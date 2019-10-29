国际慈善组织：救原籍中越奴工人数大幅上升

图片版权 Salvation Army Image caption 国际慈善组织基督教救世军近日发布报告称，从奴工中获救并受到基督教救世军帮助的英国总人数增加了一倍多。

国际慈善组织基督教救世军近日发布报告称，中国是2019年该组织在英国救助奴工的第3大原籍来源国。

正值英国埃塞克斯集装箱惨案曝光之际，该组织发布的这份报告称，基督教救世军在过去5年里救助的原籍来自中国的英国居民暴增了430%。

据该慈善机构称，在英国被救世军解救以及帮助的奴工总人数增加了一倍多。

在其年度报告中，该机构发现，在去年被救助的英国居民中，大多数（约136人）参与过在英国各地之间贩运毒品和种植毒品的活动。

这家救助无家可归者的慈善机构与政府签订了帮助被迫为奴受害者的合同。该机构称，自2011年以来，它已帮助了9975名受害者重新开始生活。

伦敦获得帮助的幸存者最多。

奴工案大幅增长

截至2019年3月，英国警方正式记录了5059起现代奴役罪，比前一年增加了近50%。

去年，在获得救世军支持的136名英国现代奴隶制幸存者中，有96人曾被迫贩卖毒品，其中一些人还被迫在田间从事奴工。

其中有30人受到性剥削，9人被迫成为家奴。

他们得到了救世军的一系列安全屋和外联工作者网络的帮助。

英国公民在救世军支持的幸存者人数排行上排名第5。

在这份报告中，该机构支持的幸存者最多的来源国是阿尔巴尼亚，共535人。

2018年至2019年间，该机构在英格兰和威尔士发现的奴工受害人总数增长了21%，达到2251人，这是连续第8年人数增长。

阿尔巴尼亚受害者最多

被发现的受害者分别来自99个国家，在过去连续6年中，该机构帮助的曾遭受性剥削的妇女人数持续上升，最多的来源国也是阿尔巴尼亚。

在该报告中，越南男性占比很高，连续第3年成为该慈善机构帮助的最大的男性群体。

基督教救世军说，中国是2019年该组织在英国救助奴工的第3大原籍来源国。这是以前没有出现过的数字上升。

总体而言，该组织救的来自欧洲的受害者人数有所下降，包括罗马尼亚和波兰人。

来自尼日利亚的获得救助的人数也有所下降。

在获得该机构帮助的人里，孕妇有236例，该机构在救助475人后，将他们等待英国内政部批准其难民身份之际，将其介绍给难民庇护协助服务机构。

该慈善机构说，去年该机构帮助的114人在等待政府审批避难身份之际潜逃或者失踪，其中主要是中国人和越南人。

基督教救世军的凯西·贝特吉少校表示，无论是英国公民还是来自世界各地的受害者，任何人被迫充当奴隶的事情都令人震惊。

图片版权 Salvation Army Image caption 在过去连续6年中，基督教救世军帮助的曾遭受性剥削的妇女人数持续上升，受害者最多的来源国是阿尔巴尼亚。

她表示，该机构的报告显示，犯罪团伙以弱势人群为目标，这些人往往有心理健康问题。

两名英国前奴工的悲惨经历

M是一名英国男子，他无家可归，患有阿斯伯格综合症，一种自闭症。

有一家人和他交上了朋友，给他提供了工作和在大篷车里一个居住的地方。

在接下来的两年里，M在恶劣的条件下工作，被迫长时间从事拾捡废金属的工作，没有工资，得到很少的食物。他经常挨打。

当邻居们认为情况不正常报警后，他的磨难才结束。当警察到达M居住的大篷车停放地、找到了躲藏的M，他刚刚遭到过毒打，浑身沾满鲜血。

英国公民J来自于英格兰东南部，曾有着“世界上最好的父母”，但他从小就开始吸食大麻，染上了海洛因和快克可卡因毒瘾。尽管他坚持保住了一份工作，他还是负债累累。随着生活失控，他无地自容，在监狱里呆了一段时间后无家可归。

在大街上，他遇到了人贩子。他说：“他们就像我一样是毒瘾君子，他们对我很好，我也认为他们很正常。我没有看到任何引起警惕的迹象。”

他补充说，之后他们要求他为他们贩毒时事情就失控了。

他被迫为他们偷窃，包括从其他毒贩子那里偷毒品。他说：“我真的认为他们可能会杀了我。他们是有组织的，绑架了我，用锤子威胁我。他们让你内心充满恐惧，你只能按他们说的去做。”