巴西总统博尔索纳罗首次访华，一改飘忽态度盼中国投资

Image caption 巴西总统博尔索纳罗（Jair Bolsonaro）于10月24至26日正式访问中国。

巴西总统博尔索纳罗（Jair Bolsonaro）本周访华并在星期五（10月25日）与中国国家主席习近平在北京人民大会堂举行了会谈。此行是博尔索纳罗今年1月就任巴西总统以来首次访华，他一改过往的飘忽态度，期盼扩大与中国的经贸往来，并宣布将取消中国游客和商务人员入境巴西的签证要求。

博尔索纳罗在10月24日抵达中国，在其访华期间，两国发表了《中华人民共和国和巴西联邦共和国联合声明》，“强调继续在平等、尊重、互利的基础上加强和深化中巴全面战略伙伴关系。”

中国外交部发言人耿爽10月18日表示，应中国国家主席习近平邀请，巴西总统博尔索纳罗于10月24日至26日对中国进行国事访问。

耿爽说：“中国和巴西同为发展中大国和重要新兴市场国家，互为全面战略伙伴。建交45年来，中巴关系始终保持健康稳定发展，各领域互利合作硕果累累，已成为发展中大国团结合作、携手发展的典范。”

然而去年当博尔索纳罗竞选巴西总统时，他对中国的看法大不相同，博尔索纳罗当时曾将中国描述为企图掌握巴西国民经济命脉的“掠食者”。

BBC新闻巴西语记者卡尔多·赛拉（Richad Senra）周四在北京的一家饭店对博尔索纳罗进行了简短采访，要求他就巴西选民和反对党针对其访华的评论作出回应。

巴西网民在社交媒体推特上提问，博尔索纳罗是否会在访问这个世界上最大的共产主义国家时讨论中国人的意识形态偏见，还有评论将中国政府与委内瑞拉马杜罗政府和俄罗斯普京政府等联系起来。

博尔索纳罗总统却回应称：“我正身处一个资本主义国家。”

图片版权 Reuters Image caption 外界认为，博尔索纳罗与习近平会谈，是在试图修正选举言论与政府话语之间的落差。

态度转变

2018年10月，博尔索纳罗在竞选巴西总统时，曾发表反对中国投资的言论，成为了世界各地的头条新闻。当时他强调：“中国人不是在巴西买东西，他们是买下整个巴西。”

博尔索纳罗声称欢迎中国购买巴西的农产品，但表示将阻止北京收购巴西的能源和基础设施。

五个月后，巴西外交部长埃内斯托·阿劳若（Ernesto Araújo）在巴西外交领事人员培训班结业典礼说，“巴西不会卖掉自己的灵魂向共产主义中国出口铁矿石和大豆”。

然而，最近几个月，博尔索纳罗却一改往日姿态，试图利用中美贸易战，修正选举言论与政府话语之间的落差，期盼最大程度地扩大与中国的商业往来。

今年7月，博尔索纳罗表示，“中国是巴西最大贸易伙伴，我们有意愿进一步加强与中国的合作关係，与中国签署更多贸易协议，推动双边经贸合作再上一个台阶。”

图片版权 José Dias/PR Image caption 博尔索纳罗在竞选巴西总统时，曾发表反对中国投资的言论："中国人不是在巴西买东西，他们是买下整个巴西。"

如今，博尔索纳罗与中国领导人会谈时表示，欢迎更多中国游客赴巴西旅游并给予免签待遇，尽管巴西方面尚未宣布对中国游客免签的具体实施措施和细则。

据路透社报道，博索纳罗政府上台以来取消了对一些发达国家的签证，今年6月，巴西正式对美国、加拿大、澳大利亚、日本四国游客单方面免签。中国则是巴西取消签证要求的首个发展中国家。

巴西政府正在努力吸引中国投资者，其主要目标之一是在巴西国营企业私有化过程中，寻找有意收购巴西电力公司、邮政局和巴西国家石油公司等国有部门的企业，说服大型投资人建造铁路、公路、港口和发电厂，疏通一直以来阻碍巴西经济发展的基础设施建设瓶颈。

据BBC新闻巴西语报道，博尔索纳罗还向外界表示，巴西比以往任何时候都要更愿意向中国这个亚洲巨人出售大豆、肉类、石油和铁矿石。十年来，中国一直是巴西在世界上的主要贸易伙伴，其次是美国。

据巴西工业、外贸和服务部的数据，2018年中国是巴西主要出口国和最大贸易伙伴国。2018年，巴西向中国出口的商品主要是农产品与矿产品，包括大豆、原油、铁矿石、牛肉、鸡肉、棉花等。其中，大豆、铁矿石和原油三种产品占巴西对中国出口的八成以上。

图片版权 AFP Image caption 过去十年，中国一直是巴西在世界上的主要贸易伙伴。

今年1月至9月，巴西对中国出口占巴西出口总额的27.6%，而对美国的出口仅占总额的13%。同期，中国在巴西进口来源国中也居首位，占巴西进口总额的19.9%。

中国驻巴西大使杨万明表示，目前中国对巴西投资存量接近800亿美元，是巴西主要外资来源国之一。共有300余家中资企业在巴西投资兴业，其中有25家世界500强企业。他们的投资领域正从农业、矿产等传统领域向价值链高端攀升，涉及能源、电力、制造业、科技创新等多个领域。

另一方面，据巴西外交部，巴西进口的中国产品几乎全是制成品，大多数是电气元件和消费品。

上海复旦大学金砖国家研究中心主任瓦兹盖斯（Karin Vazquez）表示，巴西总统是在选举结束遭遇“现实冲击”后，决定前往中国。

瓦兹盖斯解释说，选举言论和政府话语之间是有区别的，这很正常。候选人利用其受欢迎程度、夸大其词的选举言论赢得了不了解中国或国际贸易的选民的支持，这就是赢得选票的原因。

他表示，“上任后，总统立即受到农业游说团体和行业联合会的压力。他意识到，巴西百分之三十的出口都面向中国。他还意识到，2019年，不与中国开展业务，这对任何国家来说都难以想象。”

图片版权 Alan Santos/PR Image caption 中美贸易战是去年中国与巴西之间贸易额创下历史新高的主要原因之一。

官方数据指出，2016年至2018年，巴西对中国贸易顺差从118亿美元跃升至295亿美元。

中美贸易战是去年中国与巴西之间贸易额创下历史新高的主要原因之一。

政治学博士毛里西奥·桑托罗（Mauricio Santoro）认为，短期内，收益主要是在农产品和大豆市场上。

“但是贸易战在多边贸易体系中造成了极大的不稳定，”他说，“增加了贸易保护主义。”

中国和美国也许将达成一项新的贸易协定，贸易战可能会停火，这将使巴西人很头痛。桑托罗说：“一旦达成协议，巴西将遭受损失，因为中国将需要从美国那里购买更多农产品。”