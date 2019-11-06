贸易战休兵之际 美国朝野酝酿中国新政策

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从2018年年初开始的美中贸易战，至今到了美国总统特朗普所称的“第一阶段”休兵谈判期。

双方透露出来的协议细节，究竟能白纸黑字落实多少，至今仍然是个未知数。而美国朝野近期在公开讲话和公布的报告中，却透露出未来的美国对华政策可能走向。

11月4日，美国智库“国家亚洲研究中心”（the National Bureau of Asian Research）发表最新报告，对美国究竟该如何有效应对中国带来的经济挑战提出了四点战略建议。

智库建议

这份名为《部分脱钩：应对中国经济竞争的美国新战略》的报告提出四点新建议：

在目前的关税战中争取停火。报告认为，美国应该避免达成华而不实的协议放松对中国的压力，而应该获得中国方面根本上的让步。

加强防御措施，限制对中国的技术出口，监管中国的货物、资金、人员进入美国。

在创新、科技和教育方面加大公共以及私人投资。

加强与紧密盟国之间在贸易、投资、合作和情报分享方面的关系。

这一报告提及美国特朗普政府通过关税和其他行政手段迫使中国更加开放，同时试图限制中国在美国的投资、控制技术转让，减少对中国生产产品的依赖等；报告还提及这些政府行政措施也导致了美国在立法层面收紧了对投资的审查和出口的管制条规。

但是报告认为，这些针对中国的更加强硬的措施虽然得到广泛的支持，但是美国仍然“缺乏一个清晰和全面的（对华）策略”。

这份报告在结论中还提及，为了保持美国的繁荣富强，“必须在经济层面部分与中国断了来往”（a partial economic disengagement from China）。

官方声音

就在美国国家亚洲研究中心公布这份报告之前，美国副总统彭斯和美国国务卿蓬佩奥都就美中关系发表公开讲话，总结了美国特朗普政府前一段时间的对华政策以及今后的政策走向。

图片版权 Xinhua Image caption 在中国上海举行的进博会，法国总统马克龙出席。法国的高调捧场与美国高级官员的缺失，形成鲜明对比。

观察人士注意到，作为美国现任总统特朗普的左膀右臂，彭斯和蓬佩奥在总结中都倾向于报喜不报忧，赞扬总统的政绩，而少了对美国现行政策的评判。

彭斯10月24日在华盛顿智库威尔逊中心（Wilson Center）的讲话中，对美中关系的重要性定性说：很大程度上决定21世纪命运。这与中国过去一段时间来的说法相同。

彭斯在讲话中，否认美国将寻求与中国“脱钩”。他表示，“美国寻求与中国接触以及中国与外部世界的接触，但是接触的方式要符合公平、相互尊重和国际商务规则。”

彭斯还批评中国执政共产党“几十年来一直在与外部世界脱钩”。

你的器材不支持播放多媒体材料 彭斯点名批评NBA与事发后撤去与火箭队相关商品的耐克公司 （英文）

台湾香港

有关台湾，彭斯说，美国“与台湾接触不威胁和平，而是保护台湾以及整个地区的和平。美国一直相信，台湾拥抱民主为所有华人展示了一条更好的道路。”

而有关香港，彭斯称香港150年来，一直是中国和外部世界的重要门户，如今香港是全球最自由的经济体，有坚实和独立的法律体系和自由活跃的媒体。

彭斯承诺，美国将继续敦促中国保持克制，信守承诺，尊重香港人民。他向香港民众喊话说：过去几个月来一直在和平示威以捍卫自身权利的香港人，我们与你们站在一起。你们鼓舞了我们，我们敦促你们坚持非暴力抗议的道路。

尽管彭斯呼吁香港民众坚持“非暴力抗议”，然而香港持续几个月的抗议活动，在中国政府看来纯属“港独”人士的分裂活动。

中国最高领导人习近平近期在访问尼泊尔时也明确警告，任何人企图在中国任何地区搞分裂，结果只能是粉身碎骨。

对美国和中国在香港问题上的不同立场，美国威尔逊研究中心基辛格美中研究所主任戴博（Robert Daly）评论说，“如果不想有任何人在抗议活动中丧生，香港抗议者、香港政府、北京以及所有相关的国际社会，所有人都不得不做出艰难的让步。”

你的器材不支持播放多媒体材料 商人盛智文谈香港经济：香港处于中美贸易战漩涡之中

美中关系

美国副总统彭斯此番讲话后不久，10月30日美国国务卿蓬佩奥在纽约哈德逊研究所发表演讲，称中国共产党敌视美国和美国价值观，给美国和全世界带来挑战。

他说，美国一直非常珍视与中国人民之间的友谊，但是中共政府与中国人民并非一回事。

“中共正在寻求用各种方法来挑战美国和全世界，我们所有人都要直面这些挑战。”他警告说，“继续无视美中两国制度间的根本差异是不现实的，我们也无法忽视这种差异对美国国家安全构成的影响。”

图片版权 Getty Images Image caption 中美贸易战，真的只是简单的贸易问题，还是事关两个国家的意识形态、国际地位？美国高层区分中国与中共政权，被中国政府批评是“挑拨离间”。

中国外交部发言人耿爽在被问及蓬佩奥的此番讲话时，批评他“恶毒攻击中国共产党和中国政府，挑拨中国共产党同中国人民的关系”。

合纵连横？

根据美国国家亚洲研究中心的提议，美国应该与盟国联手，在情报分享、投资、贸易等方面共同对应中国的崛起。

实际上，美国在此方面也并非毫无动作，中国通信业巨头华为的5G业务在很多国家受阻，与美国发出的警告和施加的压力有直接关系。

就在美国智库建议美国经济上与中国部分“脱钩”的同时，美国特朗普政府正式通知联合国，打算退出应对全球气候变化的《巴黎协定》。

对此，在中国上海参加进博会的法国总统马克龙表示遗憾并表态说：“这使中法在气候和生物多样性方面的伙伴关系变得更加必要。”

美国作为世界上最大的经济强国，其政府在全球解决温室气体排放问题上的“不合群”态度，早就在美国内外引发诸多批评和担忧。

外界注意到，美国政府近年来不断退出国际现有政治、经济、安全、文化和科技组织的同时，中国一直积极争取在国际组织中的领导地位。

如果有朝一日，美国真的决定与中国“脱钩”，在经济层面部分与中国断了往来，又能在多大程度上赢得传统盟国的支持和响应呢？