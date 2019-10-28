移民，难民，非法移民和如何鉴定的难题

图片版权 Getty Images Image caption 英国集装箱惨案震惊世界，担心死者中有可能自己的孩子，在家乡的父亲悲痛难忍。

最近在英国发生的集装箱惨案，显示全球面临的非法移民问题的日益突出。不同国家之间是如何鉴定非法移民身份呢？

在外交，经济，社会文化和政治等领域，国际社会在鉴定非法移民、防止人口贩运方面面仍临挑战重重，国际治理合作任重道远。

英国警方在一个卡车集装箱中发现了39具尸体，媒体引述警方消息来源称：“惨死者均为中国人”。

但中国驻英国大使馆在表达对惨案的悲痛之情的同时，表态谨慎，表示有关遇难者的国籍身份“尚待确认”，并立即派人前往当地与警方接洽。

稍晚后，BBC获悉一些越南人担心其失联的亲属可能在该集装箱拖车上，他们向越南驻英国使馆发出寻找亲人的求助要求，并交上失联亲属的照片。

在获得当地警方同意后，越南驻英国使馆也随即派人前往协助调查确认。

就在英国集装箱惨案发生后，法国等欧洲国家又相继发现躲藏在卡车集装箱里试图非法前往英国的移民。

联合国经济和社会事务部人口司近期发布的报告显示，2019年全球移民已经高达2.72亿人。根据估算，约有3800万国际移民的年龄在20岁以下，占到移民人口总数的14%。

在这么巨大的人口群体中，有多少因为没有合法证件、违反有关国家移民法律的移民，这些人通常被称为非法移民。

但为何确定一名非法移民身份需要时日？

中国官方等待信息

在英国集装箱惨案曝光后，已经有媒体称一名与家人失去联络的越南女子是途经中国抵达欧洲大陆，最后试图进入英国。

加之英国媒体最初报道集装箱案死者均为中国公民，于是有猜测认为英国警方发现了惨死者携带的中国护照。

中国外交部发言人耿爽在例行记者会上被问及，这些人是否持有假的中国护照去了欧洲。

耿爽表示，中国驻英国使馆一直与英方保持着密切的联系。无论遇难者来自哪里，这都是一起非常不幸的悲剧。但他表示，截止10月28日，“英国警方仍在对此案进行调查，仍然表示尚无法确认遇难者的国籍。我们要求英方提供更多有效信息，以便进一步核实遇难者身份。”

目前中国驻越南使馆也在与越南有关部门保持着密切的联系。

非法移民身份与护照签证问题

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通常情况下，确定一名非法入境移民的身份的手段之一是通过其旅行证件，通常是护照和签证。

但一人持有某国护照，并不一定就能证明，此人即为该国公民。国际人口走私贩卖集团惯用的手法包括如下可能性：

一种情况是给有关非法移民提供假护照。

如同制造假钞一样，假护照也分为很多种，制作水平工艺参差不齐。

第二种情况是真护照，假签证。护照是该国公安机关通过合法正当程序颁发，但上面有关国家签证为假冒仿造。

第三种情况是真护照，真签证，但持有者并非护照签证上的人士。持有这种证件自然是非法的，可能的情况是通过偷窃等非法手段获取。

第四种情况是无护照。国际人口走私贩卖集团通常要求非法移民在抵达欧美等国目的地后销毁丢弃护照，这样即使被所在国抓获，拒绝承认原来是某国公民，其来源国和抵达目的地国之间通常就因为复杂的原因，无法有效确认有关非法移民的真实身份，因此通常也无法有效遣返。这是利用了各国人道主义保护的基本原则和惯例。

英美接受移民传统

第二次世界大战前后和期间，全球出现过大规模的移民和难民潮。随着纳粹德国的排犹运动和屠杀，上百万的犹太难民从欧洲各地逃往英美和世界各地。他们中很多人在移民之前无法获得合法证件，唯有违反在纳粹德国或其占领国家地区的法律，冒死违反法律逃亡。

图片版权 Getty Images Image caption 中东地区因为战乱动荡，大批移民涌向欧洲。

因为英美当时较为宽松的移民政策，他们很多人不仅获得了新生，有不少人的后代通过努力还成为英美社会精英，遍布政界、经济金融界、学术界等各行各业。

1950年成立的联合国难民署和1951年出台的《联合国难民公约》的共同作用下，世界难民保障体系得以建立，并逐步完善，向难民提供人道主义保护。

对于入境英美国家的移民，虽然入境时没有获得官方批准，但如果最后获得官方认可的难民身份，即不是非法移民，而获得合法身份与保护，并享有社会福利。

随着21世纪全球化加速，特别是在中东非洲等战乱地区，全球人口流动在欧美难民体系的吸引下加速。2015年以来欧洲发生了数字高达数百万的大规模的难民涌入，对欧洲各国的社会、文化、经济、政治等都产生了深刻的影响，引发了很多国家就移民问题的激烈辩论。

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比贩毒更赚钱的贩卖人口

但当今的移民问题更为复杂，国际移民中还包括大批因为担心受到迫害、冲突、普遍暴力或其他严重扰乱公共秩序的情况而移民的难民。而因为经济发展不平等，也有大批为谋求更好生活水平的经济移民。

因为各国发展历史和发展阶段不同，法律体系和规定不同，加之战乱，贫富差异，甚至气候变化，国际社会的移民和难民的问题越来越突出。

在21世纪的今天，中国媒体报道说，国际人口贩运已经成为比国际毒品贩运更加暴利的非法行业。

中国有媒体在英国发生的集装箱移民惨死案后称，越南已经成为世界上最大、最集中的偷渡和人口贩卖源地国。

或许，这一惨案将让人们更重视思考非法移民问题会给个人和国家带来什么样的影响和冲击。