，话题涉及经济贸易、政治、高科技、军事乃至好莱坞，以及指责中国企图干涉美国选举。该演讲涉及领域的广度和批评的力度，是美国对华政策史上极其罕见的。在美中政策界都出现了彭斯演讲是否升起新冷战帷幕的讨论。

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而彭斯此次的演讲，由智库威尔逊中心举办，这所冠上美国前总统、民主党人威尔逊名字的智库立场相对中立。与去年演讲相似的是，彭斯对中国政府的批评面面俱到，从迫害基督教与新疆穆斯林的行为、芬太尼管制不力、欺压南海邻国，到知识产权偷盗、在贸易谈判中“出尔反尔”、妨碍自由贸易等等。“自从一年前我在哈德逊的演讲以来，北京仍未就改善经贸政策作出努力，反而变得更加好斗。”

NBA在中国遭封杀的纷争是演讲中浓墨重笔的一例，彭斯点名批评NBA与事发后撤去与火箭队相关商品的耐克公司。“NBA与中国共产党为伍、遏制言论自由，像是独裁政府全权控制的子公司一样。”他亦批评耐克公司在企业社会责任上表现虚伪。

图片版权 Getty Images Image caption 中国球星姚明曾效力于火箭队

香港示威：鼓励和平、非暴力

谈到香港示威时，彭斯赞赏港府撤回逃犯条例修订，并称“北京表现了一定的克制”。他向和平示威者喊话说，美国支持并被他们所鼓舞。他并未谴责来自示威人士的暴力，但明确强调美国鼓励“和理非”的表达方式。“我们请求你们留在非暴力示威的道路上，”彭斯表示。

他重申特朗普此前的发言，必须以和平的方式解决香港问题，如果北京使用暴力镇压香港示威，美中将会更难达成贸易协议。

台湾：“中华文化与民主的灯塔”

关于台湾，彭斯提到北京近来从台北手中获得两个新邦交国，持续压缩台湾的国际空间。他强调形容台湾是“中华文化与民主的灯塔”，强调与台湾的交流有利于保护台湾以及区域和平，同时强调美国坚持“一个中国”政策及其他对台政策，包括持续对台军售。

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彭斯：唱白脸的“坏警察”

外界观察到，美国总统特朗普和副总统彭斯在对华问题上经常一个唱白脸、一个唱红脸，意思是特朗普通常强调与中国国家主席习近平关系友好、促成贸易协议，而彭斯则扮演“坏警察”的角色，经常严辞批评中国的人权纪录及在军事、科技上的野心。

较早前多次有消息传出，彭斯将二度发表跟中国有关的演讲，最初计划在6月4日天安门事件周年举行，但演讲一再延期。有媒体报道，这是由于总统特朗普希望借日本大阪6月底举行的二十国峰会之际，与中国国家主席习近平见面，授意延后彭斯的演讲。

一延再延之下，演讲被安排在10月下旬，在中国建政70周年与美中贸易谈判稍微回温之后。但在美中关系趋于紧张的大背景下，毫不敏感的时机几乎不可能存在。华尔街密切注视彭斯的演讲，将其列为当日可能带来市场重大动荡的事件之一，演讲后，美股市场走向平稳。次日，中美贸易谈判代表约定通话商讨达成首阶段协议。

就目前迹象而言，彭斯演讲比起去年趋于温和，不至于撼动贸易谈判的积极趋势，但其中多处反映，美国对华政策已发生根本变化。

彭斯呼应特朗普此前发言指美国“重建了中国”，美国的投资和贸易对中国经济增长起到重要作用。“但那些日子即将结束，”彭斯说，美国政府如今“不再相信经济发展可让中国独裁政权变得更开放和民主”，而把中国认作战略和经济对手。