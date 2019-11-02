买卖家佣：硅谷的网上奴隶市场

Image caption 在中东非法网络奴隶市场中，成千上万的妇女通过应用程序被当作家佣出售。

在科威特（Kuwait）的大街上开车转一圈，你看不到这些女人。她们被剥夺了基本权利，被人藏在门后无法离开，还有可能被卖给出价最高的人。

拿起智能手机，你就可以滚动浏览她们的照片。成千上万张，按种族分类，让人以几千美元的价格购买。

BBC阿拉伯语在科威特进行的一项调查发现，有人在黑市上买卖家佣，产业蓬勃发展。而这项买卖可以通过谷歌应用商店（Google Play）、苹果商店提供的应用程序，以及在脸书旗下的Instagram上由算法推动的话题标签来实现。

奴隶市场

联合国当代奴隶问题特别报告员乌尔米拉·博呼拉（Urmila Bhoola）说：“他们正在推动网上奴隶市场。不管是谷歌、苹果、脸书，还是其他公司，托管了这样的应用程序，就必须承担责任。”

九成的科威特家庭有家佣。这些家佣来自世界上最贫穷的地区，他们来到海湾地区，希望挣钱养家。

BBC阿拉伯语卧底小组假扮一对刚到科威特的夫妇，采访了57名应用程序的用户，并走访了十几名试图通过一款名为“4Sale”的流行应用程序向他们兜售家政服务的人。

这些用户几乎都主张没收女佣的护照，并让她们很少或根本无法使用手机。4Sale应用程序让用户可以根据种族进行筛选，不同类别提供不同的价格等级。

卧底团队经常听到这样的评论，“印度人最脏”，用来形容这些女佣。

Image caption 联合国特别报告员乌尔米拉·博呼拉（Urmila Bhoola）称之为网上奴隶市场。

侵犯人权

程序用户以这些女性的“所有者”自居，敦促设计团队剥夺她们的基本人权，比如不给她们放假，“一天、一分钟，甚至一秒钟”都不行。

有一名警察用户想给工人减压，他说：“相信我，她人很好，笑起来很友好。即使让她工作到凌晨5点，她也不会抱怨。”他告诉BBC团队，家佣如何被当作商品使用。

“你会发现有人以2000美元的价格买下女佣，然后以3300美元的价格转手。”东主还给买家提示：不要给她护照。你是她的赞助商。为什么要给她护照?”

东主给了BBC团队一个16岁的女孩，我们称她为法图（Fatou）。这个案例令人震惊。

法图从西非的几内亚被卖到科威特，做了六个月的女佣，而那里的法律规定，家佣必须年满21岁。法图的卖家这样推销她：没有休息时间，护照和电话被没收，不允许独自离开房间。这些在科威特都是非法行为。

Image caption BBC新闻阿拉伯小组录制了与科威特家佣卖家的对话。

赞助商的许可

博呼拉说，“这是现代奴隶制的典型例子。我们在这里看到，孩子像私人财产一样被买卖。”

在海湾地区的多数地方，家佣由中介机构带进这个国家，然后在政府注册。潜在的雇主向中介机构支付费用，成为家佣的正式担保人。在这种被称为“卡法拉”（Kafala）的制度下，家佣不能辞职，也不能在没有担保人许可的情况下离开这个国家。

2015年的一项法律使科威特成为海湾地区保护家佣最严格的国家之一。但并不是每个人都欢迎这项法律。像4Sale这样的应用程序可以让雇主将家佣的赞助权卖给其他雇主，从中获利。这个程序绕过中介机构，创造了不受监管的黑市，令妇女更容易受到虐待和剥削。

这种网上奴隶市场不仅仅在科威特才有。调查发现，在沙特阿拉伯，数百名女性在一款名为“Haraj”的流行应用程序上被买卖。在脸书旗下的Instagram上，还有数百名女性被买卖。

Image caption 来自几内亚的16岁女孩法图（化名）和她的卖家在科威特。

“一个真正的地狱”

BBC团队前往几内亚，试图联系法图的家人。团队发现，法图是在科威特被买卖。

每年都有数百名妇女被贩卖到海湾地区做家佣。一名做过女佣的人说，“科威特真是个地狱。”另一位说，“那的房子非常糟糕，睡不成觉，没有吃的，什么都没有。”

科威特当局发现了法图，将她带到政府为家佣开设的收容所。两天后，她因未成年被遣返回几内亚。她告诉BBC：“他们过去经常对我大喊大叫，不把我当人看。我很伤心，但无能为力。”

现在她回到了科纳克里（Conakry）的学校。“我很开心。现在说起来还是很开心。生活好多了。感觉从奴隶制中解放回来了。”

Image caption BBC团队跟随法图回到了她在几内亚首都科纳克里的家。

删除标签

科威特政府表示“正在与这种（买卖）行为作斗争”，并坚称将“严格审查”这些应用程序。但到目前为止，还没有采取重大行动，也没有任何法律行动来对付出售法图的人。卖家从未回应BBC的置评请求。

BBC团队就此调查结果联系了应用程序和科技公司，4Sale随后取消了家佣一栏，脸书也禁止了标签“خادماتللتنازل#”（#买卖女佣）。沙特的应用程序Haraj没有置评。

谷歌和苹果都告诉BBC，应用程序商店不允许买卖家佣的行为。他们正在与应用程序的开发人员合作，以更好地防止此类非法活动在平台上发生。