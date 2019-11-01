图片版权 AFP Image caption 人权观察的报告详细记录了发生在2017年年底至2019年年中的 14例个案。

“滥杀无辜” 、“被消失” 这些通常让人联想起恐怖活动的用词，如今被人权组织用来形容在阿富汗的亲政府武装，而这些武装被指是由美国中央情报局（CIA）训练、提供武器和资金。

美国在阿富汗的反恐战争已经持续了18年，成为美国历史上时间最长的战争。在这场始于2001年911事件的战争中，中情局从一开始就是主力军。

最新公布的人权组织的一份报告指称在阿富汗受到美国中情局支持的亲政府武装力量，涉嫌践踏人权，手段之残忍“等同于战争罪行”。

在这份报告公布之前，美国与阿富汗塔利班的和谈在9月破裂。

战争

国际人权组织——人权观察的报告指称，得到中情局支持的亲阿富汗政府武装“滥杀无辜”，搞“被失踪”，袭击医疗保健设施，等等。

这并非阿富汗亲政府武装的活动第一次受到外界的批评。此前，联合国以及《纽约时报》都曾公开指责阿富汗亲政府武装有滥用武力之嫌疑。

7月，联合国的统计数字显示，今年上半年被阿富汗亲政府武装和国际盟军杀死的平民人数超过了塔利班所杀的人数。

而国际人权观察这份报告的标题是：“中情局支持的阿富汗武装夜间袭击滥杀无辜。他们这样枪杀了很多人。”

跳过 Twitter 帖子 用户名 @CIA 9/19/01: Eight days after 9/11, CIA officers pick up $3 million cash in three cardboard boxes. This money would enable the Northern Alliance (NA) commanders to pay their troops and convince other tribes to rally to the NA rather than fight them.#15Days pic.twitter.com/ykYJMKBngy — CIA (@CIA) 2019年9月19日

该报告共详细记录了发生在2017年年底至2019年年中的 14例个案。

指称

其中的指称包括：

受到中情局支持的阿富汗亲政府武装在深夜的突击行动中，没有任何警告将人们从家中强行拖走；

在反政府武装或者塔利班控制的地区，专门针对救死扶伤的医疗工作者;

一次性处决关押中的那些“被消失”的人。

情报失误造成的错杀无辜或者非法针对当地的政治对手

人权观察报告得出结论认为，在阿富汗各个省份严重违反战争法的情况增加，有些“等同于战争罪行”。

根据这份报告，美国中央情报局自从2001年以来就与美国军方一起分别在阿富汗展开打击恐怖主义的行动。

中情局一直招募、武装、训练和派遣准军事组织，在阿富汗全国各地打击塔利班民兵。报告引述一名外交人士的话说，这些中情局训练和装备的准军事组织，就像是“死亡小分队”。

人权观察的报告呼吁阿富汗政府立即解散这些亲政府武装，全面调查有关的指称，停止对医疗设施的袭击，并向平民受害者提供赔偿。

反恐

人权观察的这一报告公布之前，中情局在社交媒体推特（Twitter）上曾经连续15天推送照片，回顾中情局在911事件发生之后，如何迅速地投入在阿富汗的行动。

中情局的推特透露，2001年9月11日发生恐怖袭击6天之后，就布下了枪支、装备和设备的订单。推文写道：“中情局的官员们不知道他们什么时候能完成任务，不知道能不能完成任务回家，都为家人准备了自己的离别，更新了遗嘱和财务情况。”

至于中情局在阿富汗的资金情况，其中的一条推特这样写道：“911之八天之后，中情局官员取到了3个纸箱，里面装了3百万美元现金。这些钱可以让北方联盟指挥官给部队发饷，还能说服其他部落跟他们合作而不是对抗。”

中情局历史

图片版权 AFP Image caption 美国中央情报局成立于1947年，是一个统合情报工作的文职机构。

1947年9月，中央情报局经时任美国总统杜鲁门签署国家安全法，美国国会通过而得以成立，取代了美国战略情报局。

中央情报局成立之初，其最主要的目标是苏联。随着911事件之后美国在全世界反恐战争的展开，普遍认为中情局已经不仅仅是一个情报组织，而且还是一个准军事组织。

中情局为911周年所发的推特也从某种程度证实了中情局长期以来给外界留下的印象：全副武装的中情局特工提着装满美元的箱子，坐着直升飞机在阿富汗奔波，用金钱买忠诚，用钞票驯服军阀。

然而，中情局毕竟不是特种部队，它受美国国会的监督，必须合理解释自己的所作所为。

中情局在反恐战争中涉嫌违反人权的指称屡屡出现，而中情局现任局长哈斯佩尔在被提名阶段最富争议的问题，就是她在反恐战争中的“政绩”，其中颇有一些不能也不便向外界和盘托出的内幕，事关人权、酷刑等极为重要和敏感的议题。

人权观察撰写的2018年美国人权报告特别提及，哈斯佩尔曾于2002年主持中情局泰国拘留所，监督执行酷刑，并在2005年倡议及协助销毁中情局酷刑的录像证据。

哈斯佩尔在被任命之前的美国参议院听证会上表示，“我本人曾经在混乱时局中为中情局效力，我在此清楚而且毫无保留地表达我个人的承诺，那就是中情局在我的领导下，我将确保不会再启动类似的羁押和审讯。”

人权观察对中情局支持的阿富汗亲政府武装“形同战争罪行”的指称，有一天会成为美国国会听证会的内容吗？果真有那么一天，中情局的官员们又会如何解释呢？