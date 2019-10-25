图片版权 AFP Image caption 这是彭斯连续第二年发表演说，讲述美国对华关系。

美国副总统彭斯当地时间周四第二次就中美关系发表演讲，外界随即把他说的话跟去年的演讲比较，普遍认为彭斯今年的讲法较温和，但仍然引起中国官方媒体批评。

彭斯此次演说提到了许多中美现时的纠纷，包括两国的贸易谈判、香港示威浪潮等，他更特别提到NBA在中国被封杀的事件，点名批评NBA与事发后撤去火箭队相关商品的耐克公司。

彭斯去年10月也发表演说讲述美国对华政策，当时他的态度强硬，批评中国尝试干预美国内政，声言美国“不会低头”。分析当时形容，彭斯的演说可能象征着中美“新冷战”的开端。

中外专家分别都留意到，彭斯今年讲话的内容同时强调与中国合作，内容比较温和，但中国官方媒体评论时仍然认为，从这次演说可以看出彭斯个人对中国的“严重偏见”。

“老调重弹”

中国官媒《环球时报》的社评认为，彭斯的演说只是“老调重弹”，在批评中国人权、经济政策和国防等方面时都使用了“很激烈的语言”，令人困惑他是否真的有诚意与中国改善关系。

“美方的对华表态以往表现出多样性和多变性，不仅服务于他们的长期对华战略，甚至还搞短线操作。因此华盛顿究竟会在对华问题上怎么走，尚需继续观察。”

但该社评同时留意到，彭斯在演讲中提及美国不是“要与中国脱钩”，形容这是他演讲的其中一个“新意”。

彭斯的演说同时提及香港近月因为《逃犯条例》修订引起的示威浪潮，赞赏港府撤回条例修订，同时希望示威者坚持非暴力的表达方式。

美国众议院早前通过《香港人权及民主法案》，要求美国政府每年审视香港的自治情况，按需要调整美国对香港的贸易特别待遇。这部法案仍需要经参议院投票通过，再由特朗普签名同意，才会成为法律。

《南华早报》引述美国投资顾问公司（Veda Partners）高管特雷兹（Henrietta Treyz）说，彭斯在这方面的说法是为了向共和党参议员提供支持，让他们不需要再就法案表态。

你的器材不支持播放多媒体材料 彭斯去年就美国对华政策发表讲话掀起轩然大波。

政治演说

美国对华专家对彭斯的演说有不同的分析，但普遍认为语调要比去年的演说平和。

其中，彭斯指出希望与中国领导人建立“具建设性的关系”，美国基辛格中美研究所所长戴博（Robert Daly）形容，这个说法给出中美关系回暖的信号，是“一个正面中美关系的开始”。

但智库卡内基国际和平研究院副院长包道格（Douglas Paal）就认为，彭斯的演讲只是一篇“流于表面”的政治演说，当中没有任何展示美国未来政策的方向。

《环球时报》也引述中国外交学院教授李海东说，彭斯的演说除了评论美国对华政策，另一个重点是对美国国内的民众宣扬总统特朗普政策，为特朗普在明年的竞选活动提供助力。