图片版权 Julia Quenzler Image caption 卡车司机莫里斯·罗宾逊通过视频连线出现在法庭。

一名司机被控与集装箱案39人死亡有关。英国检察官指认他是人口走私“全球链条”中的一环。

来自北爱尔兰克雷加文（Craigavon）的卡车司机莫里斯·罗宾逊（Maurice Robinson）在切姆斯福德裁判法院（Chelmsford Magistrates' Court）接受审理。

10月23日，在埃塞克斯郡格雷（Grays，Essex）一个工业区的集装箱卡车上，有人发现了39具尸体。

英国首相鲍里斯•约翰逊（Boris Johnson）在吊唁时写道，全世界“对这场悲剧感到震惊”。

卡车司机罗宾逊通过视频连线出现在法庭。他被控罪名包括过失杀人、串谋贩卖人口、串谋协助非法移民及洗钱等。

检察官奥古涅罗纳（Ogheneruona Iguyovwe）称，这些指控“涉及大量协助非法移民进入英国的全球团伙”。

法庭没有要求罗宾逊陈词，他将于11月25日再次出庭。

越南国内的DNA测试正在帮助识别受害者。

图片版权 Getty Images Image caption 英国首相鲍里斯•约翰逊在吊唁本上留言。

英国首相与内政大臣帕特尔（Priti Patel）同紧急服务人员一起来到瑟罗克议会（ Thurrock Council）办公室。约翰逊在吊唁本上写道：“全国乃至全世界都为这场悲剧感到震惊，为那些希望在这个国家过上更好生活的无辜人民遭受残酷命运感到震惊。”

“对这起罪行负有责任的人麻木不仁，在谴责他们的同时，联合王国政府决心尽一切力量将肇事者绳之以法。”

图片版权 AFP/Getty Images Image caption 英国内政大臣帕特尔(前排左)和首相约翰逊（后排左）向逝者献花。

在瑟罗克市议会（Thurrock Council）现代化的会议厅里，约翰逊在助手和紧急服务部门官员的围绕中弯腰向39名遇难者的家庭写下哀悼信息。

帕特尔后来告诉下议院，在尸体被发现的埃塞克斯港口，边防部队官员将“增加部署”。

她还表示，已经与比利时当局达成协议，将向泽布鲁日（Zeebrugge）增派移民官员。

图片版权 PA Media Image caption 尸体在上周三上午被发现。

10月27日，另外三名与事件有关的被捕人士获得保释。

另一名司机涉嫌在集装箱穿过英吉利海峡之前，将其运抵泽布鲁日。这名司机10月26日在都柏林港口因其它罪名被捕。

但爱尔兰警方正与埃塞克斯警方联系，称这名在都柏林港查获的蓝色卡车司机和这起命案调查有关。

图片版权 Padraig OReilly / SplashNews.com Image caption 这辆蓝色卡车在都柏林被截获。

目前，英国埃塞克斯警方正在进行史上最大规模的遇难者身份鉴定工作。

警方最初表示，31名男性和8名女性受害者是中国人，但后来调查方向转向了越南家庭。

一些受害者据说支付了数千英镑，以保证他们安全前往英国，并在那里开展工作，将挣到的钱寄回家里。

据路透社报道，英国政府已经向越南递交文件，以甄别其中4名受害人的身份。

一些越南家庭向外界表达了担心，称他们的亲人可能已经遇难。

Image caption 越南女子范茶梅（音译Pham Thi Tra My）和阮定隆(音译Nguyen Dinh Luong) 的家庭担心他们也在死者当中。

10月22日晚上，26岁的越南女子范茶梅（音译Pham Thi Tra My）给家人发了一条信息，说她的“异国之旅失败了”。

与此同时，阮定佳（音译Nguyen Dinh Gia）表示，他没有收到20岁的儿子阮定隆（音译Nguyen Dinh Luong）的来信。他上周得知，儿子正试图加入一个从巴黎前往英国的团体。

正在调查这起案件的警察称，发现尸体的卡车可能只是三辆车中的一辆，涉及偷渡的人员总数大约有100人。