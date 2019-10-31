图片版权 Reuters Image caption 推特CEO多西表示，将在十一月公布政治广告禁令的所有详情。J

社交媒体推特（Twitter）将在全球禁止所有政治广告，称政治广告的传播“是赢来的，而不是买来的”。

推特公司首席执行官杰克·多西（Jack Dorsey）在推特上说：“尽管互联网广告对于商业广告商来说（效果）非常强大和有效，但这种力量也给政治带来巨大风险。”

其对手，社交媒体巨头脸书（Facebook）最近宣布不会禁止政治广告，与推特的态度截然相反。

政治广告被禁的消息分裂美国2020年大选政治阵营。

美国总统特朗普的竞选经理布拉德·帕斯卡尔（Brad Parscale）表示，该禁令“是左翼想再次企图让特朗普和保守派保持沉默”。

但民主党主要候选人拜登的竞选活动发言人比尔·鲁索（Bill Russo）说：“面临广告费和我们民主完整性间的抉择时，令人鼓舞的是，这次利益没赢。”

“脸书”首席执行官扎克伯格为自己公司的政策辩护。

他在与记者的电话会议上说：“在民主国家私人公司不该审查政治人物或新闻。”

推特的禁令将从11月22日开始执行， 11月15日公布详情。

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推特如何解释政治禁令？

推特公司首席执行官多西在一系列推文中解释了他的立场。

跳过 Twitter 帖子 用户名 @jack We’ve made the decision to stop all political advertising on Twitter globally. We believe political message reach should be earned, not bought. Why? A few reasons…🧵 — jack 🌍🌏🌎 (@jack) 2019年10月30日

“我们已决定在全球停止所有在推特上的政治广告。我们认为政治信息是赢来的，而不是买来的。为什么？有几个原因……”

他说，互联网政治广告给“公民话语带来全新挑战”。

这些挑战包括“基于机器学习的消息优化”，“微目标定位、未经检查的误导性信息和严重的假新闻”。

他写道：“这些不可信：‘我们正努力阻止别人玩弄我们的系统来传播误导性信息，如果有人向我们付费要瞄准并强迫用户看他们的政治广告……好吧，那这样他们就可以为所欲为！’”

有观点认为，新禁令可能对现任领导人有利。他指出，“许多社会运动即使没有任何政治广告也达到很大规模。”

他补充说，支持选民登记的广告将不受该禁令的影响。

政治禁令的反应如何？

美国前民主党候选人希拉里·克林顿（Hillary Clinton）在2016年总统大选中输给特朗普，她对推特的禁令表示欢迎，并似乎在挑战脸书要求其重新考虑立场。

跳过 Twitter 帖子 用户名 @HillaryClinton This is the right thing to do for democracy in America and all over the world.



What say you, @Facebook? https://t.co/dRgipKHzUG — Hillary Clinton (@HillaryClinton) 2019年10月30日

这是对美国和全世界民主的正确做法。

社交媒体分析师卡尔·米勒（Carl Miller）表示：“这是科技巨头首次后退一步，因为他们对那些没有像他们那样迅速行动的机构造成的巨大破坏感到担忧”。

跳过 Twitter 帖子 用户名 @carljackmiller My main concern with micro-targeted ads on SM during elections is that it means you can tell thousands of different stories to different groups without the other groups hearing what you're saying.



The potential for duplicity (or uber-multiplicity) is just enormous — Carl Miller (@carljackmiller) 2019年10月30日

米勒的推特说：“我对在选举期间社交媒体上的微型定位广告的主要担忧是，这意味着你可以向不同的群体讲述成千上万个不同的故事，而其他群体不会察觉。”

“双重性（或超级多重性）的潜力是巨大的。”

脸书的政策是什么？

本月初扎克伯格在华盛顿特区的一群学生面前为该公司决定不禁止包含虚假信息的政治广告的政策辩护。

他曾考虑禁止在其平台上刊登所有政治广告，但他说相信此举将有利于现任政客以及媒体选择性报道的候选人。

他认为，脸书应该“为了更好的表达而犯错”。

图片版权 Facebook Image caption 扎克伯格在华盛顿特区乔治敦大学发表演讲。

拜登的另一位发言人批评该公司拒绝删除特朗普2020年竞选小组发布的视频，该视频宣传了未经证实的阴谋论，其中涉及前副总统拜登及其儿子。

唐多克（TJ Ducklo）说：“任何社交媒体公司故意允许误导性材料破坏其平台都是不可接受的。”

民主党参议员伊丽莎白·沃伦（Elizabeth Warren）随后付钱在脸书上投放了一条故意误导性广告，并称扎克伯格亲自支持特朗普连任。

她说，这样做是为了抗议脸书允许政客投放包含“已知谎言”广告的决定。

多大程度影响美国2020大选？

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广告研究公司凯度（Kantar）估计，美国联邦竞选活动预计将在广告上花费约60亿美元（46亿英镑），但大部分将用于电视广告，其中约20％用于数字广告。

推特的体量比脸书小得多。今年2月，推特表示该公司的日活跃用户为1.26亿，而脸书在9月份的数据则为16.3亿。《华尔街日报》援引知情人士称，政治广告在推特的整体广告中只占很小比例。推特今年前九个月的广告收入为21.1亿美元，占总收入的86%。

BBC的政治编辑劳拉·昆斯伯格（Laura Kuenssberg）表示，政治策划家们通常指望他们的信息免费传播。