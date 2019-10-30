中国新疆人权问题 联合国两大阵营如何对立

图片版权 Getty Images Image caption 在新疆的人权问题上，中国和西方多个国家各执一词，相互指责。

在联合国大会上，中国新疆的人权状况又一次成为两大阵营针锋相对的话题。

10月29日（周二），联合国专责社会、人道和文化问题的第三委员会在审议人权问题时，涉及中国新疆，出现了两份截然不同的声明。

这两份声明的主要不同在于：

是再教育营还是职业技能教育培训中心

中国在新疆违反践踏人权还是反恐和去极端化

外界根据的是可信报道还是未经证实的信息

一边指责中国政府“践踏人权”，另一边赞颂中国政府在人权方面“取得巨大成就”。

新疆人权

在联合国第三委员会的会议上，英国驻联合国大使凯伦·皮尔斯（Keran Pierce）代表23个国家发言，宣读了一份声明。

声明称，英国、美国、法国、德国、加拿大、澳大利亚、日本等共23个国家，对有关中国新疆“大规模拘押”、“限制文化和宗教活动”、“针对维吾尔人的大规模监视”、和“ 新疆其它违反践踏人权情况”的“可信报道” ，都“共同关切”。

声明呼吁中国政府遵守国家法律和国际义务与承诺，在新疆和全中国尊重人权。另外，声明还呼吁中国政府允许联合国人权事务高专办、高专办和特别机制专家可以“立即不受约束地进入新疆”。

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声明最后还向中国政府提出了一个问题：究竟采取了什么措施，应对联合国消除种族歧视委员会审议中国执行《消除一切形式种族歧视国际公约》情况定期报告中有关中国限制宗教自由等问题所表达的关切？

这23个国家还包括奥地利、阿尔巴尼亚、比利时、丹麦、爱沙尼亚、芬兰、冰岛、爱尔兰、拉脱维亚、荷兰、新西兰、挪威、瑞典，等。

“反恐措施”

就在同一个委员会上，白俄罗斯代表54个国家也发表了另一份共同声明。

声明反对“有关国家将人权问题政治化”，还赞扬中国在新疆采取的“反恐和去极端化措施”，设立了“职业技能教育培训中心，有效保证了新疆各族人民的基本人权”。

这份声明还说，“中国新疆已近3年未发生一起暴恐事件”，并“呼吁有关国家在从未访问过中国新疆的情况下，停止借未经证实的信息对中国进行无端指责”。

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声明最后敦促联合国人权高专办、条约机构和特别机制专家“客观公正行事，注重与会员国政府沟通，根据真实可靠的信息开展工作。”

这54个国家包括巴基斯坦、俄罗斯、埃及、玻利维亚、刚果民主共和国和塞尔维亚，等。这些国家很多在人权问题上经常也受到外界的批评。

针锋相对

联合国成员国在新疆人权问题上的对立态度，引起西方媒体的关注。美联社报道称：对北京压制维吾尔人的指称中国和西方起冲突。

而美国有线电视CNN的报道是：联合国成员国就中国对待新疆维吾尔人问题发表针锋相对声明。

英国《卫报》特别突出报道中国常驻联合国代表张军对美国的警告：美国对维吾尔人拘押营的批评对中美之间的贸易谈判“没有帮助”。

中国官方新华社在报道张军的讲话时称，“美国、英国等国在涉疆等问题上无理指责中方，粗暴干涉中国内政，蓄意在联合国挑起对抗”。

针对英美等西方国家呼吁中国允许联合国人权官员前往新疆，张军称中国多次邀请了联合国人权高专，但是美国却极力施加压力和干扰，批评美国有不可告人的政治目的。

本次有关新疆人权问题，50多个国家对中国的支持，和20多个国家对中国的批评，难免被外界视为中、美争夺世界影响力的一次较量。

除了新疆“再教育营”问题，今年6月以来香港持续发生的抗议行动，也使香港人权问题成为今年7月联合国人权理事会的看点。