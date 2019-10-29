南非女子玩自拍 意外牵出17年前拐骗婴儿案

Image caption 两姐妹的自拍照，左边为米谢（Miche)

1997年4月的一天，一名身穿护士服的女性，怀抱一名出生只有3天大的宝宝走出了南非开普敦一家医院的产房。而这名宝宝的亲妈此时正在熟睡中。

17年后的一个偶然机会，被偷女孩终于知道了自己的真实身份，与亲生父母团圆。但故事并没有这么简单。

那是2015年1月的一天，也是米谢·所罗门（Miché Solomon）所就读的高中开学的第一天。当时，已经是米谢读高中的最后一年，那一年她17岁。

这天，米谢的一些同学兴冲冲地围着她，告诉她他们的新发现。他们看到了一位长得跟米谢一摸一样的女孩，这名女孩叫卡西迪·纳斯（Cassidy Nurse），比米谢小3岁。

刚开始，米谢也没有多想。但有一天，两位女孩在走廊相遇时，米谢立即有一种说不出来的感觉。

米谢说：“我几乎觉得我认识她。” “真是太恐怖了——我不明白为什么我会有这种感觉。”

从此，两位女孩开始交往，并成为像姐妹一样要好的朋友。

图片版权 Mpho Lakaje Image caption 今天的米谢

当有人问两位女孩她们是否是姐妹关系时，她们会开玩笑说：“谁知道呢？也许前世是吧！”

有一天，她们拍了一张自拍照，并拿给朋友们看。一些朋友看到两位女孩的自拍照后问米谢，她确定自己没被人领养？对此，米谢总是会坚决回答说：“当然没有，别发疯了！”

与此同时，米谢和卡西迪还把自拍照拿给家人看。米谢的妈妈拉沃娜 （Lavona）说，她们两人的确长得很像。

米谢的爸爸迈克尔看了照片后则表示，他见过这个女孩，因为他有时会去卡西迪爸爸所开的电器店买东西。

卡西迪的父母看了照片后，让卡西迪问问米谢的出生日期是不是1997年4月30日？

卡西迪再次见到米谢时，便问她是否是1997年4月30日出生的？米谢非常惊讶，问卡西迪：“你难道在脸书上对我盯梢吗？”

卡西迪说，当然不是。不出所料，米谢的确是1997年4月30日出生。

几个星期后，米谢突然被从课堂上叫了出去。她来到校长办公室，两个社工正在等着她。

他们告诉她17年前，一个只有3天大的婴儿被人从开普敦的格罗特舒尔医院（Groote Schuur Hospital in Cape Town）偷走的事，这名婴儿叫泽法妮·纳斯（Zephany Nurse）。后来一直音信皆无。

米谢听得一头雾水，心里在纳闷这跟自己有什么关系？

这时，社公向米谢解释，他们有证据显示米谢就是多年前被偷走的那名婴儿泽法妮。

听到这，米谢告诉社工，她并不是在格罗特舒尔医院出生的，而是在一家叫Retreat的医院出生的。她的出生证上就是这么写的。但两名社工告诉她，该医院根本没有她在那里出生的记录。

