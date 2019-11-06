柏林墙30年：民调显示东欧人担心民主倒退

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一项权威民调显示，在柏林墙倒塌引发“苏东波”政治地震、前东欧共产体制崩溃30年后，东欧国家的民众普遍认为民主正在受到威胁，对民主前景感到忧虑。

对七个东欧国家进行的这项调查报告显示，前东欧共产国家的民众普遍对政府、主要政党和主流媒体持不信任的态度。

但是，调查同时也显示年轻一代东欧人不惧权威，充满挑战精神和改变社会的自信心。

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民主堪忧

权威民调YouGov对来自保加利亚、捷克共和国、德国（前东德）、匈牙利、波兰、罗马尼亚和斯洛伐克的12500人的一项调查显示，受访者中的多数，从51%到61%不等，认为民主正在受到威胁。

保加利亚四分之三的受访者，匈牙利和罗马尼亚超过半数、波兰三分之一、德国五分之一的受访者认为，他们国家的选举既不自由也不公平。

所有7个国家的受访民众都感觉，言论自由、法治社会和抗议示威的权利正在受到攻击。

由乔治·索罗斯的开放社会基金（OSF）公布的这项调查报告说，7个国家的受访者主体都怀疑主流媒体能公平和诚实的报道新闻，也不相信政府发布的信息准确和不偏不倚。

7个东欧国家年龄超过40岁的受访者中，认为今天的世界比1989年柏林墙倒塌前更安全的人还不到四分之一。

你的器材不支持播放多媒体材料 BBC在当年柏林墙倒塌时的新闻报道（英文）。

公民社会

保加利亚、匈牙利、罗马尼亚、斯洛伐克和波兰的受访者中的大多数相信，从个人层面看，批评政府会对本人有害。

但是，调查同时显示，尽管民族主义思潮汹涌，对体制的不信任日增，但“强大的持不同政见的精神和随时准备挑战掌权者”依然顽强的生存在东欧国家民众中。

调查报告称，公民社会的概念已经植根于这些前东欧共产国家。公共机构、NGO非政府组织和大学等学术机构对当局提出批评的权利普遍受到公众的支持。

报告称，调查显示，当体制让民众失望的时候，公民社会成为值得信赖的替代者。

报告说，最近发生的斯洛伐克、捷克共和国和罗马尼亚的大规模反腐败示威，波兰发生的对右翼保守政府的大规模抗议，都是鲜明的例子。

图片版权 Getty Images Image caption 过去20年来，演员们在柏林墙查理检查哨卡 Checkpoint Charlie模仿当年美军。

女性与Z世代

调查发现的另一个突出现象是，这些东欧国家中的年轻人，特别是Z世代（18-22岁）和千禧一代（23-37岁），踊跃投身公民社会行动。

报告说，他们自信、相信他们的行为能够带来改变并普遍接受社会公正的价值观。

特别是年轻的女性，是“发生积极变化的主导力量”。调查显示，这些国家中的年轻女性与同龄男性受访者相比，更宽容，更富有同情心，对多元化持更开放的态度。

例如，对性取向少数群体LGBT给予更多的保护，对难民和移民更宽容，持赞同态度的年轻女性都多于男性。