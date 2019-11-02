中共四中全会、香港基层选举、“台北法案”和本周更多好故事

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10月最后一周，中国共产党第十九届中央委员会第四次全体会议（即中共四中全会）在北京闭幕。在香港，民主派团体“香港众志”秘书长黄之锋受到区议会选举审查。居京港籍作家陈冠中解读大陆人看香港的几大误区。台湾方面，美国参议院院会通过“台北法案”（TAIPEI Act），此法案要求美国行政部门以积极行动支持台湾与世界各国建立“正式及非正式的外交伙伴关系。

另外，本周四是万圣节，一起发生在27年前的悲剧仍然受到关注。

刚刚过去的一周，BBC中文以下新闻内容受到读者的关注。如果你错过了它们，BBC中文带你一一回顾。

1. 中共四中全会公报中的提及与未提及

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中国共产党第十九届中央委员会第四次全体会议周四（10月31日）在北京闭幕。在新华社发布的官方公报中，中共最高领导层提及要在特别行政区建立“维护国家安全的法律制度”。

官方公报没有提及事前曾引发外界广泛猜测的诸如习近平是否会选定接班人，以及党内是否会出现诸如常委七变九等的高层重大人事调动传闻。

2. 香港在修例风波后收紧基层选举资格审查

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香港民主派团体“香港众志”秘书长黄之锋原本计划参与11月24日举行的区议会选举，但29日获选举主任通知其提名无效。

黄之锋强烈谴责政府进行政治筛选和审查，剥夺其参选权利，批评选举主任“沦为思想警察”。

3. 居京港籍作家陈冠中解读大陆人看香港的几大误区

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陈冠中出生于上海，在香港长大。生活在北京的时间超过20年，台北6年，是著名作家、评论家及电影监制。曾担任出版人和总编辑，以及香港著名生活潮流杂志《号外》的联合创办人。代表作包括《建丰二年》、《盛世》和《裸命》等。

香港自从6月发生反《逃犯条例》抗议运动以来，中国大陆的舆论中出现了几种常见的看香港的观点。陈冠中本月初在香港浸会大学做了题为“谈不完的香港”讲座，试图逐条澄清，剖析矛盾焦点。

4. 美国参院通过“台北法案” 台湾外交或纳入美国保护范围

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美国参议院院会在美东时间10月29日通过“台北法案”（TAIPEI Act），此法案要求美国行政部门以积极行动支持台湾与世界各国建立“正式及非正式的外交伙伴关系。”该法案提及，针对损害台湾外交关系的国家，在“符合美方利益下”，美国可考虑降低对其经济或外交的来往为响应。

台湾前外交官刘仕杰告诉BBC中文称，此举可能意味着“台湾的外交关系首度被纳入美国国内法保障”。

5. 万圣节悲剧：一个赴美日本交换生为何被杀

图片版权 The Hattori family Image caption 1992年万圣节那天，当时在美国路易斯安那州学习的16岁日本交换生服部刚丈（ Yoshihiro Hattori ）和他的朋友去参加一个派对。

这个悲剧发生在27年前的万圣节。

1992年10月的万圣节那天，当时在美国路易斯安那州学习的16岁日本交换生服部刚丈（ Yoshihiro Hattori ）和他的朋友韦伯（Webb）前往巴顿鲁至（ Baton Rouge ）去参加一个万圣节派对。可是他们迷路了。