美国双性恋女议员陷性丑闻辞职 坚决否认出轨

图片版权 EPA Image caption 希尔承认竞选国会议员时曾经与一名女性竞选团队成员有染，但否认当选议员后有任何不当行为。

一名美国双性恋国会议员被指与下属有不当关系，她否认指控，但仍然决定辞职，同时批评有人把她的全裸照片上载到网络上，形容这种做法相等于把她的私人资料“武器化”，做法可怕。

希尔（Katie Hill）是加州的众议院议员，形容自己带着一个“破碎的心”辞去职务。她在社交网站发帖，认为自己辞职对国家和自己的社区来说都是“最好的事”，又指控即将与自己离婚的丈夫尝试就事件羞辱她。

早前一个美国保守派网站RedState指控希尔与一名男性国会助手有染。RedState还指控希尔曾经与另一名女性国会职员和这名职员的丈夫上床，文章附上希尔的全裸照片。

美国众议院道德委员会随即展开调查。希尔在调查开始后数天，就宣布辞职。

指控的内容是什么？

如果指控属实，就会触犯众议院相关的规定，希尔否认所有指控。众议院10月23日宣布就针对希尔的指控作出调查前发表声明，强调调查“不等于有任何犯规行为”。

希尔在众议院正式开始调查前向支持者发公开信，承认她2018年竞选众议院议席时与一名女性竞选团队职员有染。但这个事件在希尔当选议员前发生，国会因此没有管辖权。

图片版权 Getty Images Image caption 希尔（图右）2018年当选众议院议员。

希尔有什么回应？

希尔在周日（10月27日）发出的公开信形容，她辞任国会议员是她“最困难”的决定，又批评有人将她的全裸照片外泄。

她透露已经就事件报警。“这是违法的，我们正利用所有的法律渠道追究事件。”

她在信中又说，她“知道与下属发生关系是不适当的事情，即使是两情相悦。我是知道的，但我仍然让这种事情发生。”

“现在，我的抗争就是要战胜这种许多女性经常都遭受的剥削，这种剥削会令无数女性无法竞选公职，或成为公众人物。”