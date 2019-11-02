英国集装箱案：39名死者“均为越南人”

Image caption 越南女子范茶梅（Pham Thi Tra My，音译）和阮定隆（Nguyen Dinh Luong，音译） 的家庭担心他们也在死者当中。

英国埃塞克斯郡警方宣布，就目前的调查结果来看，他们相信埃塞克斯郡集装箱藏尸案中的39名遇难者全部为越南公民。

上周，这些遇难者在伦敦近郊工业区内的一个冷冻集装箱中被发现，警方最初认为是中国人。

埃塞克斯警方表示，目前警方正与多个在越南和英国的部分家庭联系。

英国警方声明说，英国警方正在与英国皇家高级验尸官、英国国家打击犯罪局和越南政府紧密合作，以尽早查实所有受害者的身份。

先前有许多越南家庭向外界表达，担心自己的亲人遇难。

26岁的范茶梅（Pham Thi Tra My，音译）在星期二（10月22日）晚上给家人发了一则消息，说她的“出国之路失败了”。

验尸官正在对遇难的31名男子和8名妇女进行验尸，以确定死亡原因。

埃塞克斯警察局局长助理蒂姆·史密斯（Tim Smith）称：“目前，我们认为受害者是越南公民，我们正在与越南政府保持联系。”

他表示，警方此前无法确认任何受害者身份。

图片版权 PA Media Image caption 尸体在10月23日上午被发现。

越南驻英国大使馆日前已表示“深切哀悼”，并向遇难者家属表示“衷心慰问”。

“遇难者的具体身份还需要得到越南和英国相关部门的确认，”越南驻伦敦大使馆说。

该大使馆还表示，将“与越南国内和英国有关当局密切合作，帮助越南遇难者家庭将他们的遇难亲人送回家”。

你的器材不支持播放多媒体材料 英国集装箱案：调查重点将转移至越南社区

30岁的Le Van Ha来自越南农村地区，他的父亲此前曾告诉BBC，他确信自己儿子已经遇难。

英国越南裔社区组织“越南之家”称，已收到近20名失联人员报告，并已将失踪人士的照片交给侦探。

越南河静省（Ha Tinh）警方先前表示，他们已拘捕两名涉嫌“组织和贩运非法移民”人员，姓名信息尚未向公众公布。

据越通社报道，越南外交部发言人黎氏秋姮11月2日发布声明说：“这是一场严重的人道主义悲剧。我们深感悲痛并对遭受巨大损失的遇难者家属表示最深切的同情。”

目前，越南公安部和英国警方正在积极配合对疑似越南公民的遇难者进行身份核实，以尽早宣布有关遇难者身份的信息。

黎氏秋姮强调：“越南强烈谴责拐卖人口活动，这是极为严重的罪行，必须严惩。越南呼吁地区乃至世界上各国加强合作，预防和打击拐卖人口，从而避免类似悲剧再次发生。”

图片版权 Getty Images Image caption 英国集装箱惨案震惊世界，担心死者中有可能自己的孩子，在家乡的父亲悲痛难忍。

涉案卡车司机的莫里斯·罗宾逊（Maurice Robinson）周一出庭，他被指控犯有一系列罪名，包括39项过失杀人罪。

针对22岁的埃蒙·哈里森（Eamon Harrison）的引渡程序也已启动，他在都柏林被当地警察以欧洲逮捕令逮捕。

警方目前还在搜捕来自北爱尔兰的两兄弟罗南·休斯（Ronan Hughes）和克里斯托弗·休斯（Christopher Hughes），他们因涉嫌过失杀人和贩卖人口遭到通缉。

用词说明：BBC在报道中所用的词语“移民”指所有未完成难民庇护申请的法律程序但在前往庇护国路上的人。这个群体包括因为叙利亚战乱而流离失所的人——他们可能被归为战争难民，也包括那些为了寻求更好工作和生活的人——他们可能被归为经济移民。