中东正经历新一轮的“阿拉伯之春”吗？

图片版权 AFP Image caption 包括伊朗在内的国家近期爆发抗议示威潮。

随着中东夏天的离去，该地区会掀起新一轮的“阿拉伯之春”运动吗？

在伊拉克，示威者在街头被枪杀。在黎巴嫩，抗议者让这个国家瘫痪，他们似乎要推翻萨以哈萨德·哈里里（Saad al-Hariri）总理为首的政府。最近几周，埃及安全部门粉碎了针对塞西（Abdul Fattah al-Sisi）总统治下的警察国家的抗议活动。

伊拉克、黎巴嫩和埃及有很多不同。但抗议者的不满有很多相似之处：中东各地的数百万人，尤其是年轻人都有他们的不满。

粗略估计，该地区60％的人口在30岁以下。年轻人是一个国家的宝贵财富，但前提是经济、教育系统和国家机构运转良好并足以满足他们的需求，可总有一些例外情况让这些无法实现。

黎巴嫩、伊拉克和该地区其他地方的年轻人经常被挫败感所吞噬，而这种挫败感容易使人激怒。

腐败猖獗

腐败和失业是两个最大的问题，它们一环扣一环。根据全球的腐败指数，伊拉克是全球一大腐败国家。黎巴嫩略好一些，但差别不大。

腐败是癌症，它消灭受害者的野心和希望。当即使是受过良好教育的人也找不到工作时，腐败制度中的失败者会非常生气，很快，他们看到口袋里塞满了小集团。

当牵涉到政府、法院和警察等国家机构时，这表明整个系统正在失效。在黎巴嫩和伊拉克，示威者不仅希望政府倒台，他们还希望对整个管治系统进行改革或替换。

实弹

伊拉克的一大悲惨现实是暴力在社会根深蒂固。当示威者为抗议失业、腐败和政府在大街上振臂高呼时，当局很快就会用枪弹对付他们。

到目前为止，伊拉克街头的游行示威活动似乎没有领袖组织。但伊拉克政府害怕随时间和伤亡人数的变化，示威者会变得有组织性。

示威者把目标瞄准政府堡垒，尤其是巴格达绿地附近的隔离墙。隔离墙区域曾经是被美国占领的中心，这里现在是政府机关和使馆所在地以及知名人士的住所。

图片版权 EPA Image caption 抗议示威蔓延到伊朗的圣城卡尔巴拉。

示威活动始于巴格达并已传播开来。一夜之间，在圣城卡尔巴拉（Karbala），有未经证实的报道称示威者开枪打死打伤多人。社交媒体上传播的视频画面显示，有男子正躲避枪击。

自抗议活动开始以来伤亡率一直在稳步上升。来自巴格达的报道说，一些伊拉克士兵将国旗披在肩上，似乎是在声援抗议者。

但也有报道说，有些戴着面具的黑衣男子在示威中开火。有人认为他们是亲伊朗的民兵。

未竟的事业

在黎巴嫩政府试图对烟草、汽油和WhatsApp征款后，抗议者从10月17日开始示威并愈演愈烈。新税很快被取消，但为时已晚。

图片版权 Reuters Image caption 八年前中东追求变革，爆发“阿拉伯之春”。

黎巴嫩的示威游行开始很有幽默感。但该国真正的紧张局势正在显现，并爆发了一些暴力事件。

那这是“阿拉伯之春”吗？最重要的是，这标志着2011年“阿拉伯之春”的使命尚未完成。

那一年的起义并未给反对暴政领袖的人民带来他们渴望的自由。动荡的后果仍然令人感到不安，其中包括叙利亚、也门和利比亚的战争，以及埃及更严厉的警察管制。

引发2011年起义的不满情绪仍然存在，在某些情况下甚至还在加深。

腐败的制度无法满足广大年轻人的需求，这让激发示威游行的愤怒和挫败感不会消失。