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中美贸易战，双方暂时“休兵”谈判之际，世界贸易组织仲裁小组周五（11月1日）裁定，允许中国每年对价值约36亿美元的美国商品加征关税。

这一裁定，虽然针对的是7年前中国向世贸组织提出的一起申诉案，但由于裁决宣布之际，正值中美之间的贸易战短暂休兵谈判尚无定论之时，因此外界特别关注这一裁决对双方贸易谈判可能造成的影响。

世贸裁决

2012年，中国向世贸组织提出申诉，就美国向中国输美的太阳能电池板、风力发电塔、钢瓶和铝型材征收反补贴关税表示不服。当时中国的这些商品出口价值约为73亿美元，而增加进口关税是美国商务部在2007年至2012年期间启动的17项调查的结果。

虽然这一裁决涉及的36亿美元，与中美贸易战所涉及的数千亿美元相比显得数额很小，然而世贸组织这一裁决却颇有象征意义。

中国方面对这一裁决尚没有最新的表态，不过早在今年7月，中国商务部就曾就世贸组织的相关裁决批评美国：“滥用贸易救济措施，严重损害了国际贸易环境的公平公正性和多边贸易体制的稳定性。”

贸易谈判

与此同时，外界瞩目的中美之间贸易谈判，周五传出很短的新闻简报。

图片版权 Getty Images Image caption 美国总统特朗普11月11日在白宫会见中国副总理刘鹤之后向记者表示，双方达成原则性协议。

中国官方新华社报道称，中国副总理刘鹤“应约与美国商务代表莱特希泽和财政部长姆努钦通话，双方就妥善解决各自核心关切进行了认真、建设性的讨论，并取得原则共识。”

而美国方面也发表声明表示，“在不同领域取得进展，目前存在的问题正在解决的过程当中。协商讨论将继续。”

那么美中之间的“核心”关切究竟是什么呢？实际上，早在今年5月，双方就已经明确了各自的底线。

对中国而言，三大关切包括：

是否取消全部加征关税

采购数字究竟多少

如何改善文本平衡性

而美国方面，曾经要求中国购买美国农产品、中国保护美国知识产权、中国停止对先进制造业的补贴，开放服务业，等等。

而多个国际媒体报道称，本次中美贸易谈判中，最棘手的问题出现在中国对美国农产品的采购究竟买什么买多少。

对华新政策？

中美就贸易战的谈判前景不明的同时，美国国务卿迈克·蓬佩奥最近的一番讲话，使美中之间因贸易谈判稍有缓和的关系又增添了紧张因素。

有美国媒体甚至评论认为，蓬佩奥的讲话，堪称美国新的对华政策。

10月30日蓬佩奥在纽约哈德逊研究所发表演讲，称中国共产党敌视美国和美国价值观，给美国和全世界带来挑战。

他说，美国一直非常珍视与中国人民之间的友谊，但是中共政府与中国人民并非一回事。

“中共正在寻求用各种方法来挑战美国和全世界，我们所有人都要直面这些挑战。”他警告说，“继续无视美中两国制度间的根本差异是不现实的，我们也无法忽视这种差异对美国国家安全构成的影响。”

他批评过去多年美国政界误判了中国对美国的威胁，而美国终于认识到中国的威胁，“多亏了现任总统特朗普”。

中国外交部发言人耿爽在被问及蓬佩奥的此番讲话时，批评他“恶毒攻击中国共产党和中国政府，挑拨中国共产党同中国人民的关系”。

耿爽还认为，蓬佩奥的这些言论体现的“不是自信和力量，暴露的是傲慢与恐惧”。

中国将在下个星期举行国际进口博览会，法国总统马克龙以及欧盟高级官员将前往上海参加，而外界都注意到的一个情况是，美国方面不会派出高级官员。