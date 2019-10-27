IS组织头目巴格达迪可能在叙利亚被美军击毙

图片版权 AFP Image caption 目前还没有官方消息证实巴格达迪的死讯。

一位要求匿名的美国官员向路透社透露，美国军方周六（10月26日）执行了一项针对所谓“伊斯兰国”（IS）领导人巴格达迪（Abu Bakr al-Baghdadi）的打击任务。

美国总统特朗普周六晚间推特上称，“刚刚发生了一件大事。”白宫发言人霍根•吉德利（Hogan Gidley）随后确认，特朗普将在美国东部时间周日早上9点宣布重大声明。

上述匿名官员没有确认这项打击任务是否获得成功，但美国《新闻周刊》引用一位美国官员的话称，巴格达迪已在这次行动中被击毙。行动的地点是叙利亚西北部的伊德利卜省（Idlib），执行任务的美军特种部队收到了相关情报。

路透社联系到的这位官员没有透露行动的细节，白宫也没有立即回应媒体的采访要求，发言人霍根也没有对特朗普即将做出的重大声明相关内容进行说明。

巴格达迪一直被认为躲藏在叙利亚和伊拉克的边境附近，他从2010年开始领导伊斯兰国组织，当时IS还只是基地组织的地下力量。

你的器材不支持播放多媒体材料 今年早些时候，一条关于“伊斯兰国组织”领导人的视频被发布。

巴格达迪是谁？

这位伊斯兰国组织领导人一直是遭到通缉的头号人物。

2011年10月，美国正式将他列为“恐怖分子”，悬赏1000万美元征集信息对他进行抓捕或击毙。

巴格达迪以组织能力强和执行残酷战争策略而著称。

他1971年出生在伊拉克巴格达北部的萨迈拉（Samarra），真名叫Ibrahim Awad al-Badri。

有报道称，在2003年美军入侵伊拉克的时候他是当地一座清真寺里的神职人员。还有消息称在萨达姆•侯赛因执政时期他就已经是一名“圣战者”，他在美军监狱布卡营（Camp Bucca）被拘禁四年，在此期间转变为激进人士。这座监狱里关押了很多基地组织的高级人员。

巴格达迪在2010年成为在伊拉克的基地组织领导人，该组织后来与IS合并。

IS今年早些时候发布了一段据称是巴格达迪本人的视频，在此之前，他自2014年以后就没有露过面。