担忧中国“间谍活动”，美国政府机构停飞800架无人机

图片版权 Getty Images Image caption 美国洛杉矶的消防员在试飞无人机。

因担心无人机可能被用于协助中国的“间谍活动”，美国内政部（DoI）已下令停飞800多架无人机。

据《华尔街日报》（The Wall Street Journal）报道，所有禁飞的无人机都是中国制造，或使用了中国零部件。

美国内政部长戴维·伯恩哈特（David Bernhardt）呼吁停止使用无人机，他还下令对无人机带来的安全风险进行评估。只有在紧急情况下进行救援的无人机才被允许飞行。

中国外交部发言人周四（10月31日）对此回应称，希望美国停止“对中国企业的无端打压”，并为中国企业的经营活动提供非歧视的环境。

“完全的控制权”

美国内政部广泛使用无人机来管理美国联邦领土和国家的自然资源。

无人机帮助监控水坝、检查土地、监测环境破坏和濒危物种。他们还协助紧急救援人员监控森林火灾、洪水和其他自然灾害。

图片版权 Getty Images Image caption 无人机可以协助紧急救援人员监控森林火灾、洪水和其他自然灾害。

伯恩哈特的备忘录称，一旦安全调查结束，将决定是否再次启用无人机。

美国科技新闻网站《The Verge》报道称，美国内政部担心无人机可能会向中国传送有关关键设施的图像和视频，这可能会让它们在未来遭到攻击。

美国政界人士目前正在讨论一项法案，旨在阻止政府机构和部门购买中国制造或研发的无人机。

在内政部采取行动之前，美国网络安全与基础设施安全局（Cyber Security and Infrastructure Security Agency）在5月份曾发出警告。在一份备忘录中，它表示，美国对政府机构使用的中国无人机数量不断上升表示“强烈关切”。

不久之后，占美国市场70%份额的无人机制造商大疆表示，客户对其无人机所收集的数据有“完全的控制权”。

图片版权 Getty Images Image caption 大疆总部位于中国深圳，是目前全球最大的无人机生产商，世界市场占有率达70%，客户遍布全球100多个国家。

2017年8月，美国军方出于未指明的网络安全考虑，禁止军队使用大疆的无人机。

这一决定是美国政府近段时间不断限制中国技术在美使用的行动的缩影。

除了贸易战，这一行动还包括禁止中国电信巨头华为在美国运营。