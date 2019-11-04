图片版权 Getty Images Image caption 普里高津为普京和外国政要举办晚宴。

绰号“普京大厨”的俄罗斯富商叶甫根尼·普里高津（Yevgeny Prigozhin）手里有很多拿手菜（生意 ）。

1990年代他通过经营餐饮业发家致富，因而得此绰号。当俄罗斯领导人普京于2001年开始在圣彼得堡的豪华浮动餐厅新岛（New Island）用餐时，他加入了总统普京的精英圈。

像许多其他俄罗斯寡头一样，现年58岁的普里高津涉足各种业务，他用离岸公司避税，享受着豪华私人飞机。

但美国政府正试图限制普里高津的活动——由于涉嫌干预美国大选，美国政府正加大对其个人和生意的制裁。

西方记者和智囊团的调查也将普里高津与俄罗斯雇佣军瓦格纳（Wagner）联系起来，瓦格纳被指在饱受战争的叙利亚和利比亚以及撒哈拉以南非洲热点地区谋求俄罗斯的国家利益。

他否认西方的指控，但他的商业活动仍非常模糊，不清不楚。

在普京的故乡圣彼得堡，他声名显赫。但他不在普京最初的盟友圈，他们组建了一家名为奥泽罗（Ozero）的乡间别墅俱乐部。

20岁那些年，在成为热狗推销员和成功的餐饮服务商前，他因抢劫和欺诈被判入狱9年。

1990年代俄罗斯的"休克疗法"为罪犯创造了很多商机。他们可以呼朋唤友来抵御激进的竞争对手。

图片版权 Reuters Image caption 2011年的一张照片显示，普里高津（左一）在晚宴上帮普京的忙。

普里高津多年来一直低调，但在2011年，他向圣彼得堡一家报纸讲述自己曾经写过的侏儒保卫国王抵御敌人的童话故事。

普里高津如何参与美俄政治？

9月30日，美国财政部宣布对普里高津实施新制裁，指控他引导俄罗斯影响2018年美国中期选举。

他再次受到臭名昭著的“互联网研究机构”（IRA）的牵连，该机构被认为是圣彼得堡的“巨魔工厂”。美国当局称，该机构利用虚假的互联网帐户和假新闻影响2016年总统大选的美国选民。

2018年2月美国大陪审团以干预选举为由起诉普里高津，及其“协和餐饮”(Concord Catering)公司，商业伙伴和IRA。

这些指控由美国特别法律顾问罗伯特·穆勒（Robert Mueller）拟定，他正调查俄罗斯涉嫌试图帮助特朗普竞选总统的案子。

普里高津对起诉书耸耸肩，说：“美国人是令人印象深刻的人；他们只看他们想看的东西。我在名单上，一点也不意外。如果他们想看到魔鬼，就让他们看吧。”

最新制裁针对的是普里高津和他的一些奢侈品资产，它们与美国2018年中期选举中的“影响力行动”有关。

美国政府说，他的IRA再次用“社交媒体上的虚构人物角色并散布假信息”。这些未能扭曲美国的选举结果。

美国认为他通过“协和餐饮”为该机构提供资金。

图片版权 us treasury Image caption 美国财政部发出普里高津的游艇照片。

美国的制裁公布了普里高津本人和家人以及同伴用过的三架私人飞机和一艘豪华游艇，这些都是在塞舌尔群岛和开曼群岛离岸避税天堂注册登记的奢侈品。

美国个人和公司被禁止与其有任何业务往来，或者为他的喷气飞机和名为“圣维生素”（St Vitamin）的游艇提供服务。美国的声明说，近年来这些飞机已多次飞往非洲，中东和欧洲的目的地。

莫斯科法院现已下令“协和餐饮”公司就因食物中毒案向受害者父母支付赔偿。

普里高津的餐饮公司为莫斯科的学校提供饭菜，但去年12月，约130名幼儿园小孩患痢疾。

插手非洲

脸书和斯坦福大学互联网专家的研究表明，非洲社交媒体上的舆论形成与普里高津有关。

10月30日，脸书表示已暂停三个俄罗斯互联网帐户的网络，它们涉嫌暗中影响几个非洲国家的舆论。

脸书说，俄罗斯用当地人做伪装，掩藏了他们“不真实”行为的动机。

第一个网络针对的是：马达加斯加、中非共和国、莫桑比克、刚果民主共和国，科特迪瓦共和国和喀麦隆。

第二个网络针对苏丹，第三个网络针对利比亚。

BBC的一项调查发现，在马达加斯加2018年总统选举中，俄罗斯人向至少六名候选人提供金钱（资助）。

普里高津驳回脸书的指控，称这家美国社交媒体巨头“在为自己做公关”。

一年前俄罗斯向中非共和国（CAR）派遣175名军事教官帮助福斯坦-阿尔尚热·图瓦德拉（Faustin-Archange Touadéra）总统的军队。中非共和国是一个遭受民兵暴力袭击的国家。

据报道，瓦格纳雇佣军活跃在中非共和国，俄罗斯赢得了金矿和钻石开采权。中非共和国的前殖民统治者法国在那里也有军事部署。

在试图调查矿场与雇佣军间的可疑联系时，2018年三名俄罗斯记者在一次伏击中被击毙。没有人被因此被起诉。

美国有线电视新闻网（CNN）的调查发掘了与另一名圣彼得堡商人叶夫根尼·霍多托夫（Yevgeny Khodotov）运营的俄罗斯公司洛拜投资（Lobaye Invest）签订的中非共和国政府采矿合同，据报道，这名圣彼得堡商人与普里高津的网络有关。

但洛拜投资处于保密状态，普里高津否认与此有任何联系。

属于“西瓦安全”组织的俄罗斯士兵正保护图瓦德拉总统。怀疑它是瓦格纳的空壳公司。

图片版权 AFP Image caption 2018年8月，俄罗斯士兵和政要与中非共和国总统关系亲近。

上个月，普京在黑海度假胜地索契接待了43名非洲领导人，这突显了俄罗斯的新全球野心。他热衷于复兴莫斯科与非洲国家的苏联时代关系，并向西方挑战。

普里高津还在做什么？

据称他与瓦格纳的联系是通过军事餐饮业实现的：在普京任期内，他拿到俄罗斯武装部队的一笔大买卖。

美国财政部也将瓦格纳列入制裁名单，称其“派士兵与乌克兰东部的分离主义者一起战斗”。

报导说，普里戈任与俄罗斯国防部“有广泛的业务往来”。

寡头普里高津的最新冒险与普京的议程相似。

他正在领导一个名为"爱国者"的新亲克里姆林宫媒体集团。该组织表示，它将对抗“反俄罗斯”媒体，因为它们“注意不到俄罗斯正发生的好事”。

这个集团包含了四个位于圣彼得堡的新闻网站：RIA FAN新闻社，Narodnye Novosti，Ekonomika Segodnya和Politika Segodnya。

外界估计它的听众总数比国家新闻社塔斯社（Tass）或亲克里姆林宫广播公司"今日俄罗斯"（RT）的听众还多。

普里高津他很高兴领导“爱国者”的董事会。

BBC 记者劳伦斯·比特 （ Laurence Peter）对本文亦有贡献