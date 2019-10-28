巴格达迪之死为何成为让特朗普兴奋的外交胜利

图片版权 AFP Image caption 巴格达迪 （1971-2019）

美国总统特朗普表示，IS组织头目巴格达迪（Abu Bakr al-Baghdadi）在美军突袭行动中引爆自杀炸弹身亡。专家分析说，这是特朗普在外交政策上的一大胜利，但这一结果能否给特朗普带来持久的政治利益，还有待观察。。

巴格达迪在2014年开始闻名于世，当时他宣布在伊拉克和叙利亚创建“哈里发”（caliphate）。之后，所谓“伊斯兰国”（IS）的多次暴行造成数千人死亡，其圣战组织在控制的地区实施了残酷统治，并在全球范围内发起了许多袭击。

尽管美国今年早些时候宣布击垮了哈里发，但IS激进分子在该地区和其他地方仍然活跃。

巴格达迪之死被认为是特朗普的重大胜利，因为他之前将美军撤出叙利亚北部的决定遭受严厉批评。

特朗普美东时间27日早上作了一次不寻常的发言，详细描述了美军的夜间行动。他说巴格达迪被美军军犬追击，进入一条没有出口的隧道时“抽泣，哭泣并尖叫。”

图片版权 AFP Image caption 自杀炸弹引爆现场。

特朗普说，巴格达迪引爆自杀炸弹背心，炸死了自己和三个孩子，导致隧道坍塌。 没有美国人员丧生，但其中一只美军军犬在爆炸中受了重伤。

巴格达迪的尸体因爆炸而支离破碎，但特朗普说现场的DNA测试证实了巴格达迪的身份。 美国特种部队在该地区呆了两个小时，收集了“极度敏感的资料”。

“这个严重威胁他人的暴徒，在极度恐惧、慌张中度过了生命最后一刻，他被美军的行动吓坏了。”特朗普称。

特朗普的外交胜利？

BBC驻北美记者安东尼·泽克尔（Anthony Zurcher）分析，巴格达迪之死的战略意义很明显：从战场上除掉一个残酷并有经验的领导者，无疑将让各国消灭IS武装的联合努力变得更加容易。但另一方面，这一结果能否给特朗普带来持久的政治利益，还有待观察。

泽克尔解析，2014年IS凭借残酷的处决成为新闻热点，但巴格达迪在美国远非家喻户晓。尽管如此，巴格达迪的死可以成为特朗普任上的标志性时刻，他能够以此证明自己打击IS的方法是正确的。

“在特朗普决定从叙利亚北部撤出美军，并默许土耳其入侵且驱逐曾与美国结盟的库尔德人后，这次行动结果，可以帮助特朗普反击数周来在国会遭遇的两党联手猛烈批评。”泽克尔说，大多数美国人只在战时才关注外交政策，但特朗普目前的大部分政治纷扰都来自源于美国国外的事件，比如在叙利亚的举动，还有和乌克兰有关的弹劾案。特朗普这次在外交政策取得了一次明显的成功，虽然这次行动无法一次性解决他所有的政治争议，但却是一个起点。

图片版权 AFP Image caption 美军轰炸了两座房屋，其中一座被夷为平地。

美军行动

此次突袭的地点位于叙利亚西北的易德利卜省（Idlib）靠近土耳其边境的巴里沙村（Barisha）。离一般认为巴格达迪可能藏匿的叙利亚与伊拉克边境甚远。特朗普说，巴格达迪已经受到“几个星期”的监视，但因为后者的几次“移动”，美军取消了两三次突袭。特朗普又说，巴格达迪迁至易德利卜的举动，是为了重建IS。

特朗普称，无法透露人数的部队与8架直升机，锁定了巴格达迪居住的大屋，并遭到IS部队扫射。 突击队设法安全着陆，避开了被认为是被诱杀装置的大门，炸开建筑物墙壁进入。

特朗普描述巴格达迪称：“他是一个病态、堕落的人……他像狗、像懦夫一样死了。”

你的器材不支持播放多媒体材料 今年早些时候，一条关于“伊斯兰国组织”领导人的视频被发布。

美国国家安全顾问奥布赖恩（Robert O'Brien ）表示，他们处理巴格达迪的遗体与处理基地组织前领导人本·拉登（Osama bin Laden）相同；后者在2011年的一次袭击中丧生，被埋葬于海上。

特朗普感激了库尔德族领导下的叙利亚民主力量（SDF），以及叙利亚与土耳其—后两者为此次行动提供了帮助。他也感激俄罗斯，因为俄方在此次行动中开放了领空。但特朗普说，俄罗斯并不知道美国此次行动的性质。

特朗普发表讲话后，白宫发布了据说是特朗普在副总统迈克·彭斯和高级安全官员包围的情况室观看行动的照片。

英国首相约翰逊在推特上说，巴格达迪之死“是我们反恐斗争中的一个重要时刻，但与‘邪恶’的IS的斗争尚未结束”。

在经过了长达数年的伤亡惨重的战役之后，IS失去了在叙利亚和伊拉克的地盘。但专家表示，该组织仍具威胁性，其分支机构也活跃在各国。同样在周日，叙利亚民主力量表示，巴格达迪的得力助手、IS发言人穆哈吉尔（Abu al-Hassan al-Muhajir），在叙利亚北部城镇附近被击毙。

巴格达迪是谁？

这位伊斯兰国组织领导人一直是遭到通缉的头号人物。

2011年10月，美国正式将他列为"恐怖分子"，悬赏1000万美元征集信息对他进行抓捕或击毙。

巴格达迪以组织能力强和执行残酷战争策略而着称。

他1971年出生在伊拉克巴格达北部的萨迈拉（Samarra），真名叫Ibrahim Awad al-Badri。

有报道称，在2003年美军入侵伊拉克的时候他是当地一座清真寺里的神职人员。还有消息称在萨达姆•侯赛因执政时期他就已经是一名"圣战者"，他在美军监狱布卡营（Camp Bucca）被拘禁四年，在此期间转变为激进人士。这座监狱里关押了很多基地组织的高级人员。

Image caption 红色标圈为巴格达迪藏匿地。位于叙利亚与土耳其边界附近。

巴格达迪2010年成为在伊拉克的基地组织领导人，该组织后来与IS合并。

IS今年早些时候发布了一段据称是巴格达迪本人的视频，在此之前，他自2014年以后就没有露过面。

叙利亚和"伊斯兰国"

美军最近从叙利亚东北部撤军的做法在美国国内遭致了批评。有人表示，特朗普的决定会导致伊斯兰国武装重新掌控这一区域并对美国造成威胁。

如果巴格达迪被击毙的消息确实，那将帮助特朗普对这些批评声做出回应。

美国官方还一直担心伊斯兰国在为叙利亚的骚乱提供支持，但也有说法称，伊斯兰国领导人越来越多的举动为美军侦查到他们的行踪提供了帮助。