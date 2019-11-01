图片版权 BSTU Image caption 俄罗斯总统普京曾使用过的一张前东德国安部门特工证件。

俄罗斯总统普京青年时代的档案第一次向公众开放，让外界有机会看到就职于苏联特务机构克格勃的普京，当年受到上司怎样的评价。

俄罗斯圣彼得堡的国家中央档案馆，最新展出了一些刚刚解密的苏联档案，其中包括青年时代普京的档案。

有关普京的档案这样写道：普京同志一直提升自己的思想和政治水平。他积极参与党的教育系统。他不断提升自己的专业技能。

当年23岁的普京在上级的眼中“勤奋、自律、认真而且心理素质过硬不怕压力”，“工作井井有条，做出成绩”、“得到上级的赞赏”、“受到同事的尊重”。

图片版权 Getty Images Image caption 普京23岁时曾得过列宁格勒柔道冠军称号。

有关档案还特别列出了普京在运动方面的成就：他当年就是柔道高手、徒手格斗高手，还在1976年成为列宁格勒（现圣彼得堡）的柔道冠军。

克格勃

图片版权 AFP Image caption 普京喜欢展示自己的健硕身体，营造“硬汉”形象。

普京1952年10月7日出生于前苏联列宁格勒。1985年， 33岁的普京被派往东德，一直为克格勃效力直到1989年1月。他的两个女儿在此期间出生。

1989年，共产党统治下东德政权在大规模民主抗议中垮台。

回到俄罗斯后，普京升任为俄罗斯联邦安全局（FSB）局长。而联邦安全局就是基于克格勃的基础上成立的俄罗斯情报机构。

普京曾在俄罗斯国家电视台发表讲话时说，克格勃特工是“具有特殊品质、特殊信念和特殊性格的人”。

图片版权 EPA Image caption 普京和习近平一起吃煎饼。

他从被任命的总理（1999年），到民选总统（2000-2008年），再到总理（2008 - 2012年），然后重回总统宝座（2012年），长期位于克里姆林宫权力中心。

2008年至2012年期间，普京设法修改了宪法，把总统任期年限从4年延长到6年。

2018年，普京第四次成为俄罗斯总统，任期将至2024年。这使他成为俄罗斯掌权时间最长的政治人物。