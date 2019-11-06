英国大选2019：竞选打响第一枪 各党亮出承诺

图片版权 PA Media & EPA Image caption 英国包括执政党保守党领袖约翰逊和在野最大党工党领袖科尔宾等各党领袖都在周三正式开始竞选活动。

英国议会2019年11月6日周三凌晨解散后，大选竞选活动第一时间正式揭幕。

英国政府首相约翰逊前往白金汉宫与女王会面，这标志着12月12日投票前选举期的开始。

在约翰逊可以完成英国脱欧任务的承诺下，英国目前执政的保守党也将发起该党的竞选活动。

与此同时，在野的工党领袖科尔宾将在演讲中承诺，在工党领导下实现一场“真正的变革”。

为期五周的英国大选竞选活动发令枪在英国各地已经打响。

绿党发起竞选活动，承诺每年在应对气候变化行动上投资1000亿英镑。

自由民主党承诺每年在精神健康医疗卫生服务方面投入22亿英镑，其资金来自加增1%的所得税。

议员变成普通公民

英国议会11月5日周二的午夜刚过就已经解散，或正式关闭。这意味着所有英国议会议员都恢复为普通公民身份。但政府大臣部长们目前留任。

BBC英国王室事务记者尼古拉斯·威切尔说，首相与女王的会面时间会很短。虽然举行选举的决定已经得到议员们的批准，但仍然需要女王签署一份皇家公告，确认上届议会的终结。

解散会议结束了英国70多年来最短的一届议会会期，下议院自10月14日政府开启议会以来只举行了19天的会议。

脱欧僵局

约翰逊周三晚些时候前往英国西米德兰兹地区发表演讲。他表示，他并不希望举行大选，但“我们别无选择”。

他说，“只有一个办法可以完成英国脱欧，我恐怕答案是要求人民改变这个封堵（英国脱欧）的议会。”

英国2016年全民公决通过退出欧盟的决策后，因为各党派、各地区和民众内部都有严重意见分歧，议会一直没有批准英国政府与欧盟达成的脱欧协议。

图片版权 PA Media Image caption 约翰逊首相前往觐见女王，女王与其见面会晤20分钟。

与此同时，英国议会还通过法案，禁止政府在未与欧盟达成合法协议的基础上带领英国无协议脱欧。

英国脱欧议题将如何影响2019年末的这次大选目前尚难预料。

约翰逊还攻击工党，如果工党上台，除了就脱欧问题还会举行另一次全民公决外，工党政府还将就苏格兰独立问题进行第二次投票。

贫富议题

工党领袖科尔宾周三前往特尔福德，他将在竞选活动演说中表示，自己将是一个非常不同的首相。

他将承诺在5年内结束低收入群体的贫困等问题，并说未来的工党政府将主张分享权力和财富。

约翰逊则在《每日电讯报》上撰文，将他的对手科尔宾比作苏联独裁者约瑟夫·斯大林，将俄国的富农财富瓜分并将很多人饿死。

但出身世家的保守党的重要人物里斯-莫格近日在一次广播直播节目中的态度也引发争议。在讨论贫民居住的廉租楼格伦费尔塔楼2017年大火导致多人丧生时，里斯-莫格说，当时楼内居民发现着火就不应该听消防员让其在原地等待的要求，应按常识逃生。

此言一出，受到英国社会很多人的谴责，认为他出生优渥不知下层贫民疾苦。莫格和保守党主席为此被迫道歉。

党内分歧

工党党内的分歧也在竞选之初暴露在外。

前工党外交大臣斯特劳暗示，科尔宾如果大选获胜，可能会对英国的国家安全产生不利影响。

图片版权 AFP Image caption 议会解散后所有议员恢复普通公民身份，但政府大臣留任。

他告诉《泰晤士报》，如果长期批评美国外交政策的科尔宾入住唐宁街，其他国家可能会减少与英国的情报合作。

但工党影子内阁内政大臣艾伯特否认这一说法。她告诉BBC，包括军情五处在内的英国安全部门理解民主基于支持当选的政府，英国与盟国长期的情报安排将继续下去。

自由民主党也发起了他们的竞选活动。该党领导人斯温森说，这次选举可能是一个发生巨变的时刻，一个新的和不同的政治状态将要出现。