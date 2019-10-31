图片版权 Reuters Image caption 刚发生的列车大火是巴基斯坦十多年来最严重的一起铁路交通灾难。

巴基斯坦一列火车发生严重火灾，造成73人死亡，反映出巴国交通基础设施存在种种问题。

这列客车在卡拉奇至拉瓦尔品第之间运营，正处于中巴经济走廊的东路沿线。

审视这次火灾经过，看看BBC记者的分析，即可能理解为何中国难以将自己高速安全运行的铁路交通模式复制到巴基斯坦。

在火车上做饭屡禁不止

巴基斯坦铁道部长谢赫·拉希德·艾哈迈德说，火灾是由正在烹饪早餐的乘客使用的煤气瓶爆炸引起的。

大火蔓延吞噬了至少3节车厢。

据当地媒体援引官员的话说，许多受害者在试图跳下燃烧的列车时死亡。

此外，还另有40人受伤。官员说，死亡人数可能还会上升。

官员还说，一些死者被严重烧伤，无法辨认，需要使用DNA技术来验明身份。

事故发生在旁遮普省南部的拉希姆亚尔汗小镇附近。

许多乘客是前往拉合尔附近的一个小镇的朝圣者，参加由塔布利吉·贾迈特逊尼派穆斯林传教运动组织的该国最大的年度宗教集会之一。

谢赫·拉希德·艾哈迈德说，正当他们做饭时，两个炉灶爆炸了，而他们携带的烹饪油成了火上浇油，因此火灾伤亡十分惨重。

火车事故频发

这是巴基斯坦十多年来最严重的一起铁路列车灾难。

图片版权 Rescue1122 Image caption 这趟列车旅行全程超过25小时，卧铺车厢每节都拥有60至80名乘客的双层卧铺。

巴基斯坦铁道部长艾哈迈德说，乘客在长途旅行中把炉子带到火车上做饭是一个屡禁不止的常见问题。虽然在巴基斯坦携带食物上火车很常见，但禁止乘客携带煤气罐上车。

但来自现场的报道称，电气故障也可能是原因。据报道，一些幸存者说，他们认为火车上的电线短路可能是事故根本原因。

巴基斯坦总理伊姆兰汗表示，这是一起他深感悲痛的可怕悲剧，他已经下令立即调查。

拥挤不堪的长途火车

BBC乌尔都语部记者侯赛因分析

坐火车旅行是巴基斯坦最常见的交通方式之一，特别是中低收入人群。这些铁轨还是由英国人在印巴分治时期建造，连接着这个国家的众多地区。

然而，虽然一些高档列车已经有专用的餐车，但该国大多数列车状况不佳，设备陈旧几乎无法使用。因此，很多乘客选择自己携带食物饮料，或在列车停靠的不同火车站打点一下。

他们还常利用坐火车安检比机场更宽松的很多漏洞，携带诸如炉灶和油罐等易燃易爆违禁物品，以在长途火车旅行中确保不会忍饥挨饿。

图片版权 AFP/Getty Image caption 巴基斯坦总理伊姆兰汗表示，这是一起他深感悲痛的可怕悲剧，他已经下令立即调查。

这个车次的列车在南部的卡拉奇和北部的拉瓦尔品第之间旅行（这段列车旅行距离大约相当或略长于北京至上海列车距离），它已经是巴基斯坦最古老和最常用的火车旅行车次之一。

这趟列车旅行全程超过25小时，分经济座，商务座和卧铺车厢，每节车厢都拥有60至80名乘客的双层床卧铺空间。票价在1500卢比（约为9.6美元或7.4英镑）到5000卢比（约为32美元或24.8英镑）之间，视舱位而定。

超载和伤亡

巴基斯坦也有致命的铁路事故历史。伤亡数字通常很高，因为火车上挤满了乘客，通常严重超载。

2019年7月份，11人在一次事故中丧生；9月份另一起事故造成4人死亡。

2007年，在一次撞车事故中，至少有56人死亡，120多人受伤。

2005年，3列火车在信德省相撞，造成130多人死亡，这是该国最严重的火车灾难之一。