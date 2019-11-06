英国大选2019：竞选打响第一枪 各党亮出承诺
英国议会2019年11月6日周三凌晨解散后，大选竞选活动第一时间正式揭幕。
英国政府首相约翰逊前往白金汉宫与女王会面，这标志着12月12日投票前选举期的开始。
在约翰逊可以完成英国脱欧任务的承诺下，英国目前执政的保守党也将发起该党的竞选活动。
与此同时，在野的工党领袖科尔宾将在演讲中承诺，在工党领导下实现一场“真正的变革”。
为期五周的英国大选竞选活动发令枪在英国各地已经打响。
绿党发起竞选活动，承诺每年在应对气候变化行动上投资1000亿英镑。
自由民主党承诺每年在精神健康医疗卫生服务方面投入22亿英镑，其资金来自加增1%的所得税。
议员变成普通公民
英国议会11月5日周二的午夜刚过就已经解散，或正式关闭。这意味着所有英国议会议员都恢复为普通公民身份。但政府大臣部长们目前留任。
BBC英国王室事务记者尼古拉斯·威切尔说，首相与女王的会面时间会很短。虽然举行选举的决定已经得到议员们的批准，但仍然需要女王签署一份皇家公告，确认上届议会的终结。
解散会议结束了英国70多年来最短的一届议会会期，下议院自10月14日政府开启议会以来只举行了19天的会议。
脱欧僵局
约翰逊周三晚些时候前往英国西米德兰兹地区发表演讲。他表示，他并不希望举行大选，但“我们别无选择”。
他说，“只有一个办法可以完成英国脱欧，我恐怕答案是要求人民改变这个封堵（英国脱欧）的议会。”
英国2016年全民公决通过退出欧盟的决策后，因为各党派、各地区和民众内部都有严重意见分歧，议会一直没有批准英国政府与欧盟达成的脱欧协议。
与此同时，英国议会还通过法案，禁止政府在未与欧盟达成合法协议的基础上带领英国无协议脱欧。
英国脱欧议题将如何影响2019年末的这次大选目前尚难预料。
约翰逊还攻击工党，如果工党上台，除了就脱欧问题还会举行另一次全民公决外，工党政府还将就苏格兰独立问题进行第二次投票。
贫富议题
工党领袖科尔宾周三前往特尔福德，他将在竞选活动演说中表示，自己将是一个非常不同的首相。
他将承诺在5年内结束低收入群体的贫困等问题，并说未来的工党政府将主张分享权力和财富。
约翰逊则在《每日电讯报》上撰文，将他的对手科尔宾比作苏联独裁者约瑟夫·斯大林，将俄国的富农财富瓜分并将很多人饿死。
但出身世家的保守党的重要人物里斯-莫格近日在一次广播直播节目中的态度也引发争议。在讨论贫民居住的廉租楼格伦费尔塔楼2017年大火导致多人丧生时，里斯-莫格说，当时楼内居民发现着火就不应该听消防员让其在原地等待的要求，应按常识逃生。
此言一出，受到英国社会很多人的谴责，认为他出生优渥不知下层贫民疾苦。莫格和保守党主席为此被迫道歉。
党内分歧
工党党内的分歧也在竞选之初暴露在外。
前工党外交大臣斯特劳暗示，科尔宾如果大选获胜，可能会对英国的国家安全产生不利影响。
他告诉《泰晤士报》，如果长期批评美国外交政策的科尔宾入住唐宁街，其他国家可能会减少与英国的情报合作。
但工党影子内阁内政大臣艾伯特否认这一说法。她告诉BBC，包括军情五处在内的英国安全部门理解民主基于支持当选的政府，英国与盟国长期的情报安排将继续下去。
自由民主党也发起了他们的竞选活动。该党领导人斯温森说，这次选举可能是一个发生巨变的时刻，一个新的和不同的政治状态将要出现。