智利APEC峰会取消 “习特会”被迫寻新地点

图片版权 Reuters Image caption 特朗普与习近平预计在APEC峰会上签署一项初步贸易协议。

智利宣布放弃主办亚太经济合作组织（APEC）峰会和气候大会，影响中美元首会晤计划。早前，特朗普与习近平预计在APEC峰会上签署一项初步贸易协议。

APEC会议于订11月15日至17日在智利首都圣地亚哥举行，当局因反地铁票价涨价引多日的示威抗议而决定取消，这是APEC成立以来首次因地主国因素取消APEC年度会议。

习特会晤生变？

智利总统塞瓦斯蒂安·皮涅拉 (Sebastian Pinera)10月30日宣布放弃主办亚太经合组织（APEC）领导人非正式会议和12月的联合国气候变化大会，优先应对国内局势。

图片版权 EPA Image caption 智利总统皮涅拉取消APEC峰会及联合国气候变化大会。

美国早前表示，希望在APEC峰会期间与中国签署首阶段贸易协议，令该峰会受到外界关注。如今，APEC会议取消，也为中美会晤计划增添了不确定性。

不过尽管智利取消原订11月举行的APEC峰会，但美国白宫仍表示，总统特朗普将照计划与中国签署局部贸易协议。

白宫发言人吉德利（Hogan Gidley）在一项声明中表示，“我们仍期待在原定时间框架内与中国达成历史性的首阶段贸易协议”。

中国外交部10月30日的记者会上，有媒体问及，“中方是否预期在智利APEC领导人非正式会议期间签署第一阶段协议？”当时智利尚未宣布APEC峰会取消。

发言人耿爽回应表示，在不久前结束的第13轮高级别磋商中，中美双方在部分协议磋商上取得实质性进展。并透露，双方将于近期再次通话，在此期间两国工作层将持续抓紧磋商。

早前，特朗普10月25日曾透露，中国希望美国取消12月份的对中国加征关税计划，也就是美国将于12月15日开始，对大约1600亿美元的商品征收15%的关税。

你的器材不支持播放多媒体材料 中美贸易战后的第二次“习特会”

中美贸易战已持续约18个月，能否克服分歧，11月是否如期签署协议是外界注目焦点。

可能地点？

中美贸易战首阶段协议的签署场地，目前尚未确定。但有美国媒体记者称，中国已提出以澳门取代智利，作为中美贸易战首阶段协议的签署地点。

《彭博》称，美方已经开始物色其他会晤地点。美国《福克斯新闻》（Fox News）记者在推特表示，中方建议习近平及特朗普改在澳门会晤并签署中美贸易协议，不过BBC中文无法独立核实该消息。

有香港媒体分析，因澳门是中国领土，中美之间有欠中立，而且邻近香港，“反送中”示威未停歇下，澳门成为习特会举行地的机率很低。

APEC峰会为何取消？

智利总统皮涅拉取消APEC峰会及联合国气候变化大会，他表示，近两周智利国内形势困难，政府必须优先重建社会秩序，并称这是一个“痛苦”的决定。

图片版权 Reuters Image caption 智利有超过一百万人上街游行抗议。

智利政府因为调涨地铁票价，本月中旬引发民众示威抗议持续数周，并爆发警民冲突，已造成至少20人死亡。更早前，皮涅拉10月19日宣布圣地亚哥进入紧急状态并实施宵禁，全国范围的紧急状态已于10月28日零时解除。

政府将调涨地铁票价原因归咎于能源成本提升及疲软的本国货币，不过示威者认为，这是压榨穷人的手段。

智利政府已暂缓地铁票价调整计划，但示威者仍针对贫富差距及医疗费用高昂表示抗议，当地警方已逮捕7000人。

你的器材不支持播放多媒体材料 智利反地铁加价示威升级，首都圣地亚哥进入紧急状态

智利是拉丁美洲最富有的国家之一，但也是贫富最悬殊的国家之一，在经济合作与发展组织（OECD）的36个成员国当中，智利的收入不平等状况最为严重。