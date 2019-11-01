你的器材不支持播放多媒体材料 美国众议院就弹劾调查投票（英文）

美国众议院10月31日（周四）表决过关，正式启动对总统特朗普的弹劾调查程序。

几乎所有议员都按照本党主张投票，全体共和党众议员投票反对，有两名民主党议员也投下反对票。由于民主党在众议院席位优势较大，决议以232对196票通过。

众议院投票结果意味着什么？

这项决议启动弹劾案的公开调查，而不是对是否弹劾特朗普的表决。

这意味着民主党早前六周的闭门听证调查，将转变成公开的听证程序。整个调查程序估计将持续数月，甚至直至2020年美国总统大选的白热化阶段，最终国会或将正式投票决定是否弹劾总统。

民主党人、众议院议长佩洛西说，正式启动弹劾调查将有助于议员们了解事实，从而决定是否弹劾总统。“我不懂为什么共和党人害怕真相，”佩洛西说。

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民主党人的下一步可能怎么走？

启动公开听证流程，是弹劾调查的第一步。随后，众议院会发出传票传唤证人出席听证、提交调查结论，最终可能就弹劾建议进行正式投票。白宫也可以推出己方证人与证据，反驳对方证词或质询证人。

11月中旬，众议院情报委员会将率先召开公开听证。

共和党人会如何防守反击？

此前，白宫和共和党人批评民主党人的闭门听证调查没有经过众议院正式投票授权，因而程序不正当。

弹劾调查表决后，特朗普发表推文表示，这是“美国历史上最大的政治迫害事件”。预料共和党人会继续批评弹劾案对特朗普不公。

如果国会正式提出弹劾，除了要在民主党占多数的众议院获得通过，还需要得到参议院三分之二的多数票。在目前共和党占优势的参议院，除非党内部出现重大分裂，弹劾特朗普的议案通过的机会极小。

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特朗普为什么面临弹劾调查？

特朗普是否向乌克兰政府施压，要求乌国总统泽伦斯基调查民主党总统参选人、前副总统拜登（Joe Biden）及其儿子亨特·拜登（Hunter Biden）在该国的商业行为，成为调查的焦点。

根据白宫公布的特朗普与乌克兰总统此前的通话记录，特朗普说道“我希望你能帮我们个忙”，随即敦促对方与特朗普的私人律师朱利安尼联系，展开针对拜登的调查。两人通话中未提到军事援助，但对话正好发生在美国暂停乌克兰援助后。

两党的争议焦点在于一个拉丁语词汇“quid pro quo”，意为交换条件、以物换物。特朗普在“乌克兰电话门”中的行为属于交换条件吗？

民主党人谴责特朗普以停止向乌国提供军事援助等作为筹码，要挟其调查政治对手拜登一家，涉嫌滥用外国盟友、谋求私利、罔顾国家安全。拜登目前在民主党党内初选的支持率领先，被认为是在大选中对阵特朗普的热门人选。

特朗普及共和党人则说，没有证据表明特朗普与乌克兰存在利益交换，这是民主党人谋划的又一轮无中生有的猎巫行动。

图片版权 Getty Images Image caption 拜登

这对2020年美国大选有何影响？

穆勒调查刚告一段落，弹劾调查就揭开帷幕，华盛顿两党针锋相对的态势持续，预料将在大选前夕越演越烈。这是自1998年针对克林顿的弹劾之后，美国国会首次启动弹劾调查程序，最终可能还会导向弹劾投票首次在总统选举前展开。

一场历史性的政治冲突正在上演。在民主党与共和党“针尖对麦芒”的现状下，中间选民或两党温和派的摇摆空间正在迅速消失。特朗普是一个谋求私利、背叛国家的总统；还是说，这都是对特朗普不公的猎巫？选民将不得不面临这道二选一的选择题。