Image caption 米谢的妈妈拉沃娜在家中抱着只有几天大的米谢。

虽然米谢觉得这一切肯定是一场误会，但她还是答应去做DNA测试。

米谢坚信妈妈不会骗她，并觉得DNA测试结果会证明她的判断是正确的。

然而，米谢错了。测试结果第二天就出来了。结果显示，米谢·所罗门就是17年被人偷走的那名叫泽法妮·纳斯的婴儿。两者就是同一人，千真万确。

这一结果令米谢震惊。

当时，南非的媒体都对此事纷纷报道，米谢平静的生活也被搅得天翻地覆。

他们告诉米谢她不能回家。这时距离米谢18岁生日还有3个月。到了18岁，她就可以自主作出决定到底和谁一起生活。

但在这之前，她不能回家，只能呆在社工为她安排的安全地点。

与此同时，被米谢一直认为是亲妈的拉沃娜·所罗门被警方逮捕。

这一消息对米谢的打击最大。可以想象，她有许多问题要问拉沃娜。

Image caption 8个月大米谢和爸爸迈克尔在一起。

米谢的爸爸迈克尔也被警方盘问，警方希望知道迈克尔对这一切是否知情？

米谢跟爸爸和妈妈的关系一直很好。妈妈把她当“公主”一样对待，爸爸的性格也很温和。

警方经过一番盘问后，找不到迈克尔知情的证据，所以将他释放。

据迈克尔讲，拉沃娜的确曾经怀孕。拉沃娜很可能不想让人知道自己流产，一直伪装怀孕，随后她拐走泽法妮·纳斯，谎称是自己生的孩子。

拉沃娜最后以拐骗婴儿等罪名被判10年徒刑。

米谢的亲生父母在失去她之后，又生了3个孩子。但米谢，或确切的说是泽法妮，是他们的第一个孩子。

虽然没有孩子的任何音信，但他们每年都会在她过生日这一天为她庆祝。

虽然后来纳斯夫妇离了婚，但仍然没忘记每年给泽法妮庆生。

但米谢亲生父母有所不知的是，他们被偷走的女儿其实就住在他们家不远的地方（大约5公里）。

米谢甚至和爸爸迈克尔一道在离亲生父母家对面不远的地方玩耍。

但米谢和亲生父母的团聚并非一帆风顺。在与亲生父母拥抱时，米谢表示，自己一点感觉都没有。

这一切让米谢内心经历了许多情感危机。一边是她的亲生父母，但却让她觉得是陌生人。

另一边虽然是她的养父母，但米谢即使知道真相后仍然爱他们。特别是因为拐骗婴儿而被监禁的母亲，更让她心里十分难过，心情非常复杂。

图片版权 Getty Images Image caption 拉沃娜抵达法院接受审判

2015年，开普敦高等法院开审拉沃娜的案子。米谢和她亲生父母都到法院聆听。

拉沃娜从始至终否认自己的罪行。她还称在自己流产几次后，曾寻求过帮助。她说，一名叫塞尔维亚的女性曾为她提供过生育治疗。

拉沃娜说，一天塞尔维亚对她说，有一名年轻女子生了一个小孩，但希望能让人领养。

但法院经过核实，根本没有塞尔维亚其人。这显然是拉沃娜自己编造的故事。

不仅如此，还有一名证人在多年后想起这件事，愿意出庭作证。这名证人说，记得有一位穿着护士服的女子抱着婴儿泽法妮离开医院，而泽法妮的亲妈西莱斯特（Celeste）当时正在产房中睡觉。

该名证人随后在指证中一眼辨认出拉沃娜。法官断定，铁证如山。2016年，拉沃娜被判10年监禁。

图片版权 Getty Images Image caption 米谢的亲生父亲莫内在听完判决后离开法院。

这一判决让米谢非常难过，她不知道自己将会如何面对未来的世界与生活。

后来，他们允许米谢去监狱探视妈妈。这也是妈妈被带走后，米谢第一次有机会见到她，跟她讲话，虽然是隔着窗户。

米谢表示，看到妈妈穿着囚服让她心碎。

米谢告诉妈妈，她非常想知道真相，想知道那天到底发生了什么？ 她还告诉妈妈，这一切给自己带来的伤痛和打击。

“你对我说谎，说我是你的孩子，你还让我怎么信任你？”米谢质问妈妈。

“将来的一天，我会告诉你的，”拉沃娜说。

其实，米谢已经知道了答案，尽管拉沃娜仍然否认自己的罪行。

但是，米谢表示自己并不忌恨妈妈。她表示，只有原谅才能抚平心灵的创伤。

她说，妈妈知道我原谅了她，而且仍然爱她。

米谢在18岁时并没有作出搬回亲生父母家生活的决定。她回到了养父母的家。

米谢有时甚至会对她亲生父母家庭心生怨恨，怪他们“夺走”了“妈妈”。

Image caption 养父迈克尔抱着米谢的女儿去探望监狱中的拉沃娜

米谢现在已经有了自己的两个小孩，但她仍然去探望监狱中的母亲。

还有6年，拉沃娜就可以获得自由了。米谢希望时间能过得快点，好早日能见到妈妈。

在经历了一系列的情感挣扎后，米谢开始接受了自己双重身份的事实。

她已经不介意人们怎么称呼她：她婴儿时的名字泽法妮还是米谢都可以。

她已经成熟长大了。

以上故事是根据乔安妮·乔维尔（ Joanne Jowell ）的书：《泽法妮：两个母亲，一个女儿》（Zephany: Two mothers. One daughter）的故事改编